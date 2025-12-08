About Cookies on This Site

18公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜雲朵白｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻

18公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜雲朵白｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻

18公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜雲朵白｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻

WT-TD18HW
18 公斤直立式洗衣機 雲朵白 - AI DD™、6 Motion™、TurboWash™ (WT-TD20HG.AEGBTST) 前視圖
主要功能

  • AI Wash™ 智慧洗滌，提供最適洗衣動作
  • Steam™ 蒸氣洗，過敏防護行程，有效去除汙漬、過敏原
  • 全不鏽鋼筒槽，耐用耐高溫抗鏽蝕
  • EasyUnload™ 人體工學筒槽設計，舒適好拿取
  • AI DD™ 直驅變頻，節能耐用，安靜低震動
更多
智慧型洗衣解決方案

米色女式襯衫上覆蓋著數位感測動作，象徵 AI Wash 的布料偵測功能

AI Wash™ 智慧洗滌

AI DD™ 智慧偵測衣物重量和柔軟度，提供最適合的洗滌動作

筒槽內的水花與箭頭展現 LG TurboWash™ 勁速洗的強勁洗淨力

TurboWash™ 勁速洗與Steam™ 蒸氣洗

快速強勁的洗淨力，有效去除汙漬、過敏原

女士正在將衣物放入並取出直立式洗衣機。

EasyUnload™ 人體工學筒槽設計

符合人體工學，方便拿取

筒槽與當中水花展示筒槽清潔功能。

全不鏽鋼筒槽

耐用耐高溫抗鏽蝕

AI Wash™ 智慧洗滌

由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動，
利用 AI 技術輕鬆高效洗衣

AI Wash™ 智慧洗滌可根據衣物的特性最佳化洗衣動作。

還能在處理柔軟布料時呵護布料並節省能源。

選擇 AI Wash 功能後，洗衣機面板放大，然後顯示布料偵測動畫畫面。

影像展示放大的布料細節在蒸氣作用下的效果

蒸氣去除汙漬、過敏原

蒸氣可有效去除汙漬、過敏原，讓您放心地穿上衣物。

筒槽周圍環繞動態水花，呈現簡易筒槽清潔效果

全不鏽鋼筒槽 耐用耐高溫抗鏽蝕

簡易筒槽清潔解決方案，輕鬆清潔筒槽內外，消除難聞的異味

不鏽鋼棉絮濾網

簡單清潔的濾網

每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止在衣服上留下灰塵和棉絮。

EasyUnload™ 人體工學筒槽設計

符合人體工學好拿取

傾斜的洗衣機面板操作更舒適，符合人體工學的筒槽設計，好拿取又不影響容量。

一名女士正在從直立式洗衣機中取出衣物，筒槽的傾斜設計方便伸手拿取衣物

Turbo-Jet 分散投入器中的風扇發光，並且有閃光掃過畫面，展現高效溶解粉狀洗劑的效果

Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達

持久耐用，低振動，低噪音

Inverter Direct Drive™ 馬達可靠、安靜，並享10年保固。

畫面顯示 LG Inverter Motor 與旁邊正在閱讀、睡覺或工作的人，代表馬達運行時非常安靜。

6 Motion™

智慧模擬手洗，最佳化洗程

由 LG Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達驅動，六種不同的洗衣程序確保徹底清潔衣物。

筒槽內標示上下垂直箭頭，代表基本的搓揉洗滌動作


正常洗滌模式

筒槽內標示左右擺動的柔和曲線箭頭，呈現溫和搖擺洗滌動作


輕柔搖擺來處理精緻衣物並減少衣物損壞

筒槽內標示旋轉的圓形箭頭，展現將布料完全旋轉的洗滌動作

解開纏結的衣物，徹底清洗

筒槽內表示方向相對的曲線箭頭，表示左右摩擦的洗滌動作

左右旋轉，使衣物與筒槽表面摩擦

筒槽底部標示著交錯的粗箭頭，象徵強力的拍打洗滌動作

拍（瀑布水流）

透過迴轉盤強力而快速的運轉提升洗衣效果。

筒槽內標示螺旋向下的箭頭，展現高速旋轉並脫水的動作

高速旋轉衣物

TurboWash™ 勁速洗

強效而溫和的洗滌，只需 30 分鐘

LG TurboWash™ 技術提供強效而溫和的洗滌，幫助您在更短的時間內處理更多衣物。

Power motion 瀑布水流

強勁瀑布從上到下深層沖洗衣物

TurboDrum™ 筒槽反轉

來回搖擺的動態水波，確保徹底清洗。

JetSpray 洗清噴射水流

噴射水流進行快速沖洗。

PetCare 寵物護理

為養寵家庭打造的高效洗滌模式

寵物護理模式可以有效去除衣物和玩具上的寵物毛髮，同時維持濾網效能，確保洗滌效果。

在簡約寧靜的洗衣房內，一隻狗躺在地板上，靠著旁邊的一台深灰色直立式洗衣機，長凳上整齊地疊放著毛巾

ThinQ™

透過行動裝置輕鬆控制，讓家務變得簡單

隨時隨地掌控洗衣行程

ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有的方式輕鬆連接洗衣機。輕觸按鈕即可啟動洗衣。

輕鬆保養與監控

無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控洗衣機的能源使用情況。

透過語音助理，不用動手即可洗衣

只需告訴智慧型喇叭或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給洗衣機處理。

*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。

深灰色的 LG 直立式洗衣機，設計簡約時尚，放置於極簡的洗衣房中。

時尚簡約設計

LG 直立式洗衣機控制面板的特寫，配備中央旋鈕和直覺式顯示屏。

簡易操作面板

洗衣機蓋關閉的過程圖示，展現平滑緩慢的關蓋設計。

緩降式上蓋

閃亮且寬敞筒槽，表面有壓印紋理。

耐用的全不鏽鋼筒槽

結合 AI 核心技術，
輕鬆洗衣

AI Wash 智慧洗滌由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動，可根據衣物的重量與柔軟度最佳化洗衣動作，還能在處理柔軟布料時呵護布料並節省能源。我們的洗衣機由可靠且安靜的 Inverter Direct Drive 直驅變頻馬達驅動，並採用出色的能源效率設計。

常見問題

Q.

應在什麼位置以及如何安裝產品？

A.

