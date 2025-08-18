Skip to Content Skip to Accessibility Help
27 吋｜LG StanbyME 2｜閨蜜機第二代｜2025

27LX6TDGA
LG StanbyME 2 螢幕擺放於現代風格客廳中。支架上有一台 StanbyME 2，一台懸掛在牆上，另一台用折疊式保護殼支撐著擺在桌上。
一個人使用支架滾動 LG StanbyME 2。文字說明超級可攜式螢幕如何提供 4 小時無線播放和 USB-C 連接。
LG StanbyME 2 懸掛在牆上，展示其動態藝術畫面。Mood Maker 正在使用中。螢幕展示著藝術作品，展現如何將其用作任何空間的時尚裝飾物。
LG StanbyME 2 放在桌上。Let's Draw 正在使用中。一個人只用手指和觸控式螢幕創作藝術作品。文字說明如何將螢幕用作數位畫布，並透過 Always On Display 顯示藝術作品。
一群朋友在桌上的 LG StanbyME 2 上玩桌遊。Big Tablet Screen 功能正在使用。文字說明如何直接在觸控螢幕上玩遊戲。
LG StanbyME 2 一隻手與觸控螢幕互動，展現易用性。文字說明如何輕鬆將螢幕與其他裝置連線。
iF Design Award 2025 標誌。設計獎獲獎作品。
一個帶著小狗的女孩正在 LG StanbyME 2 上觀看一個節目。螢幕借助折疊式保護殼像平板電腦一樣被支撐而立起。
支架上的 LG StanbyME 2 前視圖。
LG StanbyME 2 使用壁掛帶懸掛在牆上。
LG StanbyME 2 借助折疊式保護殼像平板電腦一樣被支撐而立起。
LG StanbyME 2 和支架的長度、寬度、高度和深度尺寸。
支架上的 LG StanbyME 2 的 45 度側視圖。螢幕傾斜以顯示其靈活的方向調整功能。
支架上的 LG StanbyME 2 後視圖。螢幕傾斜以顯示其靈活的方向調整功能。
LG StanbyME 2 支架的仰視圖。視圖展示出支架下方的滾輪。

主要功能

  • 可拆卸式螢幕｜多種觀看方式 追劇辦公 全情境All in One
  • 滾輪滑行｜5輪設計、可轉轉螢幕，走到哪看到哪
  • 背帶便攜｜輕鬆背著走或壁掛藝術品，自由隨行
  • 桌立平板｜對開式保護套，保護螢幕更是平板支架
  • 電池續航升級｜可播放長達4小時 盡情享受娛樂體驗
  • 視聽沉浸升級｜QHD高解析+支援雙度比，行動劇院 隨時開演
更多
IF Design Award 標誌。

