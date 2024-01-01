فئات UH5F-H

الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الكورية، الصينية (المبسطة)، الصينية (الأصلية)، البرتغالية (البرازيل)، السويدية، الفنلندية ، النرويجية، الدنماركية، الروسية، اليابانية، البرتغالية (أوروبا)، الهولندية، التشيكية، اليونانية، التركية، العربية