產品應安裝在穩固、平坦的地面上。如果產品擺放不平，可能會產生振動和噪聲。如果產品擺放不平，請調整產品底部的高度調整腳架來使其保持平衡。（請勿過度鬆開螺絲，鬆開幅度不超過 10 公釐。） 

儘量避免將產品安裝在濕度高的地方，否則可能導致產品腐蝕和故障。產品安裝位置的後方需保留至少 10 公分的間距，左右兩側則需保留至少 2 公分的間距（排水管安裝區域除外）。

Q.

如何維持洗衣機處於良好狀態？

A.

使用軟刷、牙刷等徹底清潔洗衣劑內部。如果分配劑出口被殘留或結塊的洗滌劑堵塞，洗滌劑可能無法正確分配。每月清潔一次洗衣劑內部，以保持其乾淨並隨時可以使用。每次洗完衣物後清潔過濾網，更加保持乾淨。

Q.

我如何選擇正確的洗程？

A.

一般而言，您應查閱衣物上的保養標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。當負載在 5 公斤以下時，如果您選擇 AI 智慧洗滌模式，內建 AI DD™ 功能的 LG 洗衣機將自動偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣程序，並在清洗過程中據此調整洗衣動作。AI Wash 智慧洗滌僅適用於相似類型的布料，部分布料可能無法偵測。

Q.

AI DD™ 如何讓我的洗衣受益？

A.

當負載在 5 公斤以下時，LG 的 AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與柔軟度。成果是？ 洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。DirectDrive™ 直驅變頻馬達提供 6 種動作技術，確保徹底且高效地清潔衣物。

Q.

TurboWash™ 功能是什麼？

A.

LG 快速的 TurboWash™ 技術可在 30 分鐘內徹底洗淨 3 公斤負載的衣物。強勁噴射水流，再加上筒槽和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。

Q.

什麼是 LG 洗衣機的 Steam 功能？

A.

LG 的專有 Steam™ 技術（在指定型號上）能有效處理過敏原。Allergy Care 過敏防護功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並減少過敏原暴露，包括花粉與塵螨。*

 

*Allergy Care 過敏防護功能經 Intertek 獨立測試證實，可減少 97% 的塵蟎過敏原 (Der p1) 以及 99.9% 的活塵蟎（屋塵蟎）。實際結果可能因衣物及環境條件而異。

Q.

如何使用洗衣機的筒槽清潔程序？

A.

如果筒槽上積有絮狀物或筒槽有霉味，請定期使用洗衣機清潔劑清潔筒槽。建議每月運行一次筒槽清潔功能，以保持筒槽的清潔。

Q.

為什麼我的衣物上佈滿灰塵和棉絮？

A.

1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔濾網來過濾。如果濾網已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和絨毛。

2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和絨毛。

Q.

如何在 ThinQ™ 上註冊我的產品？

A.

1. 確保您已打開產品和網路路由器。

2. 將產品靠近網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，信號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。

3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。

主要規格

  • 容量 - 最大洗衣容量 (kg)

    18

  • 尺寸與重量 - 產品尺寸 (WxHxD mm)

    651 x 1060 x 680

  • 功能 - ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 功能 - 蒸氣

    Yes

  • 智慧科技 - ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 機身顏色

    雲朵白

  • 門蓋材質

    鑽石黑全景式玻璃

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    18

行程

  • AI智慧洗

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 精緻衣物

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 大型衣物

    Yes

  • 標準

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    3-19 小時

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 6 Motion

    Yes

  • TurboDrum 筒槽反轉

    Yes

  • TurboWash3D 勁速洗

    Yes

  • JetSpray 洗清噴射水流

    Yes

  • 六道瀑布水流

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    Yes

  • 不鏽鋼棉絮濾網

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    -

  • 蒸氣

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 緩降式上蓋

    Yes

  • 水位調整

    自動/手動

尺寸與重量

  • 上蓋打開的產品高度 (mm)

    1380

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    651 x 1060 x 680

  • 重量 (kg)

    48.0

其他選項

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 浸泡

    Yes

  • 洗清

    5 次

  • 脫水

    5 段

  • 水位調整

    10段

條碼

  • 條碼

    8806096660607

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 筒槽保養提醒

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

可編輯行程

  • 塑膠微粒衣物護理

    Yes

  • 寵物衣物護理

    Yes

使用者評論

