16公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜夜墨灰｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻
16公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜夜墨灰｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻
智慧型洗衣解決方案
AI Wash™ 智慧洗滌
AI DD™ 智慧偵測衣物重量和柔軟度，提供最適合的洗滌動作
TurboWash™ 勁速洗與Steam™ 蒸氣洗
快速強勁的洗淨力，有效去除汙漬、過敏原
EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
符合人體工學，方便拿取
全不鏽鋼筒槽
耐用耐高溫抗鏽蝕
AI Wash™ 智慧洗滌
由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動，
利用 AI 技術輕鬆高效洗衣
AI Wash™ 智慧洗滌可根據衣物的特性最佳化洗衣動作。
還能在處理柔軟布料時呵護布料並節省能源。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*當洗滌負載低於5公斤時，AI 感應功能會自動啟動。· 建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*根據2023年2月 Intertek 測試結果(實驗報告號碼: 105343469CRT-001)，過敏防護模式可有效減少97%以上的塵蟎過敏原，並去除99.9%以上的的活體塵蟎。
*實際結果可能因衣物及環境條件而有所差異。
*實際結果可能因衣物及環境條件而有所差異。
不鏽鋼棉絮濾網
簡單清潔的濾網
每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止在衣服上留下灰塵和棉絮。
不鏽鋼棉絮濾網
EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
符合人體工學好拿取
傾斜的洗衣機面板操作更舒適，符合人體工學的筒槽設計，好拿取又不影響容量。
EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達
持久耐用，低振動，低噪音
Inverter Direct Drive™ 馬達可靠、安靜，並享10年保固。
*請參閱使用者手冊了解 10 年保固政策。
Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達
智慧洗劑投入
自動投入適量的洗滌劑和柔軟精
一次簡單裝填即可多次使用。需要再次裝填時，透過行動裝置接收提醒，使洗衣變得更快速、輕鬆且無失誤。
*需要使用 Wi-fi 和 ThinQ 應用程式。功能可能會有變更。
*結果可能因環境而不同。
智慧洗劑投入
6 Motion™
智慧模擬手洗，最佳化洗程
由 LG Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達驅動，六種不同的洗衣程序確保徹底清潔衣物。
6 Motion™
TurboWash™ 勁速洗
強效而溫和的洗滌，只需 30 分鐘
LG TurboWash™ 技術提供強效而溫和的洗滌，幫助您在更短的時間內處理更多衣物。
TurboWash™ 勁速洗
*根據2024年11月 Intertek 測試結果(實驗報告號碼: 241100062SEL-001)，在 IEC 60456/3公斤負載下，啟用 TurboWash 選項的標準洗衣程序，運行時間約為29分鐘。實際洗衣時間可能因衣物材質、重量及環境條件而有所差異。
PetCare 寵物護理
為養寵家庭打造的高效洗滌模式
寵物護理模式可以有效去除衣物和玩具上的寵物毛髮，同時維持濾網效能，確保洗滌效果。
PetCare 寵物護理
*經 LG 內部實驗室於2025年1月，以3公斤混合柔軟衣物進行測試。在寵物護理模式下測試衣物上粘附羊毛量，實驗結果顯示羊毛量減少了70%。
*實際結果可能因衣物材質、衣物洗滌量及環境條件而有所差異。
ThinQ™
透過行動裝置輕鬆控制，讓家務變得簡單
隨時隨地掌控洗衣行程
ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有的方式輕鬆連接洗衣機。輕觸按鈕即可啟動洗衣。
輕鬆保養與監控
無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控洗衣機的能源使用情況。
透過語音助理，不用動手即可洗衣
只需告訴智慧型喇叭或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給洗衣機處理。
*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。
ThinQ™
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
常見問題
Q.
應在什麼位置以及如何安裝產品？
A.
產品應安裝在穩固、平坦的地面上。如果產品擺放不平，可能會產生振動和噪聲。如果產品擺放不平，請調整產品底部的高度調整腳架來使其保持平衡。（請勿過度鬆開螺絲，鬆開幅度不超過 10 公釐。）
儘量避免將產品安裝在濕度高的地方，否則可能導致產品腐蝕和故障。產品安裝位置的後方需保留至少 10 公分的間距，左右兩側則需保留至少 2 公分的間距（排水管安裝區域除外）。
*本內容面向所有公眾，因此所包含圖片或詳情可能與您購買的產品有所不同。
Q.
