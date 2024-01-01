在超大螢幕上以純淨色彩觀賞體育賽事

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純淨色彩
塑造真實運動場臨場感
兩名男子在客廳觀看一奈米電視上播放的足球比賽並開心歡呼
NanoCell創造的純淨色彩
在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。
傳統電視上的足球比賽圖像質量較差。 另一半是高畫質的LG 一奈米電視。
*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。
純淨色彩
最深的沉浸感受
色彩純度為客廳帶來最大規模的臨場感，就像坐在體育場內。用每個角落的色彩純度，體驗LG NanoCell令人屏息的大螢幕。
一奈米電視置於電視架上。足球球員們正在慶祝。
更逼真的體驗
透過色彩純度呈現的高品質圖像以及ThinQ AI的許多便捷功能，LG NanoCell讓您體驗沉浸於更逼真的體育賽事。現在，您可以用色彩純度即時享受您最喜歡的球隊賽事。
有一台壁掛式一奈米電視。螢幕上顯示一場即將開始的足球比賽。
*可用連接：LG PK7/7W/5/5W, PL7/5, PN7/5, RL3, RM2, RN9/7/5, ON9/7/5
* Motion Pro包含在NANO99，NANO97，NANO90，NANO85型號中。
用超大螢幕觀看
如果您好奇在 OLED 電視上觀賞體育賽事
呈現連結按鈕的體育場鳥瞰圖