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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 5,000 ANSI流明

功能

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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 5,000 ANSI流明

BU50NST

LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 5,000 ANSI流明

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LG ProBeam 的標誌以及該產品贏得的 2020 年紅點設計獎得主

更加創新的商務投影體驗

影像

3840 x 2160 4K UHD l 5,000 ANSI 流明

智能

無線連線 l webOS

使用性

鏡頭位移 水平 ±20％，垂直 ±50％ l 縮放 x 1.6倍

支援 WUXGA 1920 X 1200 以及 4K UHD 3840 X 2160

真實的 4K 雷射

高清解析度，適合大空間場合

LG ProBeam 利用 4K UHD 雷射技術，最大能在 300 吋的大螢幕上以 830萬畫素帶來驚人的視覺效果。
5,000 ANSI 流明：將簡報的力量最大化
5,000 ANSI 流明

讓簡報的影響力達到最大

即使在明亮的會議室內，5,000 ANSI 流明亮度也能在不降低影像品質的狀況下提供準確度和清晰度，從而提高商務會議的生產力。
可縮放及可調整的投影機

適合任何商業應用
企業：效率與生產力
醫院：精確診斷
教育：有效的視聽課程

企業：效率與生產力

這款商務投影機是專為商務會議、研討會和協作而設計的。它讓使用者能夠提高工作效率和生產力。

醫院：精確診斷

精準色彩的特性與DICOM將會引領準確的醫療診斷。

教育：有效的視聽課程

打造數位學習空間，讓每位學生都可在視覺和聽覺刺激的幫助下積極參與，並且分享他們的內容。

HDBaseT™ 以單一纜線傳輸五種訊號

HDBaseT™ 是透過單一長距離纜線傳輸超高清影音、乙太網路、控制訊號、USB 以及高達 100W 的功率之全球標準。LG Probeam 採用了最新的 HDBaseT™，可提供高品質的體驗、消除多纜線的雜亂，且不論安裝位置在哪都不會影響其性能和絕佳品質。

 

* DICOM（醫療數位影像傳輸協定）：BU50N 符合醫療數位影像傳輸的標準，提供的卓越性能適合用於醫療使用的視覺呈現。

安裝靈活簡便

鏡頭移位（H±20％，V±50％）和Zoom x1.6功能，可將投影機安裝在任何地方，並設置螢幕到所需要的正確尺寸和位置。

投影機支援鏡頭的水平和垂直位移

投影機支援鏡頭的水平和垂直移位

12 點影像扭曲調整：更加簡單且清晰
12 點影像扭曲調整

更加簡單且詳細

您可使用螢幕上的12點扭曲功能來調整螢幕的變形以設置更精確的螢幕。

最小的 4K 5,000 ANSI 投影機：精巧尺寸

最小的 4K 5,000 ANSI 投影機

完美精巧的尺寸

LG BU50N 不僅擁有 16.7 公升的精巧機身，還具有 4K 高解析度和 5,000 ANSI 流明亮度，可完美適用於任何商務空間。

將投影機透過鏡像、Miracast 和藍牙配對與其他裝置連接，以播放電視直播。

webOS + 鏡射 + 藍牙

智能無線連線

在智能通訊上，您可透過無線鏡射 (Miracast®) 和藍牙配對輕鬆分享螢幕和音訊。WebOS 讓您能夠連線到網路並使用 Wi-Fi 網路探索參考資訊。
20,000 小時 持久雷射

穩定清晰且高成本效益

強大的雷射光源可顯示更明亮的圖像，且持續長達 20,000 小時。

播放 6,000 部電影不需更換光源

如果您每天用這款投影機播放影片 8 個小時，則雷射光源的使用壽命達 7 年。

初始亮度持續更久

LG BU50N 可長時間保持初始亮度，並且保持 99% 的降低率，而無需高成本地更換燈泡。（*傳統燈泡於 5,000 小時更換。）
列印

主要規格

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    5000

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 對比度

    3,000,000:1 ↑

  • 數位梯形校正

    影像調整

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • Zoom

    1.6x

  • 鏡頭位移

    YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    5000

對比度

  • 對比度

    3,000,000:1 ↑

CHANGEABLE F#

  • Changeable F#

    YES

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    9.7

  • 總重量 (kg or g)

    11.5

功能

  • 平台 (OS, UI)

    webOS 4.5 (Smart)

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    YES

  • 背景圖案

    YES

  • 內容建議

    首頁

  • 網路瀏覽器

    YES

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES

  • 無線內容分享 (with Android, iOS)

    YES (透過TV Plus應用程式)

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • 藍芽影音同步控制

    YES

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    YES

  • HDMI simplink (CEC)

    YES

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES

  • 文件檢視器

    YES

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    YES

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (最小 / 中等 / 最大)

  • 環保功能 - 睡眠計時器

    YES

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (開 / 關)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • 環保功能 - HDD節能模式

    YES

  • HDR

    HDR10

  • HDR Effect

    YES

  • DICOM

    YES

  • TruMotion

    YES

  • 數位梯形校正

    影像調整

  • 影像翻轉

    YES (水平 / 垂直)

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • Gamma Correction (專家控制模式)

    YES

  • Brilliant Color™ (Overlap Duty)

    YES

  • 快速開關機

    YES (開12 Sec / 關2 Sec)

  • Store Mode

    YES

  • Blank

    YES

  • 自我診斷

    YES

  • Expert controlvADJ

    YES

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    手動

  • Zoom

    1.6x

投影影像

  • 螢幕尺寸

    40" - 300"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    廣角 2880 / 長焦距 4630 (@ 100")

  • 投射比

    1.30 - 2.08

鏡頭位移

  • 鏡頭位移

    YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

投影偏移

  • 投影偏移

    100%

光源

  • 種類

    Laser (LD + P/W)

  • 零件壽命

    20,000 Hrs

語言

  • 字幕顯示

    English/Spanish /French/Portuguese/Russian/Arabic/ Indonesian/ Persian

音訊

  • 輸出

    10W (5W+5W)

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

  • Dolby Surround Audio

    YES

  • DTS-HD

    YES

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    370 x 290 x 155.7 / 370 x 290 x 143.7 (不含腳架)

  • 總尺寸 (mm) (W x D x H)

    580 x 441 x 273

溫度

  • 工作溫度

    0 - 40℃

均勻度

  • 均勻度 (JBMMA 9 Point)

    85%

輸入信號相容性

  • 數位(HDMI)

    高達4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

輸入/輸出源

  • 音訊輸出

    YES

  • RS-232C

    YES

  • IP 控制

    YES

  • RJ45

    1

  • HDMI

    2

  • HDBaseT

    1

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

設計

  • 機身顏色

    頂部 / 底部 - 白色 , 前 / 後 - 黑色

  • Local Key

    搖桿

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES (4腳架)

  • 天花板安裝孔 (支架用)

    YES

配件

  • 使用手冊

    YES

  • 快速使用指南

    YES

  • 保固卡

    YES

  • 遙控器 - Normal

    YES

  • 符合證書 (法規)

    FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    29dB(A)

  • 中等節能

    27dB(A)

  • 最大節能 (Eco)

    26dB(A)

  • 節能關閉 (Max)

    29dB(A)

面板比例

  • 縱橫比控制

    16:9 / 原始 / 4:3 / 垂直變焦 / 全方位變焦

電源

  • 功耗 (Max.)

    380W

  • 待機電源

    0.5W↓

  • 電源供應

    100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)

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