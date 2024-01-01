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Nano
塑造純淨色彩
LG NanoCell採用約1nm 大小的奈米顆粒，可濾除暗沉色彩，並增強色域純度，以創造色彩純度。給您驚豔的視覺體驗。
一台電視漂浮於紫色背景中。螢幕上顯示一顆水晶。
如何塑造
純淨色彩
奈米顆粒將不純的顏色轉化為純色，透過生動準確的色彩增強電視影像品質。
如何塑造<br>純淨色彩1
*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。
純淨色彩
盡在真 8k 中
色彩純度結合8K分辨率，讓畫質提升至新的層次。3,300萬畫素中的每個像素都應獨立且分別顯示，讓8K提供適切的真實感。LG NanoCell遠超出* CTA對8K電視的定義。這就是LG NanoCell 8K展現“ 真8K”的意義。
一台一奈米電視掛在牆上。您可以在螢幕上看到鄉村景色。
* CTA（消費者技術協會）：標準貿易組織，代表美國2,200多家消費者技術公司。
*產品有CTA logo，可證明其符合官方產業定義的要求。
*影像模擬。
* CM值是根據由TUV測試的65NANO97 / 98模型。
*提及的CM值以水平方向進行測試。
純淨色彩
與最佳化 8K 同步
8K的內容具有更進階的色彩純度。LG NanoCell透過多種8K內容最佳化功能，為您提供真8K內容體驗。
一名女人正在客廳裡觀看電視。螢幕顯示鄉村景色。
*影像模擬。
Youtube、USB 和串流的圖示
1）使用AV1，您可以在YouTube上觀看最新的8K影片。HEVC和VP9的支援涵蓋了其他串流服務和本地媒體播放。
2）購買後，串流媒體可能需要更新軟體。8K內容的可用性可能因所提供的服務而有所差異。8K播放需要連接高頻寬網路。
純淨色彩舒適眼部
LG 一奈米電視已獲得保險商實驗室 (UL) 的「無光生物 LED 危害」認證，確保您的眼睛不受放射的有害光的損害。
電視螢幕上的森林影像
1) LG NanoCell 65NANO90 和 65NANO80 獲得 UL 認證標誌。
2) 國際電工委員會
您牆上的純淨色彩
壁掛支架黏貼在牆壁上，就像畫廊一樣與您的空間完美搭配。最小間隙的壁掛支架讓LG NanoCell像藝術品一樣掛在您的牆上，讓空間看起來更精緻。
電視顯示豪華住宅環境中自然界的視野
*包含一個電視支架。細長的壁掛支架另售。
純淨色彩
榮獲重大獎項
*CES創新獎是由評審委員會基於上呈的描述性資料而選出。
CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。