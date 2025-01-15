We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27'' UltraGear™ FHD 165Hz 專業電競螢幕
流暢的遊戲動作
讓玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*1ms 動態模糊減少技術可能導致亮度降低，且啟動時可能無法使用以下功能：AMD FreeSync™ / DAS（動態同步）
*1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍情形。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium 的比較。
經過專門設計
為專注暢玩遊戲所打造
可調式底座，讓您調整能夠舒適暢玩遊戲的傾斜角度。
*若要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*GUI 的選單可能因型號而不同。
-
傳統型
-
DAS
更快速回應對手
*傳統模式說明 LG 機型不支援動態同步 (DAS) 功能。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
-
關閉
-
開啟
在黑暗中先發制人
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
-
關閉
-
開啟
精確瞄準
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
165
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.3108 x 0.3108
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
NTSC 70% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
165
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
1800:1
-
尺寸 (cm)
68.4
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.2
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
智慧節能省電模式
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
動態反應清晰模式
YES
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
776 x 156 x 435
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.7 x 456.1 x 201.6
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.7 x 364.1 x 39.3
-
重量(含外箱) (kg)
5.8
-
重量(含底座) (kg)
3.87
-
重量(不含底座) (kg)
3.25
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
32W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
35W
配件
-
Display Port
YES
軟體應用
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES