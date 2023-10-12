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جهاز تنقية الهواء LG PuriCare™، مساحة التغطية 159 متر مربع، الوزن 32.0kg، تقنية التدوير المباشر للهواء، نظام فلترة سداسي المراحل، تقنية ™ThinQ‎، فلتر إزالة الروائح وفلتر الحساسية، دعم الاتصال بتقنية WiFi، خاصية التشخيص الذاتي.

المواصفات

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جهاز تنقية الهواء LG PuriCare™، مساحة التغطية 159 متر مربع، الوزن 32.0kg، تقنية التدوير المباشر للهواء، نظام فلترة سداسي المراحل، تقنية ™ThinQ‎، فلتر إزالة الروائح وفلتر الحساسية، دعم الاتصال بتقنية WiFi، خاصية التشخيص الذاتي.

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جهاز تنقية الهواء LG PuriCare™، مساحة التغطية 159 متر مربع، الوزن 32.0kg، تقنية التدوير المباشر للهواء، نظام فلترة سداسي المراحل، تقنية ™ThinQ‎، فلتر إزالة الروائح وفلتر الحساسية، دعم الاتصال بتقنية WiFi، خاصية التشخيص الذاتي.

الملخص

طباعة
السعة
m2158
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
591x1840x320
التكنولوجيا الرئيسية
واي فاي
ميزة إضافية
تشخيص ذاتي

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

اللون

ابيض

مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)

220-240, 50/60

الميزات

وضع التنقية/الوضع التلقائي

نعم

المستشعر

نعم

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

1840 × 591 × 320

وزن المنتج (كجم)

32

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