LG NanoCell 一奈米 4K AI 語音物聯網智慧電視/55吋 (可壁掛) / 2023

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以下產品概要使用的圖片僅作為示意使用。
請參閱頁面頂部的圖庫，了解正確產品。
純粹色彩
提升您的觀看體驗
*86吋 NANO77 配備了 α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片。
AI 音效Pro
電視在簡單的白色房間內，螢幕上顯示五顏六色的螺旋形狀。
AI 亮度控制 (AI Brightness Control)
確保在任何環境都能享有最佳觀影效果。
螢幕一半在黑暗中而另一半在光明中，展示五顏六色的馬卡龍圖片。兩側均調整亮度。
音效完美契合
電視在簡單的白色房間內，螢幕上顯示五顏六色的螺旋形狀。
*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG 音箱型號而異。
最懂你心的智慧功能
*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。
個人化娛樂頁面
*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。
快捷介面
AI個人化推薦
電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。
*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。
LG智慧攝影機
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
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智慧輔助和連線
支援 Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌 支援 Matter 的標誌
*「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。
* Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*支援的功能表和應用程式可能因國家 / 地區而異。
* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。
*顯示的功能表可能與正式發布時不同。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援可能因地區而異。
HDR10 Pro清晰度 栩栩如生
男人盯著外面，看起來很生氣。影像分為兩部分。左半邊的影像顯得暗淡，色彩不夠鮮豔，而右半邊的影像看起來更鮮豔，色彩更豐富。左上角寫著「傳統」，右上角寫著「HDR 10 PRO」。
製作人模式
電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。
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*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。(c) 2022 迪士尼及其相關實體。
Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms 以了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。
遊戲最佳化設定和遊戲儀表板
儀表板的圖片顯示在遊戲畫面上——它的調色盤顯示遊戲狀態、黑暗模式、應用程式上的應用程式、遊戲優化器、所有設定和使用者指南的圖示。
*遊戲優化器功能表中的項目可能因系列而不同。
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打破舊有遊戲規格
強化的音效讓您完美沉浸在最愛的遊戲中。
來自賽車遊戲的靜態影像，顯示 HGIG 和 ALLM 提供的畫質比無該功能的畫質更高。
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與您的英雄近距離接觸
，可在電視上進行最新的 PC 遊戲。因為與不同裝置的連接，您也可以從上次中斷處繼續。
電視周圍冒出火焰，您可在裡面看到《電馭叛客》的遊戲畫面。電視頂端有個 Geforce NOW 標誌。
*支援的合作夥伴可能因國家 / 地區而異。
*包裝箱的內容可能因型號或國家 / 地區而異。
主要規格
-
面板類型
4K UHD
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
Nano Color
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
音效輸出
20W
-
揚聲器類型
2.0聲道
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
重量不含底座 (kg)
14.0
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K UHD
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
直下式
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
Nano Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
4K影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
影像模式
9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1235 x 780 x 230
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 162
-
底座 (WxD, mm)
948 x 230
-
重量不含底座 (kg)
14.0
-
重量含底座 (kg)
14.1
-
外箱重量 (kg)
18.9
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 300
音效
-
AI音效
AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)
-
清晰語音Pro
Yes
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
20W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組 （支援eARC和ALLM )
-
RF Input (Antenna/Cable)
1組
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 23
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (可拆卸)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)