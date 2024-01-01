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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕
速度
- 240Hz 超高更新率
- 0.03ms (GtG) 急速反應時間
- 配備 HDMI 2.1 可達 240Hz 的 QHD螢幕
影像
- 27 吋 QHD (2560x1440) OLED
- HDR10 / DCI-P3 98.5%
- 抗反光、低反射
科技
- NVIDIA® G-Sync® Compatible
- AMD FreeSync™ Premium
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
-
LED
-
OLED
150萬 : 1 對比度
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*25% APL（Average Picture Level, 平均圖像層級）時的對比度為 150萬:1。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
本產品已通過 UL 專業認證。本產品樣本已通過 UL 專業評估，符合【白金級低藍光硬體解決方案】適用的認證要求。
*LG OLED 面板已通過 UL 無閃光和無不適眩光之認證。
*認證編號（低藍光硬體解決方案白金級）：V745051。
*認證條件：LBL 散發水平（40% 以下）。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
更新率 240Hz的 OLED電競螢幕，顛覆遊戲速度臨界點
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
極快的速度
0.03ms (GtG) 反應時間
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*圖形顯示卡需另行選購。
最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗
最新科技，打造極致流暢的遊戲體驗
支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝
27GR95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容顯示螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗。更大幅減少了螢幕撕裂和畫面延遲現象。
專為遊戲玩家打造
為遊戲玩家量身打造
* 包裝隨附UltraGear™ 電競遙控器。
*耳機需另行選購。
*欲下載最新的畫面控制，請前往 LG.COM。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
OLED Care 可保護玩家使用的電競螢幕
*本功能僅提供於包裝中隨附的電競遙控器
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*啟用 FPS (Frames Per Second )計數器時將無法使用十字準心功能。
*FPS (Frames Per Second )計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*軟體和校正感應器未隨附於包裝中。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請前往 LG.COM。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
OLED
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
200
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
OLED
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
2560 x 1440
-
點距 (mm)
0.2292 x 0.2292
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
160
-
尺寸 (cm)
67.32
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
YES
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
DTS Headphone:X
YES
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
808 x 181 x 532
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
604.4 x 574.4 x 258 (上) 604.4 x 464.4 x 258 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
604.4 x 350.6 x 45.3
-
重量(含外箱) (kg)
11
-
重量(含底座) (kg)
7.35
-
重量(不含底座) (kg)
5.05
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
74W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
94W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
其它 (配件)
Stand Cable holder, Screw Driver
-
遙控器
YES
-
USB A to B
YES
軟體應用
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES