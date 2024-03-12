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97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 4K 智能電視，支援無線影音連接

功能

圖庫

規格

評論

支援

97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 4K 智能電視，支援無線影音連接

OLED97M4PCA

97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 4K 智能電視，支援無線影音連接

(4)
支架上 LG OLED M4 的正面圖，其下方是 Zero Connect Box，螢幕上顯示 11 年世界第一的 OLED 標誌、webOS Re:New Program 標誌和 5 年面板保養標誌

以下產品概覽中使用的圖片僅供參考。

請參閱頁面頂部的圖片庫查閱準確的產品圖片。

OLED97M4

CES 2024 Innovation Awards

獲獎類別

影音元件與配件

了解更多

webOS

Pocket-lint

LG webOS 被評為最佳智能電視操作系統

了解更多

webOS 24

iF Design Award

iF DESIGN AWARD「得獎者」

了解更多

*「CES 創新大獎」的評審以提交的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或任何主張的準確度，亦未測試獲獎的產品。

4K 無線影音連接 擁抱自由

多年來研發的創新技術難以模仿，一起探索領先全球的 LG OLED 為您帶來全新娛樂體驗。感受 4K 無線影音連接帶來的自由，為空間享受開創無限可能。

LG SIGNATURE OLED M4 的螢幕上顯示紫色和薄荷色的抽象藝術作品，然後電視向後移動並旋轉 45 度，在黑暗的空間中座地電視前方呈現 Zero Connect Box。紅色 Wi-Fi 訊號出現，紅色光束射向電視。

*模擬螢幕影像。

**座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。

***97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。

CES 2024 創新大獎標誌

CES 2023 創新大獎

97 吋 LG OLED M4

獲獎

一個金色的徽章於黑色背景上，代表著連續 11 年銷售冠軍的 OLED 電視。一束聚光燈照亮著徽章，金色抽象星星填滿了它上方的天空。

世界第一

11 年過去，依然領先

LG 持續領先 OLED 市場，為最受觀眾歡迎的 OLED 品牌。

11 年過去，依然領先 了解更多

*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

感受令人驚嘆的無線技術所帶來的不同

Four images are shown. The first shows a Zero Connect Box is placed in front of LG SIGNATURE OLED M4 showing a dancer in a theatre on the screen and the words "Zero Connect" top left. The second shows a car racing game is shown on both the LG SIGNATURE OLED M4 hung on the wall and a laptop in a living room, with a Zero Connect Box to the side and the words "Hassle Free" top left. The third shows a Zero Connect Box with multiple devices underneath highlighted in a darkened image of a living room and the words "Clutter Free" top left. The fourth shows LG SIGNATURE OLED M4 within an angled perspective on a stand in a living area and the words "Location Free" top left.

在黑暗的空間中，LG SIGNATURE OLED M4 被聚光燈高角度照亮，周圍連接著多個遊戲主機和裝置，電線看起來很混亂，然後逐漸消失。Zero Connect Box 慢慢顯現，後面是整齊排列的不同裝置和遊戲主機，紅色的 Wi-Fi 訊號出現，一道紅光射向電視，隨著視角向下擺動，展示出電視的完整視圖。

Zero Connect

讓您享有自由的創新科技

顯示 Zero Connect Box 的三個圖像。第一個圖像顯示一條電線插入 Zero Connect Box。第二個圖像顯示茶几上放著 Zero Connect Box，而下面放著各種裝置。第三個圖像顯示桌面的 Zero Connect Box，下面放著不同裝置和遊戲主機。

Zero Connect Box 的簡易設計為 LG OLED 持續創新開啟令人興奮的新篇章。只需將裝置連接到 Zero Connect Box，即可清理電視連接線。

安裝在客廳牆上的 LG SIGNATURE OLED M4，以雜亂的連接線將遊戲主機和手提電腦進行連接。遊戲主機和手提電腦淡出，然後淡入，整齊地與 Zero Connect Box 排列在桌子上。紅色 Wi-Fi 訊號出現，紅光射向電視，並出現紅色圓圈。

