منقي الهواء قابل للارتداء من إل جي PuriCare™، بفلاتر H13 HEPA ، مراوح مزدوجة ومستشعر تنفس، من السيليكون الطبي ، لون أبيض، الوزن 126 جم فقط، السعة: 0 لتر.