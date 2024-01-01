فئات UH5F-H

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
55 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
تقنية IPS (التبديل داخل اللوح)
-
النوع الذي يعمل بتقنية الإضاءة الخلفية
حافة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
الدقة الأصلية
3840 × 2160 (دقة فائقة الوضوح)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
500 شمعة (النوع)
-
نسبة التباين
1,100:1
-
نسبة الضغط الديناميكي
1,000,000:1
* نسبة السطوع مع اللون الأسود الكامل / الأبيض الكامل في حالة إدخال الفيديو.
-
التدرج اللوني
BT709 95%
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
178 × 178
-
عمق اللون
10 بت، 1.07 مليار لون
-
وقت الاستجابة
8 مللي ثانية (G to G)
-
معالجة سطحية (تشوش)
28%
-
العمر التشغيلي
50000 ساعة (الحد الأدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/ أيام)
24/7
-
أفقي/ عمودي
نعم / نعم
الاتصال
-
الدخل - رقمي - واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح (HDMI)
نعم (3)
كابل HDMI1 / كابل HDMI2 : حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP 2.2/1.4)
كابل HDMI3 : حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP 1.4)
-
الدخل - رقمي - DP
نعم (1)، حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP2.2/1.3)
-
الدخل - رقمي - واجهة رقمية مرئية (DVI-D)
نعم (1)، حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP1.4)
-
الدخل - مدخل الصوت
نعم (1)
-
الدخل - تحكم خارجي -مدخل RS232C
نعم (1)، مقبس هاتف به 4 أسنان
-
الدخل - تحكم خارجي - RJ45(LAN)
نعم (1)
-
الدخل - تحكم خارجي - مدخل الأشعة تحت الحمراء
نعم (1)
-
الدخل - USB
USB2.0 من النوع أ (1)
-
الخرج - منفذ العرض
نعم (1) مدخل: HDMI1 / 2/3 / DVI / DP / OPS
-
الخرج - مخرج الصوت
نعم (1)
-
الخرج - تحكم خارجي - مخرج RS232C
نعم (1)، مقبس هاتف به 4 أسنان
المواصفات الفنية
-
لون الحافة
أسود
-
عرض الحافة
T/R/L: 9.9 مم، B: 14.4 مم
-
الوزن (الرأس)
19.0 كجم
-
الوزن (الرأس + الحامل)
19.6 كجم
-
الوزن المعبأ
24.2 كجم
-
أبعاد الشاشة (عرض × ارتفاع × عمق)
1234.4 × 720.9 × 39.9 مم
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1234.4 × 770.7 × 290.0 مم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × ارتفاع × عمق) (حجم الصندوق الخارجي)
1360.0 × 835.0 × 175.0 مم
-
واجهة تركيب قياسية VESA
300 × 300
الميزة الرئيسية
-
أجهزة (HW) - حجم الذاكرة الداخلية
8 جيجا بايت
-
أجهزة (HW) - واي فاي - مدمج
نعم
-
أجهزة (HW) - مستشعر - جهاز استشعار درجة الحرارة
نعم
-
أجهزة (HW) - مستشعر - مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
أجهزة (HW) - مستشعر - مستشعر التسارع (الدوران)
نعم
-
أجهزة (HW) - تشغيل مفتاح محلي
نعم
-
برامج (SW) - نسخة من نظام التشغيل webOS
نظام التشغيل webOS4.1
-
برامج (SW) - ملف الميونات المدمج (CMS) - جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
برامج (SW) - ملف الميونات المدمج (CMS) - مدير مجموعة
نعم
-
برامج (SW) - توصيل وتشغيل USB
نعم
-
برامج (SW) - تجاوز الفشل
نعم
-
برامج (SW) - صورة الخلفية - صورة شعار التشغيل
نعم
-
برامج (SW) - صورة الخلفية - إعداد صورة لا توجد إشارة
نعم
-
برامج (SW) - وضع مزامنة - مزامنة المعيار الموصى به 232
نعم
-
برامج (SW) - وضع مزامنة - مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
برامج (SW) - متعدد الشاشات - PIP
نعم
-
برامج (SW) - متعدد الشاشات - PBP
نعم (4)
-
برامج (SW) - مشاركة الشاشة
نعم
-
برامج (SW) - علامة الفيديو
نعم (4)
-
برامج (SW) - التشغيل عبر عنوان محدد موقع الموارد المُوحّد (URL)
نعم
-
برامج (SW) - الدوران - دوران الشاشة
نعم
-
برامج (SW) - الدوران - دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
برامج (SW) - التشغيل المتواصل
نعم
-
برامج (SW) - إعداد وضع التجانب
نعم (الحد الأقصى 15×15)
-
برامج (SW) - إعداد نسخ البيانات
نعم
-
برامج (SW) - SNMP
نعم
-
برامج (SW) - طريقة ISM
نعم
-
برامج (SW) - معرف المجموعة التلقائي
نعم
-
برامج (SW) - حالة البريد
نعم
-
برامج (SW) - مدير التحكم
نعم
-
برامج (SW) - توافق الطرف الثالث - Crestron بالداخل
نعم *تحكم شبكي
-
برامج (SW) - توفير الطاقة الذكي
نعم
-
برامج (SW) - وضع PM
نعم
-
برامج (SW) - الاستيقاظ عبر شبكة المنطقة المحلية (WOL)
نعم
-
برامج (SW) - مرشد لاسلكي (Beacon)
نعم
-
برامج (SW) - واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح - التحكم الإلكتروني للمستهلك
نعم * قد يختلف التوافق باختلاف المعدات.
-
برامج (SW) - إعداد خادم SI
نعم
-
برامج (SW) - سجلات WebRTC
نعم
-
برامج (SW) - Pro:Idiom
نعم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
من 0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
من 10 إلى 80 %
الطاقة
-
إمداد الطاقة
تيار متردد 100~240 فولت 50-60 هرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع
105 وات
-
الحد الأقصى
145 وات
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
0 BTU/Hr(Typ.), 0 BTU/Hr(Max)
-
توفير الطاقة الذكي
84 وات
-
مدير حماية البيانات (DPM)
0.5 وات
-
إيقاف التشغيل
0.5 وات
الصوت
-
مكبر الصوت
نعم
اعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC الفئة "A" / CE / KC
-
المنتجات المتعلقة بالطاقة (ErP) / نجمة الطاقة (Energy Star)
نعم / نجمة الطاقة 8.0
توافق OPS
-
متوافقة مع نوع OPS
نعم
توافق البرامج
-
حل SuperSign CMS
نعم
-
وحدة تحكم SuperSign / وحدة تحكم+
نعم / نعم
-
حل SuperSign WB
نعم
-
محرر وسائط SuperSign
نعم
-
حل Signage 365 Care
نعم (يمكن أن يختلف التوفر حسب المنطقة.)
اللغة
-
العرض على الشاشة
الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الكورية، الصينية (المبسطة)، الصينية (الأصلية)، البرتغالية (البرازيل)، السويدية، الفنلندية ، النرويجية، الدنماركية، الروسية، اليابانية، البرتغالية (أوروبا)، الهولندية، التشيكية، اليونانية، التركية، العربية
الملحقات
-
أساسي
جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى نوع RS232C
-
اختياري
حامل (ST-653T)، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSH)
الميزات الخاصة
-
الميل (لأسفل)
O (حد أقصى 30 درجة مئوية، درجة حرارة 30 درجة مئوية، الرطوبة 50%)
-
تقييم الحماية الدولية (IP)
IP5x
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.