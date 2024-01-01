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自然宅居與智慧家電共創極致悠閒時光
HA House 秋是建築師自宅系列，內外觀看都是完全開放的視野，一望無際又帶有豐富綠意的層次，更有宜蘭僅兩處之一的自然湧泉。座落在清淺的湧泉池環繞的緩坡綠地上，鐵木鋪成木棧道般的梯形木平台所環繞，讓人能光著腳感受木頭的溫暖席地而坐、在小斜坡上躺著看藍天與被落羽松包圍。
巧妙與自然融合的 HA House 秋，搭配 LG 2021年全系列智慧家電商品，實質展現智慧家電人性與便利特點，優化日常起居生活，住宿一切動靜僅在指尖或聲控之間，帶您真正體驗智慧居家生活。
首間 Objet 調和美學空間
暢享智慧美型生活
2022年 LG 再度攜手德築建設「HA House 夏」，打造第二間「LG ThinQ Home」，更於2樓房間打造全台首間「Objet Room」，進駐 Objet Collection 調和美學傢電全新系列產品，完美揉合窗外自然景色，營造出溫暖且平靜的度假氣息。
有別於一般民宿，HA House 主題別墅希望讓旅客體驗「活著的建築」，享受自然人文的生活環境，繼而對「家」開啟新的想像。