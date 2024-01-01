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足球場的遠鏡。球員們聚集在中間準備比賽。

在超大螢幕上以純淨色彩觀賞體育賽事

純淨色彩
塑造真實運動場臨場感

兩名男子在客廳觀看一奈米電視上播放的足球比賽並開心歡呼

NanoCell創造的純淨色彩

在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。

傳統電視上的足球比賽圖像質量較差。 另一半是高畫質的LG 一奈米電視。

*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。

純淨色彩
最深的沉浸感受

色彩純度為客廳帶來最大規模的臨場感，就像坐在體育場內。用每個角落的色彩純度，體驗LG NanoCell令人屏息的大螢幕。

一奈米電視置於電視架上。足球球員們正在慶祝。

兩個男人正在客廳裡觀看播放足球比賽的一奈米電視的背面視野。

超大螢幕

就像真的坐在體育場內。

LG NanoCell直接把體育場帶回家您家中的75吋或更大的超大螢幕。觀看選手的細微動作，彷彿他們就在面前一樣。

五名家庭成員正在觀看播放足球比賽的一奈米電視。

奈米精準度

每個角度都看得見的純淨色彩

奈米精準度可在8K螢幕上的任何角度顯示較小色差的準確色彩可從。用色彩純度在超大屏幕上以令人驚豔的高品質圖像觀看喜愛球隊的比賽。

更逼真的體驗

透過色彩純度呈現的高品質圖像以及ThinQ AI的許多便捷功能，LG NanoCell讓您體驗沉浸於更逼真的體育賽事。現在，您可以用色彩純度即時享受您最喜歡的球隊賽事。

有一台壁掛式一奈米電視。螢幕上顯示一場即將開始的足球比賽。

兩名男子在客廳裡觀看播放著運動賽事的電視，而電視附有藍牙後置揚聲器。

藍牙環繞音效待機

精彩比賽 精彩音效

LG NanoCell可混合2.0聲道的聲音為更豐富的虛擬4.0聲音。透過連接兩個藍牙喇叭，創建環繞音效，讓您身臨其境，沉浸在遊戲中。

*可用連接：LG PK7/7W/5/5W, PL7/5, PN7/5, RL3, RM2, RN9/7/5, ON9/7/5

棒球比賽一半顯示於傳統電視上帶有動態模糊的問題；另一半顯示於LG一奈米電視上且沒有動態模糊的問題。

Motion Pro

捕捉每個時刻的光榮

觀看體育賽事時，必須不惜一切代價避免殘像（動態模糊）。有了LG NanoCell便無需擔心，因為Motion Pro可以讓您看見每位選手快速細微的動作，且不會產生動態模糊或閃爍。

* Motion Pro包含在NANO99，NANO97，NANO90，NANO85型號中。

用超大螢幕觀看

為何選擇純淨色彩？

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如果您好奇在 OLED 電視上觀賞體育賽事

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呈現連結按鈕的體育場鳥瞰圖

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