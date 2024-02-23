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吸塵器知識中心
【車內吸塵器推薦】簡單4步驟清潔汽車內裝
零食的碎屑、鞋底的灰塵等，都會造成汽車內裝越來越髒，讓愛車如命的你，不免要花大錢讓愛車「回廠洗澡」，才能避免蟑螂、螞蟻等昆蟲的孳生，甚至影響搭乘及駕車的心情。但其實只要按時使用吸塵器清潔汽車內裝，也能擁有不錯的效果。而一般吸塵器與車內吸塵器的清潔效果有什麼差別嗎？以下就從2種吸塵器的介紹開始，解析如何使用吸塵器清潔你的寶貝車！
【車內吸塵器推薦】簡單4步驟清潔汽車內裝1
車內吸塵器可用一般吸塵器代替嗎？
車內吸塵器與一般家用吸塵器有何不同？可使用家用吸塵器代替車內吸塵器嗎？答案是可以，隨著家電技術的進步，一般吸塵器不僅能無線使用，且吸力大、吸頭變換多，相比車內吸塵器還能擁有較大的使用範圍。若還在猶豫該選擇一般吸塵器還是車內吸塵器，下表為2種吸塵器主要特點的比較，並以「✔」選出較具優勢的特點，供你作為選購參考。
吸塵器清潔車內4步驟，髒汙、屑屑全都 OUT
看完上述說明後，現在以 LG A9K-ULTRA3為例，教你如何正確又有效率的清潔汽車內裝，讓你的愛車脫胎換骨、煥然一新。
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第一步：大範圍
先以床墊吸頭由上至下，大範圍清潔車內的灰塵、髒汙，若有養毛小孩，則建議可使用毛髮專用吸頭先將毛髮吸除，並搭配高速震動除蟎吸頭，從上至下，由前往後將髒汙吸除。
第二步：縫隙清潔
接著，將吸頭更換為縫隙吸頭，針對座椅縫隙、座位下方、門邊等狹縫處，將堆積的碎屑、灰塵都吸除乾淨。另外，可搭配彎曲吸頭以及彈性伸縮軟管，加強清潔角落以及較難清理的縫隙，每一處細節都別放過。
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第三步：不規則處清潔
出風口及排檔桿基座、窗戶邊緣等不規則處、且不易清潔的地方，建議使用二合一毛刷，溫柔的將髒汙帶出吸走，不僅不傷車子，還能讓清潔效果更加乘。
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第四步：車內地毯頑強髒汙
最後，腳踏墊、車內地毯上，若有較頑強的髒汙可用頑垢專用硬毛刷頭，輕鬆帶走地毯上的泥巴、小石子、灰塵等黏附於地毯上的髒汙，讓車子還原剛出廠般的乾淨、整潔。
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吸塵器推薦｜恢復車內清潔 so easy
使用 LG A9K-ULTRA3吸塵器，配上簡單4步驟，就能讓愛車恢復往日乾淨的樣貌，不僅可以節省送去專人清理的金錢及時間，且更能讓你有效率的完成汽車內部的清潔，可是一舉數得。而這款吸塵器，不僅功能完善、吸力大外，還有以下7大特點：
1. 11種吸頭輕鬆打掃各種環境
2. 4段式伸縮設計，各種高度都能克服
3. 無線設計，不受使用空間限制
4. 可同時進行吸拖2種功能
5. 5道過濾系統+大空間集塵，不怕髒汙外漏
6. 可水洗濾網，讓吸塵器無臭並維持好吸力
7. 雙電池替換與3用式電座，不僅電量持久且充電好方便
若你還沒有合適的車內吸塵器，就推薦你 A9K-ULTRA3吸塵器！除了上述功能外，還能搭配 APP 檢測吸塵器的狀態以及使用情況，讓家電擁有更好的維護。且奢華有品味的星夜黑色澤，與極具現代感的設計，也不會顯得不美觀。現在就到 LG 官網把這兼具實用與美觀的無線吸塵器帶回家。