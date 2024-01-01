تتميز سلسلة UH5F بحافة أصغر، وحجم رقيق مما يوفر مساحة ويسهل عملية التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، فهي تزيد من التجربة العامرة التي تتميز بها الشاشة وتوفر تصميمًا متطورًا، مما يحسن جماليات المساحة التي تم تثبيت المنتج بها.