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減少洗衣 天天使用
每日如新
需送乾洗和不常洗的衣物 交給 LG Styler 蒸氣殺菌
關於 Styler
從衣服到寢具，甚至難洗的居家物品，
Styler 皆能完美呵護
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寢具
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洋裝
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絨毛玩具
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大衣
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羽絨外套
了解 LG Styler 的前衛技術
有疑問？歡迎聯繫我們！
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Styler 可放在客廳、更衣室、臥室，任何您想要的地方！安裝時建議保留「上方和後方5公分」，「左右2-3公分」讓機器散熱、通風。只要將插頭插上，水箱裝滿水，即可享受 Styler 的驚喜。更多安裝說明，詳見產品手冊！
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Styler 絕對超乎你的想像！從服裝到物品：難洗的寢具、孩子的玩具，當然還有最喜歡的衣服。Styler 更適用多種材質：絲綢、皮革、羊絨和羊毛。即使將絲綢襯衫與瑜伽褲放進同一台機器，護理效果也一樣完美！建議使用前，確認衣物材質和物品的洗滌指南，或觀看產品功能影片。
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報你一些秘訣，讓Styler 發揮最棒的護理效果！使用前，檢查濾網是否有棉絨殘留。使用後也盡可能保持濾網乾淨。棉絨極有可能影響性能。在啟動機器前，也確保沒有衣服夾在門縫。
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Styler能源消耗度數因所選行程而異，標準清新除臭行程- 耗電量約0.45 度。一般衣物殺菌行程- 耗電量約0.78度
(來源：LG 內部專業測試 - 2020 年 8 月)