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27” UltraGear™ QHD IPS 1ms 165Hz 專業電競螢幕

功能

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27” UltraGear™ QHD IPS 1ms 165Hz 專業電競螢幕

27GR75Q-B

27” UltraGear™ QHD IPS 1ms 165Hz 專業電競螢幕

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正視圖

顛覆遊戲 視覺宇宙

顛覆遊戲 視覺宇宙

速度
165Hz 更新率
IPS 1 毫秒 (GtG) 反應時間
影像
27” QHD (2560 x 1440)
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
165Hz 更新率

順暢顯示，流暢動作

高速165Hz更新率， 讓玩家可快速看到下一幀，顯示出流暢的畫面，讓玩家能輕鬆瞄準目標，迅速作出反應。
  • 60Hz
  • 165Hz

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

無可比擬的驚人速度
IPS 1ms (GtG)

無可比擬的驚人速度

超快 1 毫秒 (GtG)，減少逆殘影並提供迅速的反應時間，讓您享受全新的電競體驗。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）

最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗

最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗

支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝

27GR75Q 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容顯示螢幕，可大幅減少畫面撕裂或延遲的現象，為您提供良好的遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium

使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗。更大幅減少了螢幕撕裂和畫面延遲現象。

高透性不漏光，色彩更精準，體驗真實，身歷其境的戰鬥場景
HDR10 以及 sRGB 99% (Typ.)

高透性不漏光，色彩更精準，體驗真實，身歷其境的戰鬥場景

此螢幕支援 sRGB 99% 廣色域，讓真實色彩高度保留，加上HDR10 再現逼真的視覺沉浸效果。無論哪種戰場情境，都能夠讓玩家驚豔於遊戲研發者想傳達的戲劇化色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

為電競玩家量身打造

3 面近乎無邊的邊框設計以及吸睛的外觀進一步加強您的遊戲體驗。可調整的底座支援螢幕的傾斜、升降和軸轉，幫助您更舒適地玩遊戲。

為電競玩家量身打造

無邊設計電競螢幕

極窄邊框設計

三邊窄邊框
傾斜可調式螢幕

傾斜度

-5~15°
高度可調式螢幕

高度

110mm
旋轉可調式螢幕

旋轉

順時針
適用於遊戲的自訂模組。
電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用畫面顯示和畫面控制輕鬆建立個人化設定，像是調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「使用者定義鍵」。

*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。

動態同步模式

動態動作同步可幫助電競玩家實時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲，並且快速向對手做出反應。

黑暗場景穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

十字準線

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

FPS 每秒幀數計數器

FPS 計數器可讓使用者看到所有內容的載入進度。無論在進行編輯、玩遊戲，還是看體驗影音娛樂，每一幀都很重要。使用 FPS 計數器將給予使用者最準確的進度數據。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2331 x 0.2331

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    68.5

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    691 x 513 x 185

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 569.8 x 291.2 (上) 613.5 x 459.8 x 291.2 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    8.55

  • 重量(含底座) (kg)

    6.19

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.05

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    45W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    48W

配件

  • Display Port

    YES

軟體應用

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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