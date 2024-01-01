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LG ProBeam 4K 商用雷射投影機 5,000 ANSI流明
影像
3840 x 2160 4K UHD l 5,000 ANSI 流明
智能
無線連線 l webOS
使用性
鏡頭位移 水平 ±20％，垂直 ±50％ l 縮放 x 1.6倍
適合任何商業應用
HDBaseT™ 以單一纜線傳輸五種訊號
HDBaseT™ 是透過單一長距離纜線傳輸超高清影音、乙太網路、控制訊號、USB 以及高達 100W 的功率之全球標準。LG Probeam 採用了最新的 HDBaseT™，可提供高品質的體驗、消除多纜線的雜亂，且不論安裝位置在哪都不會影響其性能和絕佳品質。
* DICOM（醫療數位影像傳輸協定）：BU50N 符合醫療數位影像傳輸的標準，提供的卓越性能適合用於醫療使用的視覺呈現。
安裝靈活簡便
穩定清晰且高成本效益
主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
5000
-
種類
Laser (LD + P/W)
-
對比度
3,000,000:1 ↑
-
數位梯形校正
影像調整
-
輸出
10W (5W+5W)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
-
Zoom
1.6x
-
鏡頭位移
YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
5000
對比度
-
對比度
3,000,000:1 ↑
CHANGEABLE F#
-
Changeable F#
YES
重量
-
淨重量 (kg or g)
9.7
-
總重量 (kg or g)
11.5
功能
-
平台 (OS, UI)
webOS 4.5 (Smart)
-
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
YES
-
背景圖案
YES
-
內容建議
首頁
-
網路瀏覽器
YES
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES
-
無線內容分享 (with Android, iOS)
YES (透過TV Plus應用程式)
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
-
藍芽音源輸出
YES
-
藍芽影音同步控制
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
YES
-
HDMI simplink (CEC)
YES
-
HDCP
HDCP 2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES
-
文件檢視器
YES
-
設定指南
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
YES
-
環保功能 - 節能模式
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
-
環保功能 - 定時開關機
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
-
環保功能 - HDD節能模式
YES
-
HDR
HDR10
-
HDR Effect
YES
-
DICOM
YES
-
TruMotion
YES
-
數位梯形校正
影像調整
-
影像翻轉
YES (水平 / 垂直)
-
黑階控制
YES
-
降躁
YES
-
色溫調節
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
YES
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
YES
-
快速開關機
YES (開12 Sec / 關2 Sec)
-
Store Mode
YES
-
Blank
YES
-
自我診斷
YES
-
Expert controlvADJ
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
手動
-
Zoom
1.6x
投影影像
-
螢幕尺寸
40" - 300"
-
標準 (鏡頭到牆面)
廣角 2880 / 長焦距 4630 (@ 100")
-
投射比
1.30 - 2.08
鏡頭位移
-
鏡頭位移
YES (水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
投影偏移
-
投影偏移
100%
光源
-
種類
Laser (LD + P/W)
-
零件壽命
20,000 Hrs
語言
-
字幕顯示
English/Spanish /French/Portuguese/Russian/Arabic/ Indonesian/ Persian
音訊
-
輸出
10W (5W+5W)
-
Clear Voice
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Surround Audio
YES
-
DTS-HD
YES
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
370 x 290 x 155.7 / 370 x 290 x 143.7 (不含腳架)
-
總尺寸 (mm) (W x D x H)
580 x 441 x 273
溫度
-
工作溫度
0 - 40℃
均勻度
-
均勻度 (JBMMA 9 Point)
85%
輸入信號相容性
-
數位(HDMI)
高達4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
輸入/輸出源
-
音訊輸出
YES
-
RS-232C
YES
-
IP 控制
YES
-
RJ45
1
-
HDMI
2
-
HDBaseT
1
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
設計
-
機身顏色
頂部 / 底部 - 白色 , 前 / 後 - 黑色
-
Local Key
搖桿
-
肯辛頓鎖
YES
-
腳架
YES (4腳架)
-
天花板安裝孔 (支架用)
YES
配件
-
使用手冊
YES
-
快速使用指南
YES
-
保固卡
YES
-
遙控器 - Normal
YES
-
符合證書 (法規)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
噪音值
-
最小節能 (Bright)
29dB(A)
-
中等節能
27dB(A)
-
最大節能 (Eco)
26dB(A)
-
節能關閉 (Max)
29dB(A)
面板比例
-
縱橫比控制
16:9 / 原始 / 4:3 / 垂直變焦 / 全方位變焦
電源
-
功耗 (Max.)
380W
-
待機電源
0.5W↓
-
電源供應
100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)