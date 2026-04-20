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39" UltraGear™ evo GX9 - 全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕

39" UltraGear™ evo GX9 - 全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕

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Front view of 39" UltraGear™ evo GX9 - 全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕 39GX950B-B
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主要功能

  • 5K2K (5120 × 2160) OLED 面板，143 PPI
  • 第 4 代 Tandem OLED技術，亮度最高達 1500 nits
  • 支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，DCI-P3 99.5%（Typ.）廣色域
  • 雙模式切換（5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz），0.03 ms（GtG）急速反應時間
  • DP 2.1、USB-C（PD 90W）、HDMI 2.1 連接埠
  • AI 音效、AI 場景優化
更多

屢獲殊榮的卓越設計

CES Innovation Awards® 2026 Honoree 標誌圖片

榮獲 CES 創新獎 - 2026 獲獎產品

電腦硬體和配件類別

PC World 獎項標誌圖片

CES 2026 十大最佳 PC 螢幕

CES 2026 最佳電競螢幕

*CES 創新獎是根據提交給評審的描述性資料所評選。美國消費技術協會 (CTA) 並未驗證任何提交內容或主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。

UltraGear™ evo AI 標誌，置於未來感霓虹燈光空間中

UltraGear™ evo AI 標誌，置於未來感霓虹燈光空間中

UltraGear™ evo OLED GX9 39 吋（39GX950B），全球首款 5K2K 電競螢幕，支援 AI 影像升頻

UltraGear™ evo OLED GX9 39 吋（39GX950B），全球首款 5K2K 電競螢幕，支援 AI 影像升頻

*根據截至 2026 年 3 月已發佈之專業電競螢幕規格，LG 39GX950B 是全球首款配備 39 吋 5K2K（5120×2160）OLED 面板的專業電競螢幕。

**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

UltraGear 39 吋 5K2K Tandem OLED 電競螢幕（39GX950B），搭載 AI 影像升頻、極致純黑、143 PPI、WFHD 330Hz、HDR 500

UltraGear 39 吋 5K2K Tandem OLED 電競螢幕（39GX950B），搭載 AI 影像升頻、極致純黑、143 PPI、WFHD 330Hz、HDR 500

*根據截至 2026 年 3 月發佈的專業電競螢幕規格，LG 39GX950B 是第一款支援以 AI 將影像智慧升頻至 5K2K 解析度的專業電競螢幕。

**根據內部測試條件下的測量結果，39GX950B 峰值亮度可達 1500nits。實際亮度可能因使用環境而異。

***39GX950B 支援雙模式，5K2K 解析度下更新率為 165Hz，WFHD 解析度下更新率為 330Hz。

全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕

全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕

透過 39 吋 5K2K（5120 × 2160）螢幕，帶來更進一步的沉浸式視覺體驗。

採用 21:9 UltraWide 比例與 1500R 曲面設計，較 32 吋 4K 顯示器多出約 33% 畫素，畫面更寬廣，視覺包覆感更完整。5K2K 高解析度呈現細膩畫質與層次表現，無論各類遊戲場景，皆能維持清晰銳利與穩定呈現。

由 32 吋 16:9 4K 螢幕升級至 39 吋 21:9 5K2K 電競螢幕，帶來更具沉浸感的遊戲畫面。

*根據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 39GX950B 為全球首款搭載 39 吋 5K2K（5120 × 2160）OLED 面板之電競螢幕。

**本圖像為功能示意僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。**

全球首款支援 5K2K
AI 智慧影像升頻
無需額外升級 GPU＊

UltraGear evo™ 內建處理器支援 5K2K AI 影像升頻，可將裝置的遊戲及影像內容提升至5K2K解析度。無需額外升級 GPU 或硬體，即可呈現更高解析度與更細緻畫面。

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援 On-Device AI 影像升頻至 5K2K，無需升級 GPU

支援 AI 影像升頻

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援 On-Device AI 影像升頻至 5K2K，無需升級 GPU

未支援 AI 影像升頻

*依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 39GX950B 為首款支援 AI 影像升頻至 5K2K 解析度之電競螢幕。

