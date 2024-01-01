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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

27GR95QE-B

27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

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front view

顛覆遊戲 視覺宇宙

顛覆遊戲 視覺宇宙

超高速 240Hz 更新率的 OLED 電競顯示螢幕，反應時間高達 0.03ms。

速度

  • 240Hz 超高更新率
  • 0.03ms (GtG) 急速反應時間
  • 配備 HDMI 2.1 可達 240Hz 的 QHD螢幕

影像

  • 27 吋 QHD (2560x1440) OLED
  • HDR10 / DCI-P3 98.5%
  • 抗反光、低反射

科技

  • NVIDIA® G-Sync® Compatible
  • AMD FreeSync™ Premium
27 吋 QHD OLED
27 吋 QHD OLED

重新定義遊戲體驗 開拓身歷其境新高度

OLED 顯示螢幕配備在 27 吋的電競螢幕上，同時支援 HDR10 和 DCI-P3 98.5% 極廣色域，讓玩家沉浸在 LG UltraGear™ 電競螢幕的絕佳體驗之中。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

OLED 自體發光

OLED 自體發光

OLED 自體發光技術擁有豐富色彩表現、超高對比度與急速的反應時間，讓玩家身歷其境於遊戲中。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

  • LED
  • OLED

150萬 : 1 對比度

150萬 : 1 高對比度能讓遊戲玩家擁有近乎完美的遊戲視覺饗宴，完美呈現遊戲開發者想傳達的遊戲色彩和視覺效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*25% APL（Average Picture Level, 平均圖像層級）時的對比度為 150萬:1。

抗反光與低反射
抗反光與低反射

獨享零干擾的遊戲體驗

無論在明亮或何種光源的環境中，抗反光與低反射技術能有效減少螢幕所受到的光源干擾，任何角度都能保有零死角的完整視覺體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

本產品已通過 UL 專業認證。本產品樣本已通過 UL 專業評估，符合【白金級低藍光硬體解決方案】適用的認證要求。

*LG OLED 面板已通過 UL 無閃光和無不適眩光之認證。
*認證編號（低藍光硬體解決方案白金級）：V745051。
*認證條件：LBL 散發水平（40% 以下）。

更新率 240Hz的 OLED電競螢幕，顛覆遊戲速度臨界點
240Hz更新率，
0.03ms (GtG) 反應時間

電掣風馳的UltraGear OLED 電競螢幕

LG 新款 UltraGear™ 電競螢幕在 OLED 顯示上提供 240Hz 超高更新率和 0.03ms (GtG) 急速反應時間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

更新率 240Hz的 OLED電競螢幕，顛覆遊戲速度臨界點

急速 240Hz 更新率，可更快速、清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家更迅速輕鬆的瞄準目標、拿下勝利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

極快的速度
0.03ms (GtG) 反應時間

0.03(GtG) 急速反應時間在遊戲中，讓遊戲動作及畫面視覺呈現更流暢、更清晰，大幅減少畫面殘影問題，達到超凡遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

配備 HDMI 2.1 能支援高達 240Hz 的更新率的QHD OLED
配備HDMI 2.1，可達 240Hz 的 QHD OLED

OLED電競螢幕全面升級玩家的遊戲視覺等級

27GR95QE 配備 HDMI 2.1 能支援高達 240Hz 的更新率。代表玩家可透過 DisplayPort 或 HDMI 2.1，享受到 QHD 超高解析度和 240Hz 的急速更新率。

*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*圖形顯示卡需另行選購。

最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗

最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗

支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝

27GR95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容顯示螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium

使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗。更大幅減少了螢幕撕裂和畫面延遲現象。

專為遊戲玩家打造

全新的 Hexagon 照明和近乎無邊的邊框設計，提升玩家的遊戲體驗。可調式底座更支援螢幕反轉、傾斜和升降，讓玩家擁有絕對舒適的遊戲體驗。
可翻轉電競螢幕

翻轉

可調式電競螢幕

傾斜角度
高度調整

可調式電競螢幕

翻轉

無邊設計電競螢幕

極窄邊框設計

為遊戲玩家量身打造

UltraGear™ 電競遙控器
UltraGear™ 電競遙控器

設定和控制
立即完成

UltraGear™ 電競遙控器讓玩家更方便操作各種螢幕設定，如開關電源、調整音量、變化遊戲模式等。

* 包裝隨附UltraGear™ 電競遙控器。

4 環耳機輸出。
4 環耳機輸出

插入即享
沉浸式音效

4 環耳機輸出除讓玩家輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone :X 的虛擬 3D 音效，讓聽覺也能完美沉浸於遊戲之中。

*耳機需另行選購。

適用於遊戲自訂模組。
電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用畫面顯示和畫面控制輕鬆建立個人化設定，從調整基本螢幕選項到設定使用者自訂的快捷鍵，都能符合您不同的需求。

*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

OLED Care 可保護玩家使用的電競螢幕

OLED Care 有助於防止長時間顯示靜態高對比影像後，更換新畫面時發生的殘像和螢幕烙印現象。

*本功能僅提供於包裝中隨附的電競遙控器

動態同步模式

透過動態動作同步可以讓電競玩家能夠即時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲並且快速反擊對手。

黑暗場景穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準心

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS 計數器可讓使用者看到所有內容的載入進度。無論在進行編輯、玩遊戲，還是看體驗影音娛樂，每一幀都很重要，使用 FPS 計數器將給予使用者最準確的進度數據。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second )計數器時將無法使用十字準心功能。
*FPS (Frames Per Second )計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。

LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

精準的色彩校正

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校正最佳化色彩效能，充分利用 LG QHD OLED 顯示螢幕的寬廣色譜和一致性。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*軟體和校正感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請前往 LG.COM。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    26.5

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    OLED

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    200

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    26.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    OLED

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2292 x 0.2292

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Typ.)

    1500000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    160

  • 尺寸 (cm)

    67.32

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    YES

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • DTS Headphone:X

    YES

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    808 x 181 x 532

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    604.4 x 574.4 x 258 (上) 604.4 x 464.4 x 258 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    604.4 x 350.6 x 45.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    11

  • 重量(含底座) (kg)

    7.35

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.05

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    74W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    94W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • 其它 (配件)

    Stand Cable holder, Screw Driver

  • 遙控器

    YES

  • USB A to B

    YES

軟體應用

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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