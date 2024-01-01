Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (鐵灰色)

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (鐵灰色)

A9K-MOP

LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器 (寵物家庭) (鐵灰色)

(0)
組合商品：1 件
Front view

OBSIL12

LG CordZero™ A9 K系列 抗敏除蟎特惠組

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

吸力升級，帶來更徹底的清潔力

吸力升級，帶來更徹底的清潔力

結合智慧變頻馬達™和軸向渦輪氣旋技術™，極大化除塵效果

軸向渦輪氣旋技術™ LG智慧變頻馬達™

LG 智慧變頻馬達10年保固1

LG 智慧變頻馬達10年保固

LG 服務中心均提供馬達 10 年 / 全機2年 / 電池 2 年免費保固。
輕壓集塵排空™灰塵一次排空不沾手

*輕壓集塵排空™
灰塵一次排空
不沾手

增加2.4倍集塵空間，且傾倒垃圾輕鬆不沾手，連水洗氣旋濾網上的灰塵也能被刮除。

*經LG社內測試與Intertek認證，實際灰塵壓縮程度可能因為測試環境不同而有差異。
詳情請依LG官網(www.lge.com)公告為準。

雙電池便利更換設計

雙電池便利
更換設計

電池全新升級，可替換兩顆鋰電池設計，使用時間高達120分鐘，一次完成所有打掃問題。

*根據 LG 內部測試結果，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 120 分鐘、60 分鐘和 14 分鐘。這些運轉時間適用使用兩個電池時，一個是吸塵器內置充電，另一個由充電站直接充電。使用一個電池（電池直接由充電站充電）時，每個模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 60 分鐘、30 分鐘和 7 分鐘。測試執行的溫度為室溫（26℃，78.8℉），使用非電動吸頭與開啟WIFI功能所得數據。
**使用兩個電池時，電動吸頭的每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 80 分鐘、40 分鐘和 12 分鐘。使用一個電池時，每種模式（標準、強和超強）的運轉時間分別長達 40 分鐘、20 分鐘和 6 分鐘。
***實際運轉時間可能依據操作環境和使用時數而不同。
(2顆電池分別用吸塵器與充電座同時充電)

LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器，乾濕兩用吸塵器，乾吸+濕拖同時完成，打掃更清潔、便利。

乾吸+濕拖同時完成

透過自動供水系統，同時乾吸及濕拖，打掃更潔淨、便利。

*產品顏色依實品為準。

智慧供水系統 3段式水量調節系統

LG CordZero™ A9 K系列濕拖無線吸塵器，可啟動「單獨濕拖」模式或「同時濕拖+吸塵」模式，達到乾濕兩用的便利功能。

「單獨濕拖」一鍵啟動
可啟動「單獨濕拖」，也可「同時濕拖+吸塵」

更智慧、即時的智慧聯網 ThinQ 遠端操控 智慧LED指示燈號

5道過濾程序

5道過濾程序

5道過濾程序能有效過濾 99.9% 的懸浮微粒 (0.3微米)，大部分的塵屑會在第1~3道程序被過濾並被留在集塵盒，而少量懸浮微粒則會在第4~5道程序被過濾。

*經SGS-IBR測試(ASTM F1977-04(2017)環境可能因為環境不同而有差異。

可水洗3效濾網

可水洗3效濾網

水洗氣旋濾網、微塵濾網、排氣濾網拆卸後水洗徹底清潔，灰塵不堆積，常保衛生減少異味。

強勁輕薄地板吸頭™ 吸頭高度降低1.1cm 輕鬆拆卸

3用式充電座

3用式充電座

有三種充電方式：站立式、壁掛式、輕便分離式，
方便您於各種環境使用及收納。
4段式伸縮吸塵管設計

4段式伸縮
吸塵管設計

獨特伸縮吸塵管設計讓使用者依據身高調節最佳使用長度，減少身體負擔，同時也能有效節省收納空間。

A9K系列 11種吸頭完潔各種環境

A9K系列 11種吸頭完潔各種環境

A9K系列 11種吸頭完潔各種環境

@Nina

哈娜現在很愛把東西撥到底下（暈
這台的吸頭只有5.5公分高，可以深入傢俱底下
像沙發底下、床底下都可以清掃的到噢～
了解更多

@王心宜

最吸引我的智慧雙旋濕拖吸頭
乾吸+濕拖一次完成
不用提水桶洗拖把真的好方便
省去了好多時間又能拖的好乾淨
連打赤腳都不會感覺到ㄕㄨㄚㄕㄨㄚ的
了解更多

@小鱷魚kimchi寶寶的傻笑日記

此次的A9K主打的「輕壓集塵排空」功能
當集塵盒滿後，不需馬上倒掉
輕輕一壓就可以立刻推出更多的空間用於集塵
省了頻繁清潔集塵盒的麻煩
了解更多

@3C Tim哥

A9K系列加入Smart ThinQ的行列囉！我們能從手機上看到A9K系列的電力狀況、濾網壽命及打掃紀錄，家裏成員到底有多愛打掃，從清潔紀錄裡都能一覽無遺！
了解更多