**影像升頻效果可能因輸入來源品質而異。AI 智慧影像升頻功能無需升級 GPU。遊戲運行需搭配相容之外部裝置（PC／GPU／遊戲主機）。

*本圖像為功能示意，僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。

第 4 代 Tandem OLED
峰值亮度達 1500 nits＊

LG 39GX950B 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，呈現更明亮畫面，峰值亮度最高達 1500 nits。即使在高亮環境下，仍能清晰呈現畫面細節，維持穩定的遊戲視覺表現。

UltraGear 電競螢幕（39GX950B），第 4 代 Tandem OLED，峰值亮度達 1500 nits，呈現清晰遊戲畫面

UltraGear 電競螢幕（39GX950B），第 4 代 Tandem OLED，峰值亮度達 1500 nits，呈現清晰遊戲畫面

*39GX950B 於內部測試條件（HDR、1.5% APL）下，峰值亮度最高可達 1500 nits。實際亮度可能因使用環境而異。

**本圖像為功能示意，僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。**

UL 三重認證認證
明亮環境依然清晰

極致純黑

經 UL 驗證，呈現穩定黑階表現，有效提升畫面對比與感知亮度，無論環境明暗皆清晰呈現。

精準色彩與100%色彩還原

支援精準色彩與 100% 色彩還原，即使在不同光源環境下，仍能穩定呈現真實色彩。

精準影像重現

經 UL 驗證，確保畫面呈現符合原始內容，於明暗環境下皆能維持準確色彩、亮度與細節表現。

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）通過 UL 認證，呈現極致純黑、精準色彩與影像重現

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）通過 UL 認證，呈現極致純黑、精準色彩與影像重現

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）採用第 4 代 Tandem OLED 技術，呈現極致純黑與精準色彩

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）採用第 4 代 Tandem OLED 技術，呈現極致純黑與精準色彩

*限於 OLED 電競螢幕產品類別。圖像為模擬示意，僅供說明用途。

**本圖像為功能示意僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。

亮部細節與暗部層次
清晰呈現

支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，強化明暗對比，呈現清晰亮部與細緻暗部層次。高亮效果表現穩定，暗部細節亦能清楚呈現。覆蓋 DCI-P3 99.5%（Typ.）廣色域，呈現接近原始內容的色彩表現。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異

143 PPI 高像素密度兼顧遊戲與多工需求

143 PPI 提供細緻畫面表現，提升遊戲與多工使用體驗。遊戲中的文字、UI 與細節更清晰，畫面資訊更易辨識，同時也提升文件編輯、瀏覽與開發等工作情境的可讀性。

遊戲畫面精準呈現

強化多工生產力

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異

UL 認證護眼技術

LG UltraGear 採用經 UL 認證的護眼技術，有效減少反射干擾，維持畫面清晰與穩定表現。於降低螢幕閃爍、不適眩光與藍光影響等關鍵項目皆通過 UL 驗證，提供穩定的視覺舒適度。無論在明亮環境或室內光源下，皆能維持順暢且清晰的遊戲畫面。

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）具備 UL 認證抗反光與低反射，提升視覺舒適度

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）具備 UL 認證抗反光與低反射，提升視覺舒適度

*本圖像為示意用途，僅供說明，實際使用情況可能有所差異。

*LG 第 4 代 Tandem OLED 經 UL 驗證，具備 Flicker-Free、Discomfort Glare Free、Low Blue Light 與 Eyesafe 3.0（CPF60、RPF40）標準。

*認證編號：Flicker-Free Display（OLED）- A196009、Discomfort Glare Free - V563481（UGR < 22 條件）、Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051、Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354、Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741。

*上述功能可能因使用環境或條件而有所差異。

5K2K UltraWide 寬廣視野
提升多工效率

UltraGear 採用 5K2K 解析度與 143 PPI，呈現清晰細緻畫面，適用於創作與多工操作。相較於傳統 16:9 雙螢幕或三螢幕配置，21:9 寬廣比例可減少邊框干擾，於單一螢幕呈現完整工作流程。無論修圖、影片剪輯或資料查閱，皆能維持畫面連續性與清晰呈現。

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）採用 21:9 畫面比例，適用於影片與影像編輯作業，提升多工效率

