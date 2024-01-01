自然宅居與智慧家電共創極致悠閒時光

HA House 秋是建築師自宅系列，內外觀看都是完全開放的視野，一望無際又帶有豐富綠意的層次，更有宜蘭僅兩處之一的自然湧泉。座落在清淺的湧泉池環繞的緩坡綠地上，鐵木鋪成木棧道般的梯形木平台所環繞，讓人能光著腳感受木頭的溫暖席地而坐、在小斜坡上躺著看藍天與被落羽松包圍。



巧妙與自然融合的 HA House 秋，搭配 LG 2021年全系列智慧家電商品，實質展現智慧家電人性與便利特點，優化日常起居生活，住宿一切動靜僅在指尖或聲控之間，帶您真正體驗智慧居家生活。