無憂無慮

不需再為連接電視而煩惱。Zero Connect Box 配有多種不同連接埠，為您提供便捷的無線連接。

安裝在牆上的 LG SIGNATURE OLED M4，展示一名男子騎著電單車在泥土賽道上行駛，畫面下方顯示凌亂的電線將裝置連接到電視。裝置逐漸淡出，鏡頭拉遠，顯示出一個明亮、現代的客廳，桌上放著 Zero Connect Box，下面整齊地放著裝置。圖像短暫變暗並突出顯示 Zero Connect Box 和裝置。紅色 Wi-Fi 訊號出現，紅光射向電視，並出現紅色圓圈。

不受干擾

只需一條電源線，即可帶來整潔的空間、減少線路的干擾，享受流暢觀賞體驗。

LG SIGNATURE OLED M4 被安裝在牆上，下方的裝置透過混亂的線路連接到電視。一條白色圖形線穿過圖像，裝置逐漸淡出，Zero Connect Box 出現在小桌子上。圖像短暫變暗，僅突出顯示電視和 Zero Connect Box。所有東西都淡出，然後電視和 Zero Connect Box 重新出現在不同的位置上，這次 LG SIGNATURE OLED M4 被放在支架上。圖像再次變亮。圖像再次變暗，當它變亮時，電視安裝在另一面牆上。

不受限制

Zero Connect Box 讓您隨意調整 LG SIGNATURE OLED M TV 的位置，使室內設計如您所想。

*模擬螢幕影像。

**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

***設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

****電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

*****座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。

******97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。

優雅配搭展現 LG 創新技術

超越界限！Range Rover House 中的 LG SIGNATURE OLED M

LG SIGNATURE OLED M4 與 Land Rover Range Rover Sport SV 相聚於 Range Rover House，見證創新與奢華的結合，突破極限。

Monocle 獨家合作


LG 與 Monocle 合作推出一本令人驚嘆的品牌手冊，以前瞻性設計展現生活方式。並將頂尖的 LG SIGNATURE 設計與 LG SIGNATURE OLED M4 的工藝結合，於創新和奢華方面帶來最大的協同效應。

無線連接 盡情享受

終極遊戲體驗

流暢動作遇上無線連接

支援 AMD FreeSync Premium、G-SYNC 兼容性、144Hz 模式和 內置 VRR，

為您消除畫面撕裂和延遲，加上不受干擾的無線連接，讓您全神貫注投入於遊戲中。

在賽車遊戲中汽車快速行駛的模糊場景。場景經過精細處理後，顯示出流暢而清晰的動作。NVIDIA G-SYNC 標誌和 FreeSync Premium 標誌位於右上角。

*反應時間及「優質遊戲效能」經 Intertek 認證。

**VRR 範圍由 40Hz 至 144Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。

***144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋 OLED evo M4，並且與電腦連接的影視內容兼容。而 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不適用。

隨時隨地 輕鬆控制

無需暫停即可使用遊戲儀錶板及 Game Optimizer

遊戲畫質提升功能。

左邊顯示 FPS 遊戲場景，遊戲儀錶板在遊戲進行中顯示在屏幕上。右邊則顯示黑暗的冬季場景，Game Optimizer 功能列表在遊戲上方出現。

*只有同時開啟「Game Optimizer」和「遊戲儀錶板」時，才能激活遊戲儀錶板。

**模擬螢幕影像。

暢玩所有喜愛的遊戲

成千上萬的遊戲任您選擇，探索史詩級雲端遊戲庫，並透過串流方式來暢玩遊戲，避免浪費時間下載或更新。

左邊為 Boosteroid 主屏幕圖像，顯示《Trine 4: The Nightmare Prince》。右邊為 GeForce NOW 首頁，展示出五種遊戲的檔案縮圖。

