使用 LG A9K-ULTRA3吸塵器，配上簡單4步驟，就能讓愛車恢復往日乾淨的樣貌，不僅可以節省送去專人清理的金錢及時間，且更能讓你有效率的完成汽車內部的清潔，可是一舉數得。而這款吸塵器，不僅功能完善、吸力大外，還有以下7大特點：





1. 11種吸頭輕鬆打掃各種環境



2. 4段式伸縮設計，各種高度都能克服



3. 無線設計，不受使用空間限制



4. 可同時進行吸拖2種功能



5. 5道過濾系統+大空間集塵，不怕髒汙外漏



6. 可水洗濾網，讓吸塵器無臭並維持好吸力



7. 雙電池替換與3用式電座，不僅電量持久且充電好方便





若你還沒有合適的車內吸塵器，就推薦你 A9K-ULTRA3吸塵器！除了上述功能外，還能搭配 APP 檢測吸塵器的狀態以及使用情況，讓家電擁有更好的維護。且奢華有品味的星夜黑色澤，與極具現代感的設計，也不會顯得不美觀。現在就到 LG 官網把這兼具實用與美觀的無線吸塵器帶回家。