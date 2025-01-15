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27" MyView Full HD IPS 智慧螢幕 (搭載 webOS)

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27" MyView Full HD IPS 智慧螢幕 (搭載 webOS)

27SR50F-W

27" MyView Full HD IPS 智慧螢幕 (搭載 webOS)

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遙控器前視圖

LG MyView Smart Monitor - 一個螢幕 無限可能

了解更多 MyView 智慧螢幕

*「LG SMART Monitor」自 2024 年起，已更名為「LG MyView Smart Monitor」。因應購買時間的不同，同一型號的包裝盒和說明書上可能仍會標記為 LG SMART Monitor。

使用越方便簡單
收穫就越豐富精彩

我們的智慧型螢幕專為居家辦公室和娛樂而量身設計。
透過各種串流應用程式輕鬆觀看您最喜愛的內容，並且立即搭設好居家辦公環境，
使用連線 PC 或不使用 PC 都無妨。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。

webOS 23 投您所好。

webOS 23 投您所好

沒有 PC 也能使用。

沒有 PC 也能使用**

從您的裝置鏡像投影。

從您的裝置鏡像投影

Full HD IPS 螢幕。

Full HD IPS 螢幕

透過 ThinQ App 控制

透過 ThinQ App 控制

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**居家辦公室(Home Office) 服務僅支援 MS Window 10/11 Pro 或更高版本。可能需要訂閱 Microsoft 365 與 Google 服務。

webOS 23 新版首頁

個人化體驗等您來嚐鮮

透過 webOS 23 探索 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建串流服務所提供的眾多內容。您還可以獲得針對您的喜好推薦給您的節目內容和音樂等，同時享用 Sports 和 LG Fitness 等內建的應用程式。

webOS 23 新版首頁。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。

新版使用者介面

快速搜尋，快來深入了解！

透過新版 webOS 23 輕鬆管理應用程式與快捷介面(Q Card)。
還可以快速存取近期使用過的應用程式並查看通知。

居家辦公室

內建「居家辦公室,」服務

遠端存取 PC 和 Cloud PC，同時享用 Microsoft 365 和 Google Calendar 等多項 Home Office 服務，即使沒有 PC 也能使用這一切功能。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*Home Office 服務僅支援 MS Window 10/11 Pro 或更高版本。可能需要訂閱 Microsoft 365 與 Google 服務。其他服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。

音樂

投您所好

利用 2 個 5W 的立體聲喇叭盡情享受客製化的音樂體驗。您可輕鬆搜尋音樂並快速找到近期播放過的曲目。而且，它還會根據您的喜好推薦一些熱門曲目給您。

運動

關注您最喜愛的球隊

透過個人化服務來為您支持的球隊打氣。
它會根據您的設定檔顯示您最愛球隊的最新消息。

AI 個人化推薦

聆聽您喜歡的音樂

按下智慧遙控器上的按鈕啟動個人 AI 個人化推薦，
您就可以隨時根據自己的喜好獲得顯示關鍵詞的
推薦清單。

*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器另售。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*AI 個人化推薦：推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。此外，只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。

居家中心

輕鬆控制您的家電

ThinQ 主儀表板讓生活更便捷。透過遙控器就可以在同一顯示面板上輕鬆查看並管理家電的狀態。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*如何與家用設備畫面連線：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置與家用設備畫面連線。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品隨附白色遙控器。

手機能操作遙控器的主要功能

只要安裝 ThinQ 應用程式，
就可以使用開機/關機、變更頻道以及搜尋內容等主要的遙控器功能。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*為了使功能正常運作，LG Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。

AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍芽音效播放

直接從您的裝置鏡像投影

透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕。
還可透過藍牙配對享受豐富的音效。

*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**螢幕分享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。

Full HD IPS 螢幕

極致色彩 清晰影像

27 吋 Full HD (1920x1080) 螢幕提供精細的色彩準確度、
視覺對比和清晰度，讓您享受絕佳的畫質。
IPS 面板亦可讓您享有 178 度廣角畫面。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

設計簡單

節省空間的時尚設計

三邊無邊框設計搭配支架的薄型平面外觀可充分融入您的辦公室或居家環境，
佔用的空間極小。便於調整傾斜角度，享受理想的觀賞體驗。

節省空間的時尚設計。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

多連接埠

各式介面

我們的智慧型螢幕備有與各種裝置相容的兩個 USB 和兩個 HDMI 連接埠，可流暢無礙地顯示裝置內容。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此產品內附 HDMI 傳輸線。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    1920x1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 曲面

    NO

  • 反應時間

    14ms(Typ)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    14ms(Typ)

  • 解析度

    1920x1080

  • 點距 (mm)

    0.3114 x 0.3114

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 位元數

    8bit (6bit+FRC)

  • 尺寸 (cm)

    68.6

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    NO

  • 元件 (解析度)

    NO

  • 複合 (解析度)

    NO

  • HDMI

    2EA

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • DP Version

    NO

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • S-Video

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt (電力供給)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (USB-A 2EA)

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    NO

  • 自動亮度調節

    自動亮度

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 閱讀模式

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • 相機

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100x100

  • 一鍵支架安裝

    NO

聲音

  • Dolby Atmos

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    5W x2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    768 x 126 x 435

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    611.8 x 450.9 x 209.9

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    611.8 x 370.9 x 45.1

  • 重量(含外箱) (kg)

    7.3

  • 重量(含底座) (kg)

    5.6

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.4

INFO

  • 產品名稱

    智慧螢幕 (FHD)

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.5

  • 功耗 (DC Off)

    0.5

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    19V 2.1A

  • 功耗 (On-Mode)

    25W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    NO

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • DVI-D (Color/Length)

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • 電源線

    YES (根據國家 / 地區)

  • 遙控器

    YES (White Slim)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

STANDARD

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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