Styler 絕對超乎你的想像！從服裝到物品：難洗的寢具、孩子的玩具，當然還有最喜歡的衣服。Styler 更適用多種材質：絲綢、皮革、羊絨和羊毛。即使將絲綢襯衫與瑜伽褲放進同一台機器，護理效果也一樣完美！建議使用前，確認衣物材質和物品的洗滌指南，或觀看產品功能影片。