*支援的合作夥伴或因應地區而有所差異。

**可能需要訂閱 GeForce NOW。

***可能需要訂閱 Boosteroid。

Dolby Vision 及 FILMMAKER MODE™

無需忍受雜亂線路，欣賞真實電影場景

Dolby Vision 的鮮豔畫質，加上 FILMMAKER MODE™ 的支援，讓您可欣賞到導演意圖，

甚至還能透過 Zero Connect Box ，不受連接線的干擾，完全沉浸其中。

一位導演站在控制面板前方，在 LG OLED 電視上編輯電影《花月殺手》。引用馬田史高西斯 (Martin Scorsese) 的話「For home viewing, every film should be seen in filmmaker mode」，與《花月殺手》標誌、Apple TV+ 標誌及「Coming Soon」的標誌重疊在圖像上。左下角是 Dolby Vision 標誌和 FILMMAKER MODE™ 標誌。

*模擬螢幕影像。

**FILMMAKER MODE™ 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

Dolby Atmos

環繞您的迷人音效

Dolby Atmos 帶來無與倫比的清晰度、精緻細節和空間深度，使動作聲音一直包圍著您。

客廳牆上掛著 LG SIGNATURE OLED M4，電視發射出抽象圓圈，填滿整個空間。

*模擬螢幕影像。

α11 AI 處理器

處理器專為 OLED 設計，透過深度學習、圖像和處理速度帶來前所未有的效能，重新定義觀賞體驗。

了解更多
LG 的 α11 4K AI 處理器在黑暗中幾乎什麼都看不見。AI 處理器發出紫色和粉色光芒，並從中發射出彩色的閃電。更多閃電出現在主機板上，並延伸至更遠，白色的點狀如星星一般浮現，創造出星際場景的印象。

6.7x

更快的 AI 性能

7.7x

圖像改善

2.8x

處理速度

*對比對象為採用 α5 AI 處理器的傳統電視。

**模擬螢幕影像。

人工智能締造完美 OLED 體驗

顯示三個圖像。第一個圖像顯示 LG SIGNATURE OLED M4 在現代生活空間中，而螢幕上正播放一場音樂表演。藍色的圓形波紋描繪個人化設置，並圍繞著電視和空間。第二個圖像顯示一名擁有深邃藍眼睛和穿著深橙色上衣的女性身處黑暗的空間中。紅線描繪出 AI 的升級功能，並覆蓋了該名女士的部分臉龐——亮麗而詳細，而圖像的其餘部分則看起來較為暗淡。第三個圖像顯示 LG SIGNATURE OLED M4 像音效泡泡及水波紋一樣，從屏幕一直散佈開來，逐漸填滿整個空間。
AI 定制

同步個人化觀賞體驗

一個圖片庫展示了 6 張熱氣球在天空中的圖像。選擇了兩張圖像。接下來，出現了一個畫廊，其中有 6 張人們吹泡泡的圖像。再有兩張被選取了。出現了一個黑屏，帶著粉紅色和紫色的加載圖示。一幅神秘的景觀出現了，從左到右，逐漸出現各種改進。

AI Picture Wizard

只需挑選您心愛的圖片，AI Picture Wizard 會從 8,500 萬個可能中，選擇最適合您口味的畫質設定，並保存到您的帳戶之中。

LG SIGNATURE OLED M4 電視在現代城市公寓中。網格疊層出現在圖像上，像是在掃描整個空間，然後藍色的聲波從屏幕上投射出來，完美地填滿了整個空間。

AI 聲學調音

音響系統會偵測所在空間的佈局以及您所處的位置，創造出包圍著您的音場，呈現完美獨特的聲音效果。

在晚上，LG SIGNATURE OLED M4 和 LG Soundbar 放置在現代生活空間中。黑暗舞台上舞者的螢幕影像，其以理想的亮度水平顯示。

在白天，LG SIGNATURE OLED M4 和 LG Soundbar 放置在現代生活空間中。黑暗舞台上舞者的螢幕影像，其以理想的亮度水平顯示。

AI 亮度控制

無論白天還是黑夜，亮度控制功能都會自動檢測環境光，相應地調整畫面亮度，呈現出清晰的影像。

AI Picture Pro

每一幀畫面都呈現出真實感

一名擁有深邃藍眼睛和深橙色上衣的女性正身處較暗的空間中。紅線描繪出 AI 的升級功能，並覆蓋了該名女士的部分臉龐——亮麗而詳細，而圖像的其餘部分則看起來較為暗淡。

