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فئات UH5F-H

المواصفات

الدعم

فئات UH5F-H

55UH5F-H

فئات UH5F-H

(5)
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    55 بوصة

  • تكنولوجيا اللوحة

    تقنية IPS (التبديل داخل اللوح)

  • النوع الذي يعمل بتقنية الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • الدقة الأصلية

    3840 × 2160 (دقة فائقة الوضوح)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500 شمعة (النوع)

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة الضغط الديناميكي

    1,000,000:1
    * نسبة السطوع مع اللون الأسود الكامل / الأبيض الكامل في حالة إدخال الفيديو.

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    178 × 178

  • عمق اللون

    10 بت، 1.07 مليار لون

  • وقت الاستجابة

    8 مللي ثانية (G to G)

  • معالجة سطحية (تشوش)

    28%

  • العمر التشغيلي

    50000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/ أيام)

    24/7

  • أفقي/ عمودي

    نعم / نعم

الاتصال

  • الدخل - رقمي - واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح (HDMI)

    نعم (3)
    كابل HDMI1 / كابل HDMI2 : حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP 2.2/1.4)
    كابل HDMI3 : حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP 1.4)

  • الدخل - رقمي - DP

    نعم (1)، حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP2.2/1.3)

  • الدخل - رقمي - واجهة رقمية مرئية (DVI-D)

    نعم (1)، حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP1.4)

  • الدخل - مدخل الصوت

    نعم (1)

  • الدخل - تحكم خارجي -مدخل RS232C

    نعم (1)، مقبس هاتف به 4 أسنان

  • الدخل - تحكم خارجي - RJ45(LAN)

    نعم (1)

  • الدخل - تحكم خارجي - مدخل الأشعة تحت الحمراء

    نعم (1)

  • الدخل - USB

    USB2.0 من النوع أ (1)

  • الخرج - منفذ العرض

    نعم (1) مدخل: HDMI1 / 2/3 / DVI / DP / OPS

  • الخرج - مخرج الصوت

    نعم (1)

  • الخرج - تحكم خارجي - مخرج RS232C

    نعم (1)، مقبس هاتف به 4 أسنان

المواصفات الفنية

  • لون الحافة

    أسود

  • عرض الحافة

    T/R/L: 9.9 مم، B: 14.4 مم

  • الوزن (الرأس)

    19.0 كجم

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    19.6 كجم

  • الوزن المعبأ

    24.2 كجم

  • أبعاد الشاشة (عرض × ارتفاع × عمق)

    1234.4 × 720.9 × 39.9 مم

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1234.4 × 770.7 × 290.0 مم

  • أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × ارتفاع × عمق) (حجم الصندوق الخارجي)

    1360.0 × 835.0 × 175.0 مم

  • واجهة تركيب قياسية VESA

    300 × 300

الميزة الرئيسية

  • أجهزة (HW) - حجم الذاكرة الداخلية

    8 جيجا بايت

  • أجهزة (HW) - واي فاي - مدمج

    نعم

  • أجهزة (HW) - مستشعر - جهاز استشعار درجة الحرارة

    نعم

  • أجهزة (HW) - مستشعر - مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • أجهزة (HW) - مستشعر - مستشعر التسارع (الدوران)

    نعم

  • أجهزة (HW) - تشغيل مفتاح محلي

    نعم

  • برامج (SW) - نسخة من نظام التشغيل webOS

    نظام التشغيل webOS4.1

  • برامج (SW) - ملف الميونات المدمج (CMS) - جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • برامج (SW) - ملف الميونات المدمج (CMS) - مدير مجموعة

    نعم

  • برامج (SW) - توصيل وتشغيل USB

    نعم

  • برامج (SW) - تجاوز الفشل

    نعم

  • برامج (SW) - صورة الخلفية - صورة شعار التشغيل

    نعم

  • برامج (SW) - صورة الخلفية - إعداد صورة لا توجد إشارة

    نعم

  • برامج (SW) - وضع مزامنة - مزامنة المعيار الموصى به 232

    نعم

  • برامج (SW) - وضع مزامنة - مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • برامج (SW) - متعدد الشاشات - PIP

