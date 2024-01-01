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فئات UH5F

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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فئات UH5F

98UH5F-B

فئات UH5F

(4)

تقدم LG لافتات UHD ذات رؤية واقعية لعملائها

بفضل جودة الصورة الرائعة والذكاء المتطور، تعمل سلسلة UH5F/E على تنشيط الألوان دون مساعدة الأجهزة الطرفية. تجدب جودتها وسطوعها انتباه المارة.
جودة صورة رائعة

دقة ULTRA HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة المستخدمة بلوحة IPS من إل جي محتويات واضحة دون تشويه.
جودة صورة رائعة

ترميز فيديو عالي الكفاءة

تدعم فئات UH5F/E خاصية HEVC * حيث يتم ضغط/إلغاء ضغط محتويات UHD عالية السعة، وتشغيل مقاطع فيديو عالية الجودة بنصف حركة مرور الشبكة مقارنةً بترميز H.264 الحالي.

* HEVC ترميز فيديو عالي الكفاءة

تصميم أنيق وعملي

قعر رقيق وشعار قابل للفصل

رغم ما تتميز به سلسلة UH5F/E من حجم كبير، إلا أن هذا المنتج لا زال يتمتع بقعر دقيق، إذ بإمكانك تركيب الشاشة بسهولة واستغلال مساحة أقل. أيضًا، توفر الشعارات القابلة للفصل للمستخدمين مرونة في ترتيب شاشة العرض.
تصميم أنيق وعملي

سماعات مدمجة

يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.
منصة لافتات webOS الذكية

الأداء العالي مع webOS

بإمكان SoC المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة لافتات webOS الذكية من راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.
منصة لافتات webOS الذكية

تطبيقات مستشعرات مختلفة

تدعم منصة webOS الذكية من إل جي الاتصالات مع أجهزة الاستشعار الخارجية بسهولة مثل GPIO, NFC/RFID وأجهزة استشعار درجة الحرارة، وما إلى ذلك عبر مكونات USB الإضافية. وهي تتميز بتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية نظرًا لعدم الحاجة إلى شراء برامج أو مشغلات وسائط إضافية لعمل حلول ذات قيمة مضافة.
توافق حلول غرفة الاجتماعات

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

اعتمدتْ الفئة UH5F/E Crestron ConnectedⓇ لمستوى أعلى من التوافق مع وسائل التحكم في الصوت والصورة لإنجاز تكامل انسيابي وتحكم مؤتمت* بما يدعم فعالية إدارة أنشطة الأعمال.

*تحكم شبكي

توافق حلول غرفة الاجتماعات

متوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F/E توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.

*استخدام اتصال كبلي HDMI

راحة المستخدم

شاشة متعددة مع PBP/PIP

تتميز خاصية صورة بصورة(PBP) بشاشة متعددة في عرض واحد مع ما يصل إلى 4 مصادر إدخال في الوقت الذي تدعم فيه خاصية صورة في صورة (PIP) التشغيل على كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في الوقت نفسه مع مخططات متعددة. وهذا يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في تخصيص مساحة لكل مصدر محتوى.
راحة المستخدم

مراقبة وتحكم في الوقت الحقيقي

من خلال مدير التحكم، وهو عبارة عن حل مراقبة الويب المضمن بالسلسلة، يمكنك التحكم ومراقبة حالة شاشات UH5F/E المتعددة في مواقع مختلفة في الوقت الفعلي. ويتوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يتيح لك الاستجابة بسرعة ومرونة لحالات الطوارئ في أي مكان.

راحة المستخدم

مشاركة المحتوى

ُعد انعكاس المحتوى بين الأجهزة أكثر راحة عبر شبكة Wi-Fi.

الترويج في الوقت الفعلي

باستخدام Beacon وBLE(طاقة Bluetooth منخفضة)، يمكن لمديري المحلات تقديم كوبونات ومعلومات في الوقت الفعلي.

نقطة الوصول اللاسلكي

تعمل سلسلة UH5F/E كموجه افتراضي يمكن أن يكون نقطة وصول لاسلكية للأجهزة المحمولة.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    98

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    120 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,300:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 1%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    Even bezel : 14.9mm

  • الوزن (الرأس)

    81.1Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    119Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2191.8 x 1246.8 x 83.8mm (without Handle and LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2354 x 1386 x 420mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    800 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    420W

  • الحد الأقصى

    560W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1433 BTU/Hr(Typ.), 1911 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    294W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(Old ErP for Jordan) / NO

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE-BOLT

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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