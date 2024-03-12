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منقي هواء LG PuriCare™ AeroFurniture (أبيض كريمي)
ما الذي يجعلك تحب LG AeroFurniture؟
طاولة + منقي هواء
تنقية هواء 360˚
إضاءة تتغيّر مع الحالة المزاجية
الشحن اللاسلكي
طاولة أنيقة تحافظ على نظافة الهواء
طاولة عملية تتناسب مع أسلوب حياتك
احصُل على أقصى استفادة من المساحة المتوفرة لديك مع طاولة أنيقة توفر أيضًا هواءً نقيًا، وهي مثالية للمساحات الصغيرة.
تنقية هواء 360˚
هواء نقي في كل الاتجاهات
تأكد من أن الهواء المحيط بك نقي وصالح للتنفس دائمًا مع مرشح LG’s .PuriCare™ 360° HEPA
360 ° (HEPA Filter1
تخلّص من 99.9%²⁾ من البكتيريا المحمولة في الهواء والغبار الدقيق للغاية الذي يصل حجمه إلى 0.01 ميكرون بفضل قوة التنقية التي تم التحقق منها.
(³تقنية UVnano™
أزل 99.99%⁴⁾ من البكتيريا الموجودة على شفرات المروحة للحفاظ على نقاء الهواء في منزلك.
شعار KTR، شعار كلية الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة سيول الوطنية، شعار KCL، شعار TUV Rheinland
360˚ HEPA Filter ¹⁾
تمثيل HEPA:
- مؤسسة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية
- عينة الاختبار: مرشح Aero Series
- طريقة الاختبار: بناءً على KS B 6141:2020، معدل تدفق الهواء الاسمي 162 م 3 / ساعة واختبار الهباء الجوي KCL
- النتائج: كفاءة احتجاز الجسيمات 99.98% عند 0.3 ميكرومتر KCL، المقاومة الأولية لتدفق الهواء 57 كيلو باسكال (تعريف مصطلحات مرشح HEPA بناءً على KSA 0010: 2005: كفاءة جمع الجسيمات 99.97% أو أكثر، 245 كيلو باسكال أو أقل من فقدان الضغط)
- تاريخ الاختبار: 09/02/22a
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إزالة بنسبة 99.9% [تم التحقق بواسطة KTR]²⁾
① تأثير مضاد للبكتيريا بنسبة 99.9%
- الجهة المسؤولة عن الاختبار: المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث
- العنوان: مرشح مضاد للميكروبات / مرشح غير مضاد للميكروبات (مجموعة التباين)
- ظروف الاختبار: 0.4 جرام، (37 ± 1)℃، (18 ± 1) ساعة
- طريقة الاختبار: KS K 0693:2016. معدل التخفيض(%): مقارنة بالعينة. مقارنة عدد الخلايا القابلة للحياة بعد زراعة العينة لمدة 18 ساعة، سلالات الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية ATCC 6538 / الكلبسيلة الرئوية ATCC 4352 / الإشريكية القولونية ATCC 25922
- النتيجة: بالمقارنة مع مجموعة التباين بالمرشح غير المضاد للبكتيريا، كان هناك انخفاض بنسبة تزيد عن 99.9% في مكورة عنقودية ذهبية، وأكثر من 99.9% في كلبسيلة رئوية، وأكثر من 99.9% في إشريكية قولونية
* تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.
* تم إجراء الاختبار على منتجات أحدث، ويمكن أن يختلف مع تقