تتميز خاصية صورة بصورة(PBP) بشاشة متعددة في عرض واحد مع ما يصل إلى 4 مصادر إدخال في الوقت الذي تدعم فيه خاصية صورة في صورة (PIP) التشغيل على كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في الوقت نفسه مع مخططات متعددة. وهذا يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في تخصيص مساحة لكل مصدر محتوى.