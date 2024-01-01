在超大螢幕上以純淨色彩享受真實遊戲的體驗

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純淨色彩
讓你參與進來
LG NanoCell採用約1nm 大小的奈米顆粒，可濾除暗沉色彩，並增強色域純度，以創造色彩純度。
給您驚豔的視覺體驗。在超大螢幕上用色彩純度玩實境遊戲
NanoCell創造的純淨色彩
在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。
*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。
純淨色彩
突破現實的界限
NanoCell的VRR和HGiG可讓您體驗最高的影像品質，而不會產生影像撕破和畫面延遲。
現在，您可以探索難以與現實辨別的虛擬世界。
一個男人坐在一個黑暗的房間裡的沙發上，玩著大電視上的RPG遊戲。
*影像模擬。
*需要軟件更新才能支持此功能。
* HGiG是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗HDR遊戲。
純淨色彩的實時動作
透過HDMI 2.1支援低輸入延遲和自動低延遲模式，使您離勝利更近一步。
一奈米技術的純色完美展現即時遊戲的最佳化設定體驗。
一名男人坐在賽車座椅上，並在一台大電視前玩著賽車遊戲。
*輸入的滯後數是據根據NANO90型號。
純淨色彩舒適眼部
LG 一奈米電視已獲得保險商實驗室 (UL) 的「無光生物 LED 危害」認證，確保您的眼睛不受放射的有害光的損害。
電視螢幕上的森林影像
1) LG NanoCell 65NANO90 和 65NANO80 獲得 UL 認證標誌。
2) 國際電工委員會
遊戲馬拉松無間斷
準備單次遊戲體驗就是一切。您必須調整燈光和喇叭，有時您無法暫停遊戲或使用電視遙控器。此時請使用內建的智慧LG ThinQ和免持語音控制功能，帶給您遊戲的優勢。
一名男人坐在賽車座椅上，並在一台大電視前玩著賽車遊戲。
* 語音控制可能因產品和國家/地區而異。
* LG 一奈米 NANO99，NANO97，NANO95型號支持免手持控制。
在超大螢幕玩遊戲
如果您好奇
在 LG OLED 電視上的遊戲新層次
帶有鏈接按鈕的賽車遊戲場景。