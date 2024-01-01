1）使用AV1，您可以在YouTube上觀看最新的8K影片。HEVC和VP9的支援涵蓋了其他串流服務和本地媒體播放。

2）購買後，串流媒體可能需要更新軟體。8K內容的可用性可能因所提供的服務而有所差異。8K播放需要連接高頻寬網路。