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

雙模式更新率 對應各種遊戲類型

支援 VESA 認證雙模式，可依遊戲類型切換適合更新率。5K2K 165Hz 適用 RPG、冒險等高畫質遊戲，WFHD 330Hz 則適用 FPS、賽車等高速動作遊戲。

LG UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援雙模式，提供 5K2K 165Hz 與 WFHD 330Hz，對應 RPG 至 FPS 等不同遊戲類型

LG UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援雙模式，提供 5K2K 165Hz 與 WFHD 330Hz，對應 RPG 至 FPS 等不同遊戲類型

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

0.03 ms（GtG）極速反應，遊戲決勝毫秒之間

0.03ms (GtG)反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

流暢動態呈現 沉浸感再進化

支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，有效降低畫面撕裂與卡頓，並減少動態模糊與殘影，呈現穩定且流暢的影像表現。

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro，呈現流暢且無撕裂感的賽車遊戲畫面

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro，呈現流暢且無撕裂感的賽車遊戲畫面

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

多元連接介面 對應新世代遊戲需求

LG UltraGear evo AI 39GX950B 配備多元連接埠，包括 DisplayPort 2.1（UHBR 20）、USB Type-C（PD 90W）與 HDMI 2.1，可連接多種遊戲裝置。DisplayPort 2.1（UHBR 20）提供高頻寬，支援高解析度與高更新率顯示需求。USB Type-C 支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電；HDMI 2.1 則提供與遊戲主機及其他裝置的穩定連接。

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1 連接 PC、筆電與遊戲主機

UltraGear 電競螢幕（39GX950B）透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 與 HDMI 2.1 連接 PC、筆電與遊戲主機

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

AI 音效
用聲音將遊戲帶進現實

AI音效 (AI Sound) 可區分語音、效果與背景音，並依遊戲情境調整音訊表現，打造更符合情境的沉浸式音訊，提供虛擬 7.1.2 聲道體驗。透過內建 2 × 7W 立體聲喇叭或耳機，即使在激烈的交戰中仍維持語音清晰，並提升腳步聲等關鍵聲音辨識度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

AI 場景優化
智慧調整畫面設定

AI 場景優化 (AI Scene Optimization) 可辨識畫面內容，並自動調整色溫、色彩強化與銳利度等關鍵設定，對應不同內容類型。支援辦公、動畫、電影、遊戲與體育等模式，提供適合的顯示效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

OLED Care
穩定螢幕表現

OLED Care 可降低長時間顯示靜態高對比影像產生影像殘留等問題，維持顯示器穩定運作。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

UltraGear OLED 電競螢幕（39GX950B）提供 2 年保固服務

2 年保固服務

自購買日起 2 年保固，涵蓋內部與功能零件，包括 OLED 顯示面板。

*基於 LG.com 上提供的保固服務單獨購買價格。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 顯示 - 尺寸 (Inch)

    38.86

  • 顯示 - 解析度

    5120 x 2160

  • 顯示 - 面板類型

    OLED

  • 顯示 - 面板比例

    21:9

  • 顯示 - 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • 顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • 顯示 - 曲面

    1500R

  • 顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 顯示 - 反應時間

    0.03ms (GtG)

  • 硬體 - 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES(2ea)

  • USB-C

    Yes (1Up)

連接性

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • USB 上行埠

    YES(via USB-C)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    90W

  • USB 下行埠

    YES(2ea/ver3.2 Gen2)

功能

  • HDR 10

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 色弱模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • 十字準線

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • HDR Effect

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    Y26

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

顯示

  • 面板比例

    21:9

  • 解析度

    5120 x 2160

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 曲面

    1500R

  • 面板類型

    OLED

  • 尺寸 (Inch)

    38.86

  • 尺寸 (cm)

    98.7

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 對比度 (Min.)

    1480000:1

  • 對比度 (Typ.)

    1850000:1

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • 點距 (mm)

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • 反應時間

    0.03ms (GtG)

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

聲音

  • 揚聲器

    7W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1035 x 296 x 549

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP)

  • 重量(含底座) (kg)

    10.7kg

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