AI Super Upscaling

在對每幀畫面進行分類後，AI Noise Reduction 和 AI Super Resolution 實際改善場景顯示。

一名男子閉上眼睛且表情悲傷，在一個涼爽的藍色空間中，散發出粗糙且具有氣氛的場景。

AI Director Processing

在欣賞電影時，能更清晰地欣賞導演所想的色彩和情感細節。

*模擬螢幕影像。

AI Sound Pro

細聽聲音中的每個細節

LG SIGNATURE OLED M4 螢幕上顯示音樂家，音效泡泡及水波紋從螢幕一直散佈開來，逐漸填滿整個空間。

虛擬 11.1.2 聲道環迴立體聲

體驗全方位 11.1.2 虛擬環迴立體聲效帶來的極緻沉浸感。

一名女子手持咪高峰唱歌，她的嘴周圍有橙色圓圈圖形，以展示聲景。

AI Voice Remastering

即使再驚人的場景，亦能清晰聽見角色的聲音。

一個男人騎著電單車在泥土賽道上行駛，電單車周圍有明亮的圓形圖形。

動態音效增強器

升級 AI 處理器為音效提供充足能量，強化動態音效。

LG SIGNATURE OLED M4 正在展示音樂家表演，咪高峰和樂器周圍有明亮的圓形圖形。

自適應聲音控制

自適應音效控制功能根據不同類型實時平衡音訊，提供豐富而清晰度音效。

*模擬螢幕影像。

**虛擬 11.1.2 聲道環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。

***必須透過音效模式選單啟動。

****音效或因聆聽環境而有所差異。

Brightness Booster Max 亮度提升技術

升級亮度提升演算法及光線控制結構使亮度提高了 150%¹。

*150% 亮度增強覆蓋 3% 螢幕，適用於 83/77/65  吋 M4，97 吋 M4 並不包括在內。

**亮度提升 70% 只適用於 83/77/65  吋 M4，不包括 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4。

***畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。

****模擬螢幕影像。

鯨魚從海洋中跳出，而背景是黑色的。「up to 150% brighter」字樣出現在鯨魚上方並變得更亮。

自發光 4K OLED

從側面觀察一個電視的四個層次：背光燈、TFT & OLED、薄膜、和玻璃。背光燈消失，而其他三個層次合在一起，然後向上旋轉，以前置圖來展示完整的電視。

無需依賴背光燈，LG OLED 的自發光像素就能夠獨立發光。因此能夠締造出真實色彩、完美純黑，以及無與倫比的畫質。憑藉視力保護技術的低藍光、無閃爍和無不適眩光的認證，LG OLED 助您長時間觀看而不會感到眼睛疲勞。

*模擬螢幕影像。

「PERFECT BLACK」這幾個字以黑色粗體的大寫字體出現。接著，一幅黑色的山景圖出現，輪廓清晰，且遮蓋了字母，同時展示出一個村莊和沙丘。黑色的文字在黑色的天空中消失了。

無限對比

最黑暗的陰影和最明亮的光線交織出獨特場景迸發出無窮生命力。

銀河懸掛在峽谷上方的夜空。圖像上方，黑色背景中的白色大寫字母，寫著「gray is not black」。螢幕分為兩邊，並標有「Others」和「LG OLED」字樣。一邊明顯較暗而且對比度較低，而 LG OLED 的一邊則明亮而且對比度高。LG OLED 的那邊還展示了「無不適眩光」認證。

