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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 6,000 ANSI流明

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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 6,000 ANSI流明

BU60PST

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 6,000 ANSI流明

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LG ProBeam

LG ProBeam

更加創新的商務投影體驗

影像

3840 x 2160 4K UHD

6,000 ANSI 流明

智能

無線連線

webOS

使用性

鏡頭位移 水平 ±20％，垂直 ±50％

縮放 x 1.6倍

真實的 4K 雷射

高清解析度，適合大空間場合

LG ProBeam 利用 4K UHD 雷射技術，最大能在 300 吋的大螢幕上以 830萬畫素帶來驚人的視覺效果。

支援 WUXGA 1920 X 1200 以及 4K UHD 3840 X 2160

6,000 ANSI 流明：增加簡報的力量
6,000 ANSI 流明

讓簡報的影響力達到最大

即使在明亮的會議室內，6,000 ANSI 流明亮度也能在不降低影像品質的狀況下提供準確度和清晰度，從而提高商務會議的生產力。
可縮放及可調整的投影機

適合任何商業應用
企業：效率與生產力
醫院：精確診斷
教育：有效的視聽課程

企業：效率與生產力

這款企業品質的投影機是專為商務會議、研討會和協作而設計的。它讓使用者能夠提高工作效率和生產力。

醫院：精確診斷

精準色彩的特性與DICOM將會引領準確的醫療診斷。

教育：最佳課程助力

打造數位學習空間，讓每位學生都可在視覺和聽覺刺激的幫助下積極參與，並且分享他們的內容。

HDBaseT™ 以單一纜線傳輸五種訊號

HDBaseT™ 是透過單一長距離纜線傳輸超高清影音、乙太網路、控制訊號、USB 以及高達 100W 的功率之全球標準。LG Probeam 採用了最新的 HDBaseT™，可提供高品質的體驗、消除多纜線的雜亂，且不論安裝位置在哪都不會影響其性能和絕佳品質。

 

* DICOM（醫療數位影像傳輸協定）：BU60 符合醫療數位影像傳輸的標準，提供的卓越性能適合用於醫療使用的視覺呈現。

安裝靈活簡便

鏡頭移位（H±20％，V±50％）和Zoom x1.6功能，可將投影機安裝在任何地方，並設置螢幕到所需要的正確尺寸和位置。

投影機支援鏡頭的水平和垂直位移

投影機支援鏡頭的水平和垂直移位

12 點影像扭曲調整：更加簡單且清晰
12 點影像扭曲調整

更簡單更精確

您可使用螢幕上的 12 點扭曲功能來調整螢幕的扭曲以設置更精確的螢幕。

最小的 4K 6,000 ANSI 投影機

完美精巧的尺寸

LG BU60 不僅擁有 16.7 公升的精巧機身，還具有 4K 高解析度和 6,000 ANSI 流明亮度，可完美適用於任何商務空間。

最小的 4K 6,000 ANSI 投影機：夠精巧的尺寸

webOS + 鏡射 + 藍牙

智能無線連線

在智能通訊上，您可透過無線鏡射 (Miracast®) 和藍牙配對輕鬆分享螢幕和音訊。WebOS 讓您能夠連線到網路並使用 Wi-Fi 網路探索參考資訊。

將投影機透過鏡像、Miracast 和藍牙配對與其他裝置連接，以播放電視直播。

20,000 小時的高持久雷射

穩定清晰具高成本效益

強大的雷射光源可顯示更明亮的圖像，且持續長達 20,000 小時。

播放 6,000 部電影不需更換光源

如果您每天用這款投影機播放影片 8 個小時，則雷射光源的使用壽命達 7 年。

初始亮度更持久

LG BU60 可長時間保持初始亮度，並且保持 99% 的降低率，而無需昂貴的燈泡更換。（*傳統燈泡於 5,000 小時更換。）

列印

所有規格

基本規格

  • 投影系統

    數位光學處理(DLP)

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI流明)

    6000

  • 對比度 (Full On Full Off)

    3,000,000:1

  • 噪音值 (Typical)

    29/30/33 dB (A)

  • 亮度一致性(JBMA 9point)

    85%

  • 尺寸(淨) (mm) (W x D x H)

    370 x 290 x 155.7
    370 x 290 x 143.7 (不含支架)

  • 重量(淨) (Kg)

    9.2Kg

  • 尺寸(總) (mm) (W x D x H)

    580 x 441 x 273

  • 重量(總) (Kg)

    11.0Kg

  • 耗電量 (最大)

    440W

  • 耗電量 (待機模式)

    0.5W↓

  • 電源

    100V – 240V @ 50~60 Hz
    (PSU Built-in)

  • 使用環境溫度

    0 ~ 40℃

  • 顯示比例

    16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom

輸入訊號相容性

  • Digital(HDMI)

    Up to 4K (4096x2160)
    (60Hz, 50Hz, 24Hz)

  • HDBaseT

    Yes

鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    手動

  • 縮放比

    1.6x

  • 投影尺寸

    40" ~ 300"

  • 鏡頭位移

    Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

光源

  • 光源

    Laser (LD + P/W)

  • 光源壽命

    20,000 Hrs

音訊

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • 杜比環繞音效

    Yes

輸出/輸入源

  • 音源輸出

    Yes

  • RS-232C

    Yes

  • IP control

    Yes

  • RJ45

    1

  • HDMI

    2

  • HDBaseT

    1

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

主要功能

  • 使用介面 (OS, UI)

    webOS 4.5

  • 畫面分享(藉由支援MiraCast的裝置使用無線鏡射)

    Yes

  • 內容分享 (使用支援DLNA的裝置)

    Yes

  • 藍芽音源輸出

    Yes

  • 藍芽影音同步控制

    Yes

  • HDR

    HDR10

  • HDR 效果

    Yes

  • 醫療數位影像傳輸協定 (DICOM)

    Yes

  • TruMotion

    Yes

  • 數位梯形修正

    12點 Warping (影像扭曲調整)

  • 自動梯形修正

    No

  • HDCP

    HDCP2.2

  • 快速開關機

    Yes (on 12 Sec off 2 Sec)

  • 影像翻轉

    Yes (水平/垂直)

  • 黑階控制

    Yes

  • 色溫調整

    Yes

配件

  • 遙控器 (含電池)

    Yes

  • 電源線

    Yes

認證

  • 安規認證

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

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