iF 設計大獎 - 獲獎肯定

StanbyME 2
LG StanbyME 2
視界隨行 百變隨心

隨身大螢幕 行動藝術畫框 超大觸控平板

隨身大螢幕

滑行、便攜、桌立．視界隨我行

探索視界的無限可能，滑行螢幕、自由移動；

便攜或壁掛；或是加上保護套當成平板使用—靈活切換，風格隨你而變。

*螢幕角度調整範圍：垂直（±90）、傾斜（±25）、旋轉（±90）。

*僅可使用 LG 提供的壁掛式安裝支架。在安裝過程中，應考慮牆上材料是否能夠支撐產品。否則，可能會發生傾斜或掉落等問題。如需更多資訊，請參閱提供的手冊。

*安裝到牆上時要小心。請勿用於產品設計用途以外的目的。

電力滿格，自由也滿格

可拆卸的觸控螢幕，讓你想在哪看就在哪看。

升級的電池續航力，一次充電可無線播放最長 4 小時，無論室內或戶外都能盡情享受。

已拆卸的 StanbyME 2 螢幕特寫圖，轉變成一名模特攜帶著螢幕，螢幕裝著折疊式保護殼和手提帶。

*在節能/低電量模式下使用內建電池，無線使用時間長達 4 小時。電池續航力可能因使用狀況而異。充電時需要至少 65W 或以上的輸出。裝置必須支援 USB PD。

*如果不裝著折疊式保護殼而攜帶外出，螢幕可能會刮傷。產品可能因掉落而受損。產品非防水設計，長時間暴露於陽光下可能導致變色或螢幕問題。

連接到 StanbyME 2 的 USB-C 傳輸線特寫圖。

充電、外接都便利

配備全新 USB-C 介面，輕鬆充電、快速外接，

使用更順手。

*支援 USB 2.0、USB-C DP 和 DP ALT。

*若要連接其他裝置，其 USB-C 連接埠必須支援 DP ALT。

*MacOS 和 iOS 僅支援鏡射和充電。

*不支援透過USB-C連接耳機。

行動藝術畫框

生活氛圍，隨心打造

Mood Maker 動態藝術模式，將時鐘、天氣、黑膠唱盤等主題變成你的專屬風格牆。

不論是藝術海報、自然風景、音樂旋律，或只是想隨時看到喜愛的照片，StanbyME 2 都能化身你的生活擺設。

圖片標題寫著：「藝術海報讓您的空間展現活力」

圖片標題寫著「唱盤圖像為音樂創造背景氛圍」 

圖片標題寫著：「每日風景，締造每日自然體驗」

圖片標題寫著：「日期和時間也能展現獨特設計」

*建議使用 LG 提供的壁掛式安裝支架。安裝時應考慮牆壁能否承受產品的重量；否則，可能會發生傾斜或掉落等問題。

iF Design Award 2025 標誌。設計獎獲獎作品。

創新設計，國際肯定

榮獲iF 設計大獎，StanbyME 2 將藝術感與實用性完美結合，讓螢幕成為家中的一部分。

超大觸控平板

隨手塗鴉，讓靈感都成真

27 吋全觸控螢幕，不只能看，還能畫。

創作你的專屬插畫，並透過隨時就緒模式持續展示。

正在 StanbyME 2 螢幕上畫畫的模特。

*產品不含觸控筆。StanbyME 2 無專用觸控筆。

*購買前請確認產品與第三方觸控筆相容。

一個人正在使用搭載觸控螢幕的 StanbyME 2。

全觸控螢幕

27吋全觸控螢幕，操作簡單直覺。不管是在床上滑影片、跟著食譜做菜，還是跟朋友玩遊戲，動手點一點就能輕鬆完成。

*應用程式的適用性可能因地區而異。某些應用程式可能需要另行訂閱。

揪朋友，來一場桌遊派對

內建多款遊戲（翻牌配對、彈珠台、大家來找碴、象棋等），即使沒有手機，也能直接在螢幕上與家人朋友輕鬆同樂。

三張圖片顯示現代風格客廳中的 StanbyME 2 由三群人用來進行桌遊。

*應用程式的適用性可能因地區而異。某些應用程式可能需要訂閱。

多裝置輕鬆連接

內建 HDMI 與 USB 介面，輕鬆連接螢幕、筆電、機上盒、手機、遊戲機等裝置，玩法更多元。

StanbyME 2 連接至顯示著會議資料的另一台裝置。

*HDMI和其他配件需另行購買。

一名做出瑜伽姿勢的女性正反映在 StanbyME 2 螢幕上。

更多互動可能

搭配 Smart Cam 智慧視訊鏡頭，輕鬆進行視訊通話，或在運動時比對影片姿勢，讓每一次運動更精準。

*Smart Cam 智慧視訊鏡頭需另行購買。

無線投影與串流，娛樂體驗不間斷

即使沒有手機，也能使用內建 OTT 應用程式，或透過 AirPlay、Google Cast 鏡射手機內容，隨時看喜歡的影集、影片或照片。

StanbyME 2 位於中央，四周有多個 OTT 程式以網狀排列。

*需要使用相同的網路（Wi-Fi）連線。

*OTT 服務可能需要另行訂閱和購買。

*LG StanbyME 2 是可運行 LG WebOS 的顯示器。雖然它提供與平板電腦類似的可攜性，但它使用基於電視/顯示器的作業系統。

免手持語音辨識

StanbyME 2 可以識別聲音。

只要說「Hi LG」，它就會開始聆聽你的指令。

*此功能在啟用產品的免手持語音設定功能並同意提供個人資訊後可用。

*語音識別效果可能依周圍環境而異。有效識別範圍可能依距離、背景噪聲和使用條件等因素而異。

磁吸式遙控器

專屬遙控器採用磁吸設計，可吸附在螢幕或保護套側邊，隨手好收、好拿取。

webOS 5年升級保證

webOS Re:New Program 榮獲CES創新獎，享受長達 5 年的系統升級，讓你的 StanbyME 2 保持最新功能與最佳體驗。

*webOS Re:New Program 適用於 2025 LG StanbyME 2。

*「webOS Re:New Program」支援在五年內進行總共四次升級，最初版本是預先安裝的 webOS 版本，而升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

橘色燈機械板上展現 alpha 8 AI 處理器晶片，並附有 LG 標誌。

畫質與音效，全面升級

搭載 α8 AI 影音處理晶片與 QHD 解析度，讓你享受超越 Full HD 的細膩畫質。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

AI 自動調節亮度，因應光源變化
隨時保持最佳顯示效果

AI 會因應空間中的環境光線，自動調整螢幕亮度，保持最佳亮度設定。

StanbyME 2 安裝在現代風格客廳的牆壁上，畫面分成兩邊，分別展示日間和夜間設定。

*除了無感光器的型號，LG webOS 25 系列的電視/顯示器均提供 AI 亮度控制功能。

AI 音效 Pro 打造劇院級聽覺饗宴

聲波從 StanbyME 2 向外散發。

虛擬 9.1.2 聲道環繞音效

透過AI 深度學習演算法，創造出彷彿來自四面八方的虛擬 9.1.2 立體環繞音場。

歌唱家透過麥克風唱歌，可視化的聲波穿過空間。

AI 清晰人聲

透過 AI 智慧強化的音質清晰度，聽見前所未有的聲音細節。

*AI 清晰人聲 必須透過音效模式目錄啟動。

*音效可能因聆聽環境而異。

顯示著 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 標誌的 StanbyME 2 發出聲波。

Dolby Vision & Atmos
你的隨身杜比劇院

支援杜比視界與杜比全景聲，在家中任何角落，都能享受劇院級的影音饗宴。

*包裝內含的配件可能因地區而異。Smart Cam 智慧視訊鏡頭和喇叭另行販售。購買前請確認產品包裝中所含產品。

*此產品詳細頁面中的圖片僅供參考。請參閱圖庫影像，更準確了解產品。

*以上所有圖片皆為模擬圖。

*服務適用情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

所有規格

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    623x364x28.5

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    623x1277x398

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1265x207x580

  • 底座 (WxD, mm)

    398x398

  • 重量不含底座 (kg)

    4.3

  • 重量含底座 (kg)

    16.2

  • 外箱重量 (kg)

    19.8

