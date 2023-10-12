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منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.

المواصفات

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منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.

AP300AWFA

منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.

المنظر الأمامي للحافظة

الملخص

طباعة
السعة
g126
الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)
63x110x156
التكنولوجيا الرئيسية
مروحة عاكسة مزدوجة
ميزة إضافية
مستشعر التنفس

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

اللون

أبيض

نوع محرك المروحة

مروحة عاكسة مزدوجة

الضوضاء (عالية / منخفضة ، ديسيبل)

43 ديسيبل (كحد أدنى) ~ 54 ديسيبل (بحد أقصى)

الميزات الذكية

نوع USB

USB من النوع ج.

الفلتر

مرشح تنقية الهواء

مرشحات HEPA فئة H13

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

63 × 110 × 156

أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

141 × 136.5 × 180

صافي الوزن (جرام)

126

الامتثال

نوع المنتج (اسم النموذج)

جهاز تنقية هواء قابل للارتداء

الميزات

البطارية

بطارية ليثيوم قابلة للشحن (820 مللي أمبير)

وقت شحن البطارية

ساعتان تقريباً

المستشعر

مستشعر التنفس

وقت الاستخدام (مشحون بالكامل)

4 ساعات (كحد أدنى) ~ 8 ساعات (بحد أقصى)

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