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賽車遊戲的場景。一輛汽車在積雪覆蓋的賽道轉角處轉彎。

在超大螢幕上以純淨色彩享受真實遊戲的體驗

純淨色彩
讓你參與進來

LG NanoCell採用約1nm 大小的奈米顆粒，可濾除暗沉色彩，並增強色域純度，以創造色彩純度。
給您驚豔的視覺體驗。在超大螢幕上用色彩純度玩實境遊戲

NanoCell創造的純淨色彩

在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。

傳統電視上的賽車遊戲畫面顯示出低畫質畫面。另一半是LG一奈米電視，顯示高畫質畫面。

*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。

純淨色彩
突破現實的界限

NanoCell的VRR和HGiG可讓您體驗最高的影像品質，而不會產生影像撕破和畫面延遲。
現在，您可以探索難以與現實辨別的虛擬世界。

一個男人坐在一個黑暗的房間裡的沙發上，玩著大電視上的RPG遊戲。

傳統電視上的賽車遊戲畫面顯示出畫面撕裂現象。另一半是LG一奈米電視，較無畫面撕裂現象。

AMD FreeSync™ Premium

純淨色彩的完美遊戲體驗

LG NanoCell支援HDMI 2.1功能可變更新率（VRR）。
其可以同步電視和遊戲機的更新率，不會產生影像撕破和畫面延遲，讓遊戲零失誤。

*影像模擬。
*需要軟件更新才能支持此功能。

怪物遊戲的畫面一半顯示於傳統電視，一半顯示於具有HDR的LG 一奈米電視上。

HGiG

逼真的純淨色彩過場動畫

NanoCell技術結合HGiG模式，呈現的色彩純度完美搭配HDR遊戲。
HGiG規範聯盟由遊戲業的關鍵人物組成，他們按照創建者的意願制定了標準，以確保更好的HDR遊戲體驗。

* HGiG是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗HDR遊戲。

純淨色彩的實時動作

透過HDMI 2.1支援低輸入延遲和自動低延遲模式，使您離勝利更近一步。
一奈米技術的純色完美展現即時遊戲的最佳化設定體驗。

一名男人坐在賽車座椅上，並在一台大電視前玩著賽車遊戲。

一名男人坐在昏暗房間裡的沙發上，並在一台大電視前玩著動作遊戲。

ALLM和eARC

新世代遊戲標準

HDMI 2.1支援更高的幀率、VRR、ALLM和eARC。
這些最新功能讓遊戲體驗更逼真，並具有高分辨率的快速移動內容以及流暢且同步的圖形。

射擊遊戲畫面的一半顯示於具一般輸入延遲現象的傳統電視，一半顯示於低輸入延遲的LG一奈米電視。

低輸入延遲

讓您比敵人更快反應和瞄準

LG Nanocell電視擁有比傳統LED電視低的延遲。
讓您可以毫不猶豫地瞄準敵人並即時暢玩快節奏遊戲。

*輸入的滯後數是據根據NANO90型號。

純淨色彩舒適眼部

LG 一奈米電視已獲得保險商實驗室 (UL) 的「無光生物 LED 危害」認證，確保您的眼睛不受放射的有害光的損害。

電視螢幕上的森林影像

五種 LED 超越安全標準圖表

無光生物 LED 危害1)

超越國際標準

「無光生物 LED 危害」試驗衡量五種標準包括藍光、光
化紫外線、近紫外線、紅外線和視網膜熱危害。
如 IEC 定義，衡量 LED 對人體有害效應的正式國際標準
2)，一奈米電視超越每項標準。

1) LG NanoCell 65NANO90 和 65NANO80 獲得 UL 認證標誌。
2) 國際電工委員會

遊戲馬拉松無間斷

準備單次遊戲體驗就是一切。您必須調整燈光和喇叭，有時您無法暫停遊戲或使用電視遙控器。此時請使用內建的智慧LG ThinQ和免持語音控制功能，帶給您遊戲的優勢。

了解更多ThinQ AI

一名男人坐在賽車座椅上，並在一台大電視前玩著賽車遊戲。

* 語音控制可能因產品和國家/地區而異。
* LG 一奈米 NANO99，NANO97，NANO95型號支持免手持控制。

在超大螢幕玩遊戲

為什麼要選純淨色彩

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LG NanoCell陣容

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如果您好奇
在 LG OLED 電視上的遊戲新層次

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帶有鏈接按鈕的賽車遊戲場景。

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