    نعم

  • برامج (SW) - متعدد الشاشات - PBP

    نعم (4)

  • برامج (SW) - مشاركة الشاشة

    نعم

  • برامج (SW) - علامة الفيديو

    نعم (4)

  • برامج (SW) - التشغيل عبر عنوان محدد موقع الموارد المُوحّد (URL)

    نعم

  • برامج (SW) - الدوران - دوران الشاشة

    نعم

  • برامج (SW) - الدوران - دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • برامج (SW) - التشغيل المتواصل

    نعم

  • برامج (SW) - إعداد وضع التجانب

    نعم (الحد الأقصى 15×15)

  • برامج (SW) - إعداد نسخ البيانات

    نعم

  • برامج (SW) - SNMP

    نعم

  • برامج (SW) - طريقة ISM

    نعم

  • برامج (SW) - معرف المجموعة التلقائي

    نعم

  • برامج (SW) - حالة البريد

    نعم

  • برامج (SW) - مدير التحكم

    نعم

  • برامج (SW) - توافق الطرف الثالث - Crestron بالداخل

    نعم *تحكم شبكي

  • برامج (SW) - توفير الطاقة الذكي

    نعم

  • برامج (SW) - وضع PM

    نعم

  • برامج (SW) - الاستيقاظ عبر شبكة المنطقة المحلية (WOL)

    نعم

  • برامج (SW) - مرشد لاسلكي (Beacon)

    نعم

  • برامج (SW) - واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح - التحكم الإلكتروني للمستهلك

    نعم * قد يختلف التوافق باختلاف المعدات.

  • برامج (SW) - إعداد خادم SI

    نعم

  • برامج (SW) - سجلات WebRTC

    نعم

  • برامج (SW) - Pro:Idiom

    نعم

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    من 0 إلى 40 درجة مئوية

  • رطوبة التشغيل

    من 10 إلى 80 %

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    تيار متردد 100~240 فولت 50-60 هرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع

    105 وات

  • الحد الأقصى

    145 وات

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    0 BTU/Hr(Typ.), 0 BTU/Hr(Max)

  • توفير الطاقة الذكي

    84 وات

  • مدير حماية البيانات (DPM)

    0.5 وات

  • إيقاف التشغيل

    0.5 وات

الصوت

  • مكبر الصوت

    نعم

اعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC الفئة "A" / CE / KC

  • المنتجات المتعلقة بالطاقة (ErP) / نجمة الطاقة (Energy Star)

    نعم / نجمة الطاقة 8.0

توافق OPS

  • متوافقة مع نوع OPS

    نعم

توافق البرامج

  • حل SuperSign CMS

    نعم

  • وحدة تحكم SuperSign / وحدة تحكم+

    نعم / نعم

  • حل SuperSign WB

    نعم

  • محرر وسائط SuperSign

    نعم

  • حل Signage 365 Care

    نعم (يمكن أن يختلف التوفر حسب المنطقة.)

اللغة

  • العرض على الشاشة

    الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الكورية، الصينية (المبسطة)، الصينية (الأصلية)، البرتغالية (البرازيل)، السويدية، الفنلندية ، النرويجية، الدنماركية، الروسية، اليابانية، البرتغالية (أوروبا)، الهولندية، التشيكية، اليونانية، التركية، العربية

الملحقات

  • أساسي

    جهاز تحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، QSG، كابل RGB، كتيب اللوائح، نوع الهاتف إلى نوع RS232C

  • اختياري

    حامل (ST-653T)، كتيفة جدار (LSW350B)، محول VESA (AM-B330S)، مجموعة OPS (KT-OPSH)

الميزات الخاصة

  • الميل (لأسفل)

    O (حد أقصى 30 درجة مئوية، درجة حرارة 30 درجة مئوية، الرطوبة 50%)

  • تقييم الحماية الدولية (IP)

    IP5x

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