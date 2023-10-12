جهاز تنقية الهواء LG PuriCare™، مساحة التغطية 159 متر مربع، الوزن 32.0kg، تقنية التدوير المباشر للهواء، نظام فلترة سداسي المراحل، تقنية ™ThinQ‎، فلتر إزالة الروائح وفلتر الحساسية، دعم الاتصال بتقنية WiFi، خاصية التشخيص الذاتي.