*模擬螢幕影像。

**「Others」指非鏡面 OLED。

***LG OLED 電視面板已獲 UL 根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。

****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時發出的認證。

一個在傍晚時分充滿活力的城市景觀，擁有大膽的顏色和對比度。

100% 色彩還原度和色彩容量

100% 色彩容量堵強豐富色調，而 100% 色彩還原度則保留色調的真實呈現而不失真。

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

**螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

LG OLED Care+ 和 5 年面板保養金色標誌顯示在黑色背景上，由上方的金光照亮。

OLED Care+

安心無憂

享有為期 5 年的面板保養²，並支援 OLED Care。

在陽光明媚的現代住宅中，落地窗前的支架上擺放著 LG SIGNATURE OLED M4。

優雅纖薄設計

無縫設計 持久優雅

左邊顯示支架上 LG SIGNATURE OLED M4 的特寫角度透視圖，螢幕上是抽象的粉紅色和橙色藝術作品。右邊顯示掛牆安裝的 LG SIGNATURE OLED M4，前面的小桌子上擺放著 Zero Connect Box，畫面顯示雪山上空橙色直升機的明亮圖像。

簡潔優雅的設計
帶來清新的外觀

盡情享受優良設計帶來的優雅魅力，時尚的螢幕巧妙融入室內環境之中。

*模擬螢幕影像。

**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

***設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

****電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

*****座地支架僅與 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 相容，並需另行購買。

******97 吋型號為 LG SIGNATURE OLED M，配備的 Zero Connect Box 或與 LG OLED evo M4 的有所不同。

與 LG 音響完美配合

頂級 Soundbar 配上頂尖的 LG OLED

*Soundbar 需另行購買，Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

** LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

***請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

****OLED G4、C4、B4 及 Ｍ4 均可支援 WOW 介面 / WOW Orchestra / WOWCAST。

LG OLED TV 顯示《空戰群英》橫額上的「家居辦公」、「遊戲」和「音樂」按鈕，然後鏡頭拉遠，顯示安裝在客廳牆上的電視。圖像中的電視螢幕上顯示以下標誌：LG Channels、Netflix、Prime Video、Disney TV、Apple TV、YouTube、Spotify、Twitch、GeForce Now 和 Udemy。

webOS 24

塑造專屬電視體驗

My Profile、AI Picture Wizard、AI Concierge、以及 Quick Cards 等功能為您量身打造的專屬於您的觀賞體驗。

塑造專屬電視體驗 了解更多

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異，並且在發布報或有所不同。

** 關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異，僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。

***模擬螢幕影像。

webOS 標誌懸浮在黑色背景的中央，下方空間以紅色、橙色和黃色的標誌顏色照亮。標誌下方顯示「webOS Re:New Program」字眼。

webOS Re:New Program

連續五年為您更新電視

增加更方便的新功能，讓電視始終新鮮如初。

五個不同顏色的長方形向上交錯排列，每個長方形都標有年份，包括「webOS 24」至「webOS 28」。長方形之間有指向上的箭咀，標示為「升級 1」到「升級 4」。

webOS Re:New Program 於 5 年內為你提供連續 4 次升級，

包括購買時的版本，保證提供共 5 個 webOS 版本。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級。

**webOS Re:New 計劃的五年升級門檻包括全球發佈的新產品。

***第一次 webOS 升級將於購買日起兩年後進行。

****客戶將收到共 5 個版本的 webOS，包括購買時的版本。

*****升級適用於 2022 年發布的型號，包括所有 OLED 和 8K QNED 型唬，以及在 2023 年之後發布的 UHD、NanoCell、QNED 和 OLED 型號。

******功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

1. 與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。

2. 在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

列印

主要規格

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1240 x 28.2

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    57.5

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α11 AI Processor 4K

  • 人工智能倍線技術

    α11 AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Apple Airplay2

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 系統

    webOS 24

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 免提語音操控

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援 (最多 4 個畫面)

  • 房對房分享

    支援 (傳送及接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1240 x 28.2

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1628 x 580

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    1658 x 580

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    57.5

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    64.5

  • 連包裝盒重量 (kg)

    101.0

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    600 x 400

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援 (AI Voice Remastering)

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    60W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    4.2 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.1)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    高級神奇遙控器 PM24 (支援 NFC 功能)

  • IR Blaster Cable

    支援

  • 電源線

    Yes (Attached)

  • 遙控器電池

    支援 (AAA x 2 粒)

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