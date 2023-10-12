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منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.
منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.
الملخص
كل المواصفات
-
اللون
-
أبيض
-
نوع محرك المروحة
-
مروحة عاكسة مزدوجة
-
الضوضاء (عالية / منخفضة ، ديسيبل)
-
43 ديسيبل (كحد أدنى) ~ 54 ديسيبل (بحد أقصى)
-
نوع USB
-
USB من النوع ج.
-
مرشح تنقية الهواء
-
مرشحات HEPA فئة H13
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
63 × 110 × 156
-
أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
141 × 136.5 × 180
-
صافي الوزن (جرام)
-
126
-
نوع المنتج (اسم النموذج)
-
جهاز تنقية هواء قابل للارتداء
-
البطارية
-
بطارية ليثيوم قابلة للشحن (820 مللي أمبير)
-
وقت شحن البطارية
-
ساعتان تقريباً
-
المستشعر
-
مستشعر التنفس
-
وقت الاستخدام (مشحون بالكامل)
-
4 ساعات (كحد أدنى) ~ 8 ساعات (بحد أقصى)
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