*LG提供受試評論者免費產品。

A9K-MOP-acc_PC

四大吸拖吸塵器類型比較和推薦

吸拖吸塵器好用嗎？讓我們告訴你吸拖吸塵器與傳統吸塵器的比較，並推薦你好用的吸拖吸塵器，幫你節省打掃時間，達到「速淨」目的！

立即前往了解

其他推薦機型

Table Caption
功能 A9T-ULTRA A9K-MAX2 A9K-PRO1 A9P-LITE
CordZero ThinQ A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器1
CordZero ThinQ A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器
CordZero™ A9+快清式無線吸塵器
CordZero™ A9+快清式無線吸塵器
顏色 雪霧白 寂靜灰 迷幻紫 星辰黑
尺寸(寬X高X深) 25.5 x 29 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm
重量 2.55 kg 2.55 kg 2.55 kg 2.7 kg
集塵盒容量 0.44 L 0.44 L 0.44 L 0.4 L
充電時間 4H 4H 4H 4H
電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池
了解更多 了解更多 了解更多
Table Caption
功能 A9P-MAX1 A9PSMOP2X A9P-LITEMOP A9P-PRO A9P-CORE
CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器1
CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器
CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器
CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器
A9P-LITEMOP
LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器
CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器
CordZero™ A9+快清式無線吸塵器
CordZero™ A9+快清式無線吸塵器
顏色 迷幻紫 鐵灰 晶鑽銀 晶鑽銀 晶鑽銀
尺寸(寬X高X深) 25 x 26 x 112 cm 26 x 27 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm 25 x 26 x 112 cm
重量 2.55 kg 2.7 kg 2.7 kg 2.55 kg 2.7 kg
集塵盒容量 0.4 L 0.4 L 0.4 L 0.4 L 0.4 L
充電時間 4H 3.5H 4H 4H 4H
電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池 LG powerPack™鋰電池

如何清潔集塵盒

了解更多

底座支架拆除方式

了解更多

如何組裝吸塵器產品

了解更多

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
鐵灰
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
充電時間
4H
集塵盒容量 (L)
0.44

主要規格

  • 機身顏色（吸塵器）

    鐵灰

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 1120 x 270

  • 五重過濾系統

  • 氣旋技術

  • KompressorTM 技術

  • 智慧變頻馬達

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

  • ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

  • 機身顏色（吸塵器）

    鐵灰

條碼

  • 條碼

    8806087083248

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

  • 清潔刷

  • 縫隙吸頭

電池

  • 隨附電池（數量）

    2（雙）

  • 電池類型

    鋰離子

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    40

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

    60

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

    6

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

    7

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    260 x 1120 x 270

  • 重量（kg）

    2.6

  • 產品高度（最大 mm）

    1120

特色（吸塵器）

  • 類型

    無線棒式 + 手持（2 合 1）

  • 大拇指一鍵控制

  • Dual PowerPack

  • 智慧變頻馬達

  • 五重過濾系統

  • 五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）

  • 太空科學

  • 電池狀態指示器

  • 充電和收納

    3 種方式（壁掛式安裝/立地式/緊湊安裝）

  • 堵塞物體指示器

  • 轉換成手持

  • 氣旋技術

  • 濾網清潔循環提示指示器

  • KompressorTM 技術

  • 伸縮式集塵管（四段長度）

  • 可水洗式濾網

吸頭

  • 通用（多表面）吸頭

  • 高速震動除蟎吸頭

  • LED輕薄地板吸頭

  • 智慧雙旋濕拖吸頭

  • 毛髮專用吸頭

  • 強勁輕薄地板吸頭

  • 蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

  • 頑垢專用硬毛吸頭

  • 配件袋

  • 微塵濾網

  • 分離式吸頭與抹布墊儲藏架

  • 彈性伸縮軟管

  • 排氣濾網

  • 可彎曲吸頭

  • 床墊吸頭

  • 抹布墊（數量）

    4

  • 多角度軟毛吸頭

  • 濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    一般 / 強 / 強化

  • 集塵盒容量(L)

    0.44

  • 集塵盒容量 (L)（壓縮時）

    1.054

  • 最大吸力(瓦)

    200

智慧技術

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔更換指示器

  • 濾網清潔指南

  • 智慧診斷

使用者評論

為你推薦