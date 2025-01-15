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27'' UltraGear™ FHD 165Hz 專業電競螢幕

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27'' UltraGear™ FHD 165Hz 專業電競螢幕

27GQ50F-B

27'' UltraGear™ FHD 165Hz 專業電競螢幕

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front view

UltraGear™

使用 LG UltraGear™ 螢幕，就能提升您的遊戲體驗

成為遊戲的關鍵角色

使用 LG UltraGear™ 專業電競螢幕，就能升級您的遊戲體驗。
速度
165 Hz 更新率
1ms MBR 動態反應清晰模式
螢幕
27" Full HD (1920 x 1080) 螢幕
三邊極窄邊框設計
技術
AMD FreeSync™ Premium
電競GUI (專屬電競模式)
165 Hz 更新率

流暢的遊戲動作

具備 165 Hz 超高速更新率，讓玩家可快速看到下一幀畫面，整體畫面流暢不停頓。
讓玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。
  • 60Hz
  • 165Hz

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

1ms MBR 可減少遊戲中的模糊影像和殘影
1ms MBR 動態反應清晰模式

邁向勝利
無可比擬

1ms MBR 動態反應清晰模式可提供流暢的遊戲體驗，減少模糊。 透過所有動作中的動態與快節奏物體，讓遊戲玩家享有更好的比賽優勢。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™ / DAS（動態同步）
*1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍情形。

AMD FreeSync™ Premium 可讓您體驗遊戲中流暢、靈活的動作。
AMD FreeSync™ Premium

清晰、順暢、快速

搭載 FreeSync™ Premium 技術，讓玩家享有流暢的高解像度、高節奏感遊戲體驗，並實際減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium 的比較。

別緻的時尚設計

經過專門設計
為專注暢玩遊戲所打造

全新 Hexagon 六角形背光和三邊極窄邊框設計，全面提升遊戲體驗。
可調式底座，讓您調整能夠舒適暢玩遊戲的傾斜角度。
無邊框設計螢幕

三邊極窄邊框設計

傾斜可調式螢幕

傾斜度

具備可調整傾斜角度功能的人體工學設計。

自訂模式適用於各類遊戲。
電競 GUI

透過 UltraGear™ 設定，盡情展現您的遊戲風格

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。

*若要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*GUI 的選單可能因型號而不同。

  • 傳統型
  • DAS
動態同步

更快速回應對手

透過「動態同步」減少輸入延遲，幫助玩家即時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式說明 LG 機型不支援動態同步 (DAS) 功能。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

  • 關閉
  • 開啟
黑色穩定器

在黑暗中先發制人

黑色穩定器能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

  • 關閉
  • 開啟
十字準線

精確瞄準

將目標點固定於中央，以提升射擊精準度。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

使用 FPS 計數器，即可追蹤幀率
FPS 計數器

追蹤幀率

您無需另外安裝軟體，即可在螢幕邊角顯示遊戲的每秒幀數 (FPS)。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.3108 x 0.3108

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    NTSC 70% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    1800:1

  • 尺寸 (cm)

    68.4

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.2

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    776 x 156 x 435

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.7 x 456.1 x 201.6

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.7 x 364.1 x 39.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    5.8

  • 重量(含底座) (kg)

    3.87

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.25

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    32W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    35W

配件

  • Display Port

    YES

軟體應用

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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