منقي هواء LG PuriCare™ AeroFurniture (أبيض كريمي)

① تأثير مضاد للبكتيريا بنسبة 99.9%

- الجهة المسؤولة عن الاختبار: المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث

- العنوان: مرشح مضاد للميكروبات / مرشح غير مضاد للميكروبات (مجموعة التباين)

- ظروف الاختبار: 0.4 جرام، (37 ± 1)℃، (18 ± 1) ساعة

- طريقة الاختبار: KS K 0693:2016. معدل التخفيض(%): مقارنة بالعينة. مقارنة عدد الخلايا القابلة للحياة بعد زراعة العينة لمدة 18 ساعة، سلالات الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية ATCC 6538 / الكلبسيلة الرئوية ATCC 4352 / الإشريكية القولونية ATCC 25922

- النتيجة: بالمقارنة مع مجموعة التباين بالمرشح غير المضاد للبكتيريا، كان هناك انخفاض بنسبة تزيد عن 99.9% في مكورة عنقودية ذهبية، وأكثر من 99.9% في كلبسيلة رئوية، وأكثر من 99.9% في إشريكية قولونية

* تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

* تم إجراء الاختبار على منتجات أحدث، ويمكن أن يختلف مع تقدُّم عمر المنتج.