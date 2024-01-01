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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 6,000 ANSI流明
LG ProBeam
影像
3840 x 2160 4K UHD
6,000 ANSI 流明
智能
無線連線
webOS
使用性
鏡頭位移 水平 ±20％，垂直 ±50％
縮放 x 1.6倍
高清解析度，適合大空間場合
支援 WUXGA 1920 X 1200 以及 4K UHD 3840 X 2160
適合任何商業應用
HDBaseT™ 以單一纜線傳輸五種訊號
HDBaseT™ 是透過單一長距離纜線傳輸超高清影音、乙太網路、控制訊號、USB 以及高達 100W 的功率之全球標準。LG Probeam 採用了最新的 HDBaseT™，可提供高品質的體驗、消除多纜線的雜亂，且不論安裝位置在哪都不會影響其性能和絕佳品質。
* DICOM（醫療數位影像傳輸協定）：BU60 符合醫療數位影像傳輸的標準，提供的卓越性能適合用於醫療使用的視覺呈現。
安裝靈活簡便
完美精巧的尺寸
最小的 4K 6,000 ANSI 投影機：夠精巧的尺寸
智能無線連線
將投影機透過鏡像、Miracast 和藍牙配對與其他裝置連接，以播放電視直播。
穩定清晰具高成本效益
所有規格
基本規格
-
投影系統
數位光學處理(DLP)
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI流明)
6000
-
對比度 (Full On Full Off)
3,000,000:1
-
噪音值 (Typical)
29/30/33 dB (A)
-
亮度一致性(JBMA 9point)
85%
-
尺寸(淨) (mm) (W x D x H)
370 x 290 x 155.7
370 x 290 x 143.7 (不含支架)
-
重量(淨) (Kg)
9.2Kg
-
尺寸(總) (mm) (W x D x H)
580 x 441 x 273
-
重量(總) (Kg)
11.0Kg
-
耗電量 (最大)
440W
-
耗電量 (待機模式)
0.5W↓
-
電源
100V – 240V @ 50~60 Hz
(PSU Built-in)
-
使用環境溫度
0 ~ 40℃
-
顯示比例
16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom
輸入訊號相容性
-
Digital(HDMI)
Up to 4K (4096x2160)
(60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
HDBaseT
Yes
鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
手動
-
縮放比
1.6x
-
投影尺寸
40" ~ 300"
-
鏡頭位移
Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
光源
-
光源
Laser (LD + P/W)
-
光源壽命
20,000 Hrs
音訊
-
輸出
10W (5W+5W)
-
杜比環繞音效
Yes
輸出/輸入源
-
音源輸出
Yes
-
RS-232C
Yes
-
IP control
Yes
-
RJ45
1
-
HDMI
2
-
HDBaseT
1
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
主要功能
-
使用介面 (OS, UI)
webOS 4.5
-
畫面分享(藉由支援MiraCast的裝置使用無線鏡射)
Yes
-
內容分享 (使用支援DLNA的裝置)
Yes
-
藍芽音源輸出
Yes
-
藍芽影音同步控制
Yes
-
HDR
HDR10
-
HDR 效果
Yes
-
醫療數位影像傳輸協定 (DICOM)
Yes
-
TruMotion
Yes
-
數位梯形修正
12點 Warping (影像扭曲調整)
-
自動梯形修正
No
-
HDCP
HDCP2.2
-
快速開關機
Yes (on 12 Sec off 2 Sec)
-
影像翻轉
Yes (水平/垂直)
-
黑階控制
Yes
-
色溫調整
Yes
配件
-
遙控器 (含電池)
Yes
-
電源線
Yes
認證
-
安規認證
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS