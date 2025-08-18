27 吋｜LG StanbyME 2｜閨蜜機第二代｜2025

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
隨身大螢幕
滑行、便攜、桌立．視界隨我行
探索視界的無限可能，滑行螢幕、自由移動；
便攜或壁掛；或是加上保護套當成平板使用—靈活切換，風格隨你而變。
*螢幕角度調整範圍：垂直（±90）、傾斜（±25）、旋轉（±90）。
*僅可使用 LG 提供的壁掛式安裝支架。在安裝過程中，應考慮牆上材料是否能夠支撐產品。否則，可能會發生傾斜或掉落等問題。如需更多資訊，請參閱提供的手冊。
*安裝到牆上時要小心。請勿用於產品設計用途以外的目的。
電力滿格，自由也滿格
可拆卸的觸控螢幕，讓你想在哪看就在哪看。
升級的電池續航力，一次充電可無線播放最長 4 小時，無論室內或戶外都能盡情享受。
*在節能/低電量模式下使用內建電池，無線使用時間長達 4 小時。電池續航力可能因使用狀況而異。充電時需要至少 65W 或以上的輸出。裝置必須支援 USB PD。
*如果不裝著折疊式保護殼而攜帶外出，螢幕可能會刮傷。產品可能因掉落而受損。產品非防水設計，長時間暴露於陽光下可能導致變色或螢幕問題。
*支援 USB 2.0、USB-C DP 和 DP ALT。
*若要連接其他裝置，其 USB-C 連接埠必須支援 DP ALT。
*MacOS 和 iOS 僅支援鏡射和充電。
*不支援透過USB-C連接耳機。
行動藝術畫框
生活氛圍，隨心打造
Mood Maker 動態藝術模式，將時鐘、天氣、黑膠唱盤等主題變成你的專屬風格牆。
不論是藝術海報、自然風景、音樂旋律，或只是想隨時看到喜愛的照片，StanbyME 2 都能化身你的生活擺設。
*建議使用 LG 提供的壁掛式安裝支架。安裝時應考慮牆壁能否承受產品的重量；否則，可能會發生傾斜或掉落等問題。
超大觸控平板
隨手塗鴉，讓靈感都成真
27 吋全觸控螢幕，不只能看，還能畫。
創作你的專屬插畫，並透過隨時就緒模式持續展示。
*產品不含觸控筆。StanbyME 2 無專用觸控筆。
*購買前請確認產品與第三方觸控筆相容。
*應用程式的適用性可能因地區而異。某些應用程式可能需要另行訂閱。
揪朋友，來一場桌遊派對
內建多款遊戲（翻牌配對、彈珠台、大家來找碴、象棋等），即使沒有手機，也能直接在螢幕上與家人朋友輕鬆同樂。
*應用程式的適用性可能因地區而異。某些應用程式可能需要訂閱。
多裝置輕鬆連接
內建 HDMI 與 USB 介面，輕鬆連接螢幕、筆電、機上盒、手機、遊戲機等裝置，玩法更多元。
*HDMI和其他配件需另行購買。
*Smart Cam 智慧視訊鏡頭需另行購買。
無線投影與串流，娛樂體驗不間斷
即使沒有手機，也能使用內建 OTT 應用程式，或透過 AirPlay、Google Cast 鏡射手機內容，隨時看喜歡的影集、影片或照片。
*需要使用相同的網路（Wi-Fi）連線。
*OTT 服務可能需要另行訂閱和購買。
*LG StanbyME 2 是可運行 LG WebOS 的顯示器。雖然它提供與平板電腦類似的可攜性，但它使用基於電視/顯示器的作業系統。
免手持語音辨識
StanbyME 2 可以識別聲音。
只要說「Hi LG」，它就會開始聆聽你的指令。
*此功能在啟用產品的免手持語音設定功能並同意提供個人資訊後可用。
*語音識別效果可能依周圍環境而異。有效識別範圍可能依距離、背景噪聲和使用條件等因素而異。
磁吸式遙控器
專屬遙控器採用磁吸設計，可吸附在螢幕或保護套側邊，隨手好收、好拿取。
webOS 5年升級保證
webOS Re:New Program 榮獲CES創新獎，享受長達 5 年的系統升級，讓你的 StanbyME 2 保持最新功能與最佳體驗。
*webOS Re:New Program 適用於 2025 LG StanbyME 2。
*「webOS Re:New Program」支援在五年內進行總共四次升級，最初版本是預先安裝的 webOS 版本，而升級時間表從月底到年初不等。
*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。
*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。
AI 自動調節亮度，因應光源變化
隨時保持最佳顯示效果
AI 會因應空間中的環境光線，自動調整螢幕亮度，保持最佳亮度設定。
*除了無感光器的型號，LG webOS 25 系列的電視/顯示器均提供 AI 亮度控制功能。
AI 音效 Pro 打造劇院級聽覺饗宴
*AI 清晰人聲 必須透過音效模式目錄啟動。
*音效可能因聆聽環境而異。
*包裝內含的配件可能因地區而異。Smart Cam 智慧視訊鏡頭和喇叭另行販售。購買前請確認產品包裝中所含產品。
*此產品詳細頁面中的圖片僅供參考。請參閱圖庫影像，更準確了解產品。
*以上所有圖片皆為模擬圖。
*服務適用情況因地區和國家而異。
*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。
所有規格
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
623x364x28.5
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
623x1277x398
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1265x207x580
-
底座 (WxD, mm)
398x398
-
重量不含底座 (kg)
4.3
-
重量含底座 (kg)
16.2
-
外箱重量 (kg)
19.8