如何維持洗衣機處於良好狀態？
A.
使用軟刷、牙刷等徹底清潔洗衣劑內部。如果分配劑出口被殘留或結塊的洗滌劑堵塞，洗滌劑可能無法正確分配。每月清潔一次洗衣劑內部，以保持其乾淨並隨時可以使用。每次洗完衣物後清潔過濾網，更加保持乾淨。
Q.
我如何選擇正確的洗程？
A.
一般而言，您應查閱衣物上的保養標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。當負載在 5 公斤以下時，如果您選擇 AI 智慧洗滌模式，內建 AI DD™ 功能的 LG 洗衣機將自動偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣程序，並在清洗過程中據此調整洗衣動作。AI Wash 智慧洗滌僅適用於相似類型的布料，部分布料可能無法偵測。
Q.
AI DD™ 如何讓我的洗衣受益？
A.
當負載在 5 公斤以下時，LG 的 AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與柔軟度。成果是？ 洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。DirectDrive™ 直驅變頻馬達提供 6 種動作技術，確保徹底且高效地清潔衣物。
Q.
TurboWash™ 功能是什麼？
A.
LG 快速的 TurboWash™ 技術可在 30 分鐘內徹底洗淨 3 公斤負載的衣物。強勁噴射水流，再加上筒槽和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。
Q.
什麼是 LG 洗衣機的 Steam 功能？
A.
LG 的專有 Steam™ 技術（在指定型號上）能有效處理過敏原。Allergy Care 過敏防護功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並減少過敏原暴露，包括花粉與塵螨。*
*Allergy Care 過敏防護功能經 Intertek 獨立測試證實，可減少 97% 的塵蟎過敏原 (Der p1) 以及 99.9% 的活塵蟎（屋塵蟎）。實際結果可能因衣物及環境條件而異。
Q.
如何使用洗衣機的筒槽清潔程序？
A.
如果筒槽上積有絮狀物或筒槽有霉味，請定期使用洗衣機清潔劑清潔筒槽。建議每月運行一次筒槽清潔功能，以保持筒槽的清潔。
Q.
為什麼我的衣物上佈滿灰塵和棉絮？
A.
1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔濾網來過濾。如果濾網已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和絨毛。
2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和絨毛。
Q.
如何在 ThinQ™ 上註冊我的產品？
A.
1. 確保您已打開產品和網路路由器。
2. 將產品靠近網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，信號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。
3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。
主要規格
容量 - 最大洗衣容量 (kg)
16
尺寸與重量 - 產品尺寸 (WxHxD mm)
651 x 1060 x 680
功能 - ezDispense 自動洗劑投入
Yes
功能 - 蒸氣
Yes
智慧科技 - ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
機身顏色
夜墨灰
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
最大洗衣容量 (kg)
16
行程
AI智慧洗
Yes
過敏防護
Yes
精緻衣物
Yes
雲端客製
Yes
大型衣物
Yes
標準
Yes
快洗
Yes
洗清+脫水
Yes
筒槽保養
Yes
控制和顯示螢幕
預約行程
3-19 小時
控制面板
觸控面板+旋鈕
門鎖指示燈
Yes
功能
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
6 Motion
Yes
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
TurboWash3D 勁速洗
Yes
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
六道瀑布水流
Yes
全不鏽鋼筒槽
Yes
不鏽鋼棉絮濾網
Yes
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
蒸氣
Yes
行程結束提醒
Yes
重量偵測
Yes
平衡調整支腳
Yes
壓花內筒
Yes
進水（熱/冷）
冷水
緩降式上蓋
Yes
水位調整
自動/手動
尺寸與重量
上蓋打開的產品高度 (mm)
1380
產品尺寸 (WxHxD mm)
651 x 1060 x 680
重量 (kg)
50.0
其他選項
兒童安全鎖
Yes
浸泡
Yes
洗清
5 次
脫水
5 段
水位調整
10段
條碼
條碼
8806096661680
智慧科技
智慧診斷
Yes
下載行程
Yes
能源監控
Yes
遠端遙控和行程監控
Yes
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
筒槽保養提醒
Yes
智慧行程配對
Yes
可編輯行程
塑膠微粒衣物護理
Yes
寵物衣物護理
Yes
