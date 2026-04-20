We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
39" UltraGear™ evo GX9 - 全球首款 39 吋 5K2K OLED 電競螢幕
屢獲殊榮的卓越設計
*CES 創新獎是根據提交給評審的描述性資料所評選。美國消費技術協會 (CTA) 並未驗證任何提交內容或主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。
*根據截至 2026 年 3 月已發佈之專業電競螢幕規格，LG 39GX950B 是全球首款配備 39 吋 5K2K（5120×2160）OLED 面板的專業電競螢幕。
**此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*根據截至 2026 年 3 月發佈的專業電競螢幕規格，LG 39GX950B 是第一款支援以 AI 將影像智慧升頻至 5K2K 解析度的專業電競螢幕。
**根據內部測試條件下的測量結果，39GX950B 峰值亮度可達 1500nits。實際亮度可能因使用環境而異。
***39GX950B 支援雙模式，5K2K 解析度下更新率為 165Hz，WFHD 解析度下更新率為 330Hz。
透過 39 吋 5K2K（5120 × 2160）螢幕，帶來更進一步的沉浸式視覺體驗。
採用 21:9 UltraWide 比例與 1500R 曲面設計，較 32 吋 4K 顯示器多出約 33% 畫素，畫面更寬廣，視覺包覆感更完整。5K2K 高解析度呈現細膩畫質與層次表現，無論各類遊戲場景，皆能維持清晰銳利與穩定呈現。
*根據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 39GX950B 為全球首款搭載 39 吋 5K2K（5120 × 2160）OLED 面板之電競螢幕。
**本圖像為功能示意僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。**
全球首款支援 5K2K
AI 智慧影像升頻
無需額外升級 GPU＊
UltraGear evo™ 內建處理器支援 5K2K AI 影像升頻，可將裝置的遊戲及影像內容提升至5K2K解析度。無需額外升級 GPU 或硬體，即可呈現更高解析度與更細緻畫面。
支援 AI 影像升頻
未支援 AI 影像升頻
*依據截至 2026 年 3 月已公開之電競螢幕規格，LG 39GX950B 為首款支援 AI 影像升頻至 5K2K 解析度之電競螢幕。
**影像升頻效果可能因輸入來源品質而異。AI 智慧影像升頻功能無需升級 GPU。遊戲運行需搭配相容之外部裝置（PC／GPU／遊戲主機）。
*本圖像為功能示意，僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。
第 4 代 Tandem OLED
峰值亮度達 1500 nits＊
LG 39GX950B 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，呈現更明亮畫面，峰值亮度最高達 1500 nits。即使在高亮環境下，仍能清晰呈現畫面細節，維持穩定的遊戲視覺表現。
*39GX950B 於內部測試條件（HDR、1.5% APL）下，峰值亮度最高可達 1500 nits。實際亮度可能因使用環境而異。
**本圖像為功能示意，僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。**
UL 三重認證認證
明亮環境依然清晰
*限於 OLED 電競螢幕產品類別。圖像為模擬示意，僅供說明用途。
**本圖像為功能示意僅供理解產品特性，實際使用情況可能有所差異。
亮部細節與暗部層次
清晰呈現
支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，強化明暗對比，呈現清晰亮部與細緻暗部層次。高亮效果表現穩定，暗部細節亦能清楚呈現。覆蓋 DCI-P3 99.5%（Typ.）廣色域，呈現接近原始內容的色彩表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異
143 PPI 高像素密度兼顧遊戲與多工需求
143 PPI 提供細緻畫面表現，提升遊戲與多工使用體驗。遊戲中的文字、UI 與細節更清晰，畫面資訊更易辨識，同時也提升文件編輯、瀏覽與開發等工作情境的可讀性。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異
UL 認證護眼技術
LG UltraGear 採用經 UL 認證的護眼技術，有效減少反射干擾，維持畫面清晰與穩定表現。於降低螢幕閃爍、不適眩光與藍光影響等關鍵項目皆通過 UL 驗證，提供穩定的視覺舒適度。無論在明亮環境或室內光源下，皆能維持順暢且清晰的遊戲畫面。
*本圖像為示意用途，僅供說明，實際使用情況可能有所差異。
*LG 第 4 代 Tandem OLED 經 UL 驗證，具備 Flicker-Free、Discomfort Glare Free、Low Blue Light 與 Eyesafe 3.0（CPF60、RPF40）標準。
*認證編號：Flicker-Free Display（OLED）- A196009、Discomfort Glare Free - V563481（UGR < 22 條件）、Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051、Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354、Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741。
*上述功能可能因使用環境或條件而有所差異。
5K2K UltraWide 寬廣視野
提升多工效率
UltraGear 採用 5K2K 解析度與 143 PPI，呈現清晰細緻畫面，適用於創作與多工操作。相較於傳統 16:9 雙螢幕或三螢幕配置，21:9 寬廣比例可減少邊框干擾，於單一螢幕呈現完整工作流程。無論修圖、影片剪輯或資料查閱，皆能維持畫面連續性與清晰呈現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
雙模式更新率 對應各種遊戲類型
支援 VESA 認證雙模式，可依遊戲類型切換適合更新率。5K2K 165Hz 適用 RPG、冒險等高畫質遊戲，WFHD 330Hz 則適用 FPS、賽車等高速動作遊戲。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
