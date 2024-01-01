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فئات UH5F

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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فئات UH5F

43UH5F-B

فئات UH5F

(4)
لافتات UHD من إل جي التي تأسر انتباه العملاء

لافتات UHD من إل جي التي تأسر انتباه العملاء

سلسلة UH5F عبارة عن لافتات UHD تم تحسينها لتناسب البيئات الداخلية المختلفة. فهي تتميز بجودة UHD الفائقة والتصميم الرقيق، والحماية من الغبار الخارجي، والملائمة لمختلف المستخدمين.
دقة ULTRA HD<br>1
جودة صورة رائعة

دقة ULTRA HD

بفضل الدقة الأعلى 4 مرات من دقة FHD، تتميز هذه الفئة من اللافتات بألوان وتفاصيل محتويات أكثر حيوية وواقعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر زاوية المشاهدة الواسعة المستخدمة بلوحة IPS من إل جي محتويات واضحة دون تشويه.
ترميز فيديو عالي الكفاءة
جودة صورة رائعة

ترميز فيديو عالي الكفاءة

تدعم فئات UH5F خاصية HEVC * حيث يتم ضغط/إلغاء ضغط محتويات UHD عالية السعة، وتشغيل مقاطع فيديو عالية الجودة بنصف حركة مرور الشبكة مقارنةً بترميز H.264 الحالي.

*ترميز فيديو عالي الكفاءة HEVC.

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة
تصميم أنيق وعملي

شاشة رقيقة ذات حافة ضيقة

تتميز سلسلة UH5F بحافة أصغر، وحجم رقيق مما يوفر مساحة ويسهل عملية التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، فهي تزيد من التجربة العامرة التي تتميز بها الشاشة وتوفر تصميمًا متطورًا، مما يحسن جماليات المساحة التي تم تثبيت المنتج بها.
شعار قابل للفصل ومكبر صوت مُدمج
تصميم أنيق وعملي

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مُدمج

تم تجهيز سلسلة UH5F بشعار شفاف جديد معد بشكل يتلاءم مع المحيط. تمنح ميزة إمكانية الإزالة المستخدمين المرونة في عملية التثبيت. يتم إثراء المحتويات بالتأثيرات الصوتية من مكبرات الصوت المدمجة دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت مكبرات صوت خارجية.
تصميم معتمد من IP5x<br>1
موثوقية المنتج

تصميم معتمد من IP5x

تضمن شهادة IP5x Dust-Proof أن المنتج محمي تمامًا من الغبار، مما يقلل من مخاطر تدهور الأداء.
إمالة تثبيت 30°<br>1
موثوقية المنتج

إمالة تثبيت 30°

عند تثبيت الشاشة في مكان مرتفع، فعادةً ما يتم إمالتها من أجل عرض مريح للمستخدم. في ضوء ذلك، تدعم سلسلة UH5F التثبيت بزاوية 30 درجة من الإمالة *.

*يتم دعم التثبيت المائل بزاوية تصل إلى 30 درجة لأسفل. (في ظروف درجة الحرارة 30 درجة مئوية، %50 رطوبة).

دوران الشاشة التلقائي<br>1
تثبيت سهل

دوران الشاشة التلقائي

تكتشف فئات UH5F اتجاهها تلقائيًا (الوضع الأفقي أو العمودي) في خطوة التثبيت الأولي، لذلك لا يلزم إعداد عملية التدوير اليدوي. سيتم ضبط اتجاه OSD ومحتويات الخلفية بالفعل عند تشغيل الشاشة في البداية.
تعديل جيد<br>1
تثبيت سهل

تعديل جيد

تم تجهيز فئات UH5F "بمستشعر أفقي" يوضح للمستخدمين كيفية إمالة الشاشة، بحيث يمكن تثبيتها بدقة.
المراقبة عن بعد<br>1
راحة المستخدم

المراقبة عن بعد

يمكن لفئات UH5F إرسال إشعارات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني عند وجود مشكلة، مثل إمالة الشاشة عن طريق عامل خارجي، بحيث يمكن للمستخدمين تشغيل المنتج بطريقة أكثر أمانًا حيث يمكنهم الحصول على المعلومات حول المشكلة على الفور.
سهولة الوصول
راحة المستخدم

سهولة الوصول

على عكس الطرازات السابقة التي يجب فيها الضغط على العديد من الأزرار للتحكم، توفر فئات UH5F عصا تحكم واحدة لتسهيل التشغيل/الإيقاف، تشغيل الإدخال/الإعداد، التحكم في مستوى الصوت، وغير ذلك.
الأداء العالي مع webOS<br>1
الوظيفة الذكية

الأداء العالي مع webOS

بإمكان SoC المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة webOS من راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.
تطبيقات مستشعرات مختلفة<br>1
الوظيفة الذكية

تطبيقات مستشعرات مختلفة

تدعم منصة webOS الذكية من إل جي الاتصالات مع أجهزة الاستشعار الخارجية بسهولة مثل GPIO, NFC/RFID وأجهزة استشعار درجة الحرارة، وما إلى ذلك عبر مكونات USB الإضافية. وهي تتميز بتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية نظرًا لعدم الحاجة إلى شراء برامج أو مشغلات وسائط إضافية لعمل حلول ذات قيمة مضافة.
التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة<br>1
الوظيفة الذكية

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

اعتمدتْ الفئة UH5F Crestron ConnectedⓇ لمستوى أعلى من التوافق مع وسائل تحكم AV لإنجاز تكامل انسيابي وتحكم مؤتمت* بما يدعم فعالية إدارة أنشطة الأعمال.

*تحكم شبكي.

توافق مع نظام مؤتمرات الفيديو<br>1
الوظيفة الذكية

توافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

لاجتماع مرئي مثالي، اعتمدتْ الفئة UH5F توافقيتها مع نظام Cisco الذي يقدم تحكم قوي ومتكامل* لمؤتمر فيديو أكثر ذكاءً، بما يحد من ضياع وقت إعداد جودة الصورة أو لتغيير المدخلات بشأن المكالمات الواردة.

*استخدام اتصال HDMI.

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    43

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L: 8.4mm, B: 14.4mm

  • الوزن (الرأس)

    11.2Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    11.8Kg

  • وزن العبوة

    13.7Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    962.5 x 568.0 x 39.9mm (with LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    962.5 x 613.1 x 290.0mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1060.0 x 660.0 x 152.0mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    200 x 200 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    75W

  • الحد الأقصى

    110W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    256 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    52.5W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(NewErP) / YES

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • اختياري

    Stand(ST-653T), OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    Max. 30 degree

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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