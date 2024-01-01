LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 6,000 ANSI流明

HDBaseT™ 是透過單一長距離纜線傳輸超高清影音、乙太網路、控制訊號、USB 以及高達 100W 的功率之全球標準。LG Probeam 採用了最新的 HDBaseT™，可提供高品質的體驗、消除多纜線的雜亂，且不論安裝位置在哪都不會影響其性能和絕佳品質。