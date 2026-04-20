39" UltraGear™ evo GX9 - 全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕

*根據截至 2026 年 3 月發佈的專業電競螢幕規格，LG 39GX950B 是第一款支援以 AI 將影像智慧升頻至 5K2K 解析度的專業電競螢幕。

**根據內部測試條件下的測量結果，39GX950B 峰值亮度可達 1500nits。實際亮度可能因使用環境而異。

***39GX950B 支援雙模式，5K2K 解析度下更新率為 165Hz，WFHD 解析度下更新率為 330Hz。