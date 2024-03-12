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以下產品概覽中使用的圖片僅供參考。
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OLED97M4
CES 2024 Innovation Awards
獲獎類別
影音元件與配件
webOS
Pocket-lint
LG webOS 被評為最佳智能電視操作系統
webOS 24
iF Design Award
iF DESIGN AWARD「得獎者」
*「CES 創新大獎」的評審以提交的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或任何主張的準確度，亦未測試獲獎的產品。
4K 無線影音連接 擁抱自由
多年來研發的創新技術難以模仿，一起探索領先全球的 LG OLED 為您帶來全新娛樂體驗。感受 4K 無線影音連接帶來的自由，為空間享受開創無限可能。
*模擬螢幕影像。
**座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。
***97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。
*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
感受令人驚嘆的無線技術所帶來的不同
讓您享有自由的創新科技
Zero Connect Box 的簡易設計為 LG OLED 持續創新開啟令人興奮的新篇章。只需將裝置連接到 Zero Connect Box，即可清理電視連接線。
*模擬螢幕影像。
**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
****電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
*****座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。
******97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。
優雅配搭展現 LG 創新技術
無線連接 盡情享受
流暢動作遇上無線連接
支援 AMD FreeSync Premium、G-SYNC 兼容性、144Hz 模式和 內置 VRR，
為您消除畫面撕裂和延遲，加上不受干擾的無線連接，讓您全神貫注投入於遊戲中。
*反應時間及「優質遊戲效能」經 Intertek 認證。
**VRR 範圍由 40Hz 至 144Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。
***144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋 OLED evo M4，並且與電腦連接的影視內容兼容。而 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不適用。
隨時隨地 輕鬆控制
無需暫停即可使用遊戲儀錶板及 Game Optimizer
遊戲畫質提升功能。
*只有同時開啟「Game Optimizer」和「遊戲儀錶板」時，才能激活遊戲儀錶板。
**模擬螢幕影像。
暢玩所有喜愛的遊戲
成千上萬的遊戲任您選擇，探索史詩級雲端遊戲庫，並透過串流方式來暢玩遊戲，避免浪費時間下載或更新。
*支援的合作夥伴或因應地區而有所差異。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要訂閱 Boosteroid。
Dolby Vision 及 FILMMAKER MODE™
無需忍受雜亂線路，欣賞真實電影場景
Dolby Vision 的鮮豔畫質，加上 FILMMAKER MODE™ 的支援，讓您可欣賞到導演意圖，
甚至還能透過 Zero Connect Box ，不受連接線的干擾，完全沉浸其中。
一位導演站在控制面板前方，在 LG OLED 電視上編輯電影《花月殺手》。引用馬田史高西斯 (Martin Scorsese) 的話「For home viewing, every film should be seen in filmmaker mode」，與《花月殺手》標誌、Apple TV+ 標誌及「Coming Soon」的標誌重疊在圖像上。左下角是 Dolby Vision 標誌和 FILMMAKER MODE™ 標誌。
*模擬螢幕影像。
**FILMMAKER MODE™ 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
環繞您的迷人音效
Dolby Atmos 帶來無與倫比的清晰度、精緻細節和空間深度，使動作聲音一直包圍著您。
*模擬螢幕影像。
α11 AI 處理器
處理器專為 OLED 設計，透過深度學習、圖像和處理速度帶來前所未有的效能，重新定義觀賞體驗。
*對比對象為採用 α5 AI 處理器的傳統電視。
**模擬螢幕影像。
人工智能締造完美 OLED 體驗
同步個人化觀賞體驗
AI Picture Wizard
只需挑選您心愛的圖片，AI Picture Wizard 會從 8,500 萬個可能中，選擇最適合您口味的畫質設定，並保存到您的帳戶之中。
夜
日
AI 亮度控制
無論白天還是黑夜，亮度控制功能都會自動檢測環境光，相應地調整畫面亮度，呈現出清晰的影像。
每一幀畫面都呈現出真實感
*模擬螢幕影像。
細聽聲音中的每個細節
*模擬螢幕影像。
**虛擬 11.1.2 聲道環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。
***必須透過音效模式選單啟動。
****音效或因聆聽環境而有所差異。
Brightness Booster Max 亮度提升技術
升級亮度提升演算法及光線控制結構使亮度提高了 150%¹。
*150% 亮度增強覆蓋 3% 螢幕，適用於 83/77/65 吋 M4，97 吋 M4 並不包括在內。
**亮度提升 70% 只適用於 83/77/65 吋 M4，不包括 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4。
***畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
****模擬螢幕影像。
自發光 4K OLED
無需依賴背光燈，LG OLED 的自發光像素就能夠獨立發光。因此能夠締造出真實色彩、完美純黑，以及無與倫比的畫質。憑藉視力保護技術的低藍光、無閃爍和無不適眩光的認證，LG OLED 助您長時間觀看而不會感到眼睛疲勞。
*模擬螢幕影像。
無限對比
最黑暗的陰影和最明亮的光線交織出獨特場景迸發出無窮生命力。
*模擬螢幕影像。
**「Others」指非鏡面 OLED。
***LG OLED 電視面板已獲 UL 根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時發出的認證。
100% 色彩還原度和色彩容量
100% 色彩容量堵強豐富色調，而 100% 色彩還原度則保留色調的真實呈現而不失真。
*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
**螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
*模擬螢幕影像。
**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
****電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
*****座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。
******97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。
頂級 Soundbar 配上頂尖的 LG OLED
*Soundbar 需另行購買，Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
** LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
***請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
****OLED G4、C4、B4 及 Ｍ4 均可支援 WOW 介面 / WOW Orchestra / WOWCAST。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異，並且在發布報或有所不同。
** 關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異，僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。
***模擬螢幕影像。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級。
**webOS Re:New 計劃的五年升級門檻包括全球發佈的新產品。
***第一次 webOS 升級將於購買日起兩年後進行。
****客戶將收到共 5 個版本的 webOS，包括購買時的版本。
*****升級適用於 2022 年發布的型號，包括所有 OLED 和 8K QNED 型唬，以及在 2023 年之後發布的 UHD、NanoCell、QNED 和 OLED 型號。
******功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
1. 與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
2. 在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
主要規格
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1240 x 28.2
-
機身不連座檯架重量 (kg)
57.5
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α11 AI Processor 4K
-
人工智能倍線技術
α11 AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Apple Airplay2
支援 (僅適用於香港地區)
-
系統
webOS 24
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
隨時待命
支援
-
網頁瀏覽器
支援 (僅適用於香港地區)
-
免提語音操控
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援 (最多 4 個畫面)
-
房對房分享
支援 (傳送及接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1240 x 28.2
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1628 x 580
-
檯架 (闊 x 深, mm)
1658 x 580
-
機身不連座檯架重量 (kg)
57.5
-
機身連座檯架重量 (kg)
64.5
-
連包裝盒重量 (kg)
101.0
-
VESA Mounting (WxH, mm)
600 x 400
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援 (AI Voice Remastering)
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
60W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
4.2 Ch
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.1)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
3ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 port))
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
高級神奇遙控器 PM24 (支援 NFC 功能)
-
IR Blaster Cable
支援
-
電源線
Yes (Attached)
-
遙控器電池
支援 (AAA x 2 粒)