0.03 ms（GtG）極速反應，遊戲決勝毫秒之間
0.03ms (GtG)反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
流暢動態呈現 沉浸感再進化
支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 與 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，有效降低畫面撕裂與卡頓，並減少動態模糊與殘影，呈現穩定且流暢的影像表現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
多元連接介面 對應新世代遊戲需求
LG UltraGear evo AI 39GX950B 配備多元連接埠，包括 DisplayPort 2.1（UHBR 20）、USB Type-C（PD 90W）與 HDMI 2.1，可連接多種遊戲裝置。DisplayPort 2.1（UHBR 20）提供高頻寬，支援高解析度與高更新率顯示需求。USB Type-C 支援影像輸出、資料傳輸與最高 90W 充電；HDMI 2.1 則提供與遊戲主機及其他裝置的穩定連接。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 音效
用聲音將遊戲帶進現實
AI音效 (AI Sound) 可區分語音、效果與背景音，並依遊戲情境調整音訊表現，打造更符合情境的沉浸式音訊，提供虛擬 7.1.2 聲道體驗。透過內建 2 × 7W 立體聲喇叭或耳機，即使在激烈的交戰中仍維持語音清晰，並提升腳步聲等關鍵聲音辨識度。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 場景優化
智慧調整畫面設定
AI 場景優化 (AI Scene Optimization) 可辨識畫面內容，並自動調整色溫、色彩強化與銳利度等關鍵設定，對應不同內容類型。支援辦公、動畫、電影、遊戲與體育等模式，提供適合的顯示效果。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
OLED
Care
穩定螢幕表現
OLED Care 可降低長時間顯示靜態高對比影像產生影像殘留等問題，維持顯示器穩定運作。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*基於 LG.com 上提供的保固服務單獨購買價格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
顯示 - 尺寸 (Inch)
38.86
顯示 - 解析度
5120 x 2160
顯示 - 面板類型
OLED
顯示 - 面板比例
21:9
顯示 - 色域 (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
顯示 - 曲面
1500R
顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]
165
顯示 - 反應時間
0.03ms (GtG)
硬體 - 顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
所有規格
配件
變壓器
YES
Display Port
YES
HDMI
YES(2ea)
USB-C
Yes (1Up)
連接性
DisplayPort
YES(1ea)
HDMI
YES(2ea)
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
USB-C
Yes (1Up)
USB 上行埠
YES(via USB-C)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (電源供給)
90W
USB 下行埠
YES(2ea/ver3.2 Gen2)
功能
HDR 10
YES
動態同步
YES
自動輸入切換
YES
黑色穩定器
YES
色弱模式
YES
出廠色彩校正
YES
智慧節能省電模式
YES
PIP
YES
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
硬體校色支援
HW Calibration Ready
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
十字準線
YES
使用者自訂快捷鍵
YES
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting 2.0
HDR Effect
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
INFO
產品名稱
UltraGear
年份
Y26
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
壁掛 (mm)
100 x 100
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
顯示
面板比例
21:9
解析度
5120 x 2160
更新率 (Max.) [Hz]
165
曲面
1500R
面板類型
OLED
尺寸 (Inch)
38.86
尺寸 (cm)
98.7
色彩深度 (顏色數)
1.07B
對比度 (Min.)
1480000:1
對比度 (Typ.)
1850000:1
亮度 (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
亮度 (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
點距 (mm)
0.1776 mm x 0.1776mm
反應時間
0.03ms (GtG)
色域 (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
聲音
揚聲器
7W x 2
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1035 x 296 x 549
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
921.4 x 405.0 x 118.7mm
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP)
重量(含底座) (kg)
10.7kg
使用者評論
為你推薦
哪裡購買
推薦產品