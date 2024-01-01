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27” UltraGear™ QHD IPS 1ms 165Hz 專業電競螢幕
順暢顯示，流暢動作
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*選取「加速模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）
最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗
最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗
支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝
27GR75Q 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容顯示螢幕，可大幅減少畫面撕裂或延遲的現象，為您提供良好的遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗。更大幅減少了螢幕撕裂和畫面延遲現象。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
為電競玩家量身打造
為電競玩家量身打造
*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
更新率 (Max.) [Hz]
165
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1440
-
點距 (mm)
0.2331 x 0.2331
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
165
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
68.5
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
動態反應清晰模式
YES
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
691 x 513 x 185
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 569.8 x 291.2 (上) 613.5 x 459.8 x 291.2 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5 x 371.6 x 51.3
-
重量(含外箱) (kg)
8.55
-
重量(含底座) (kg)
6.19
-
重量(不含底座) (kg)
4.05
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
45W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
48W
配件
-
Display Port
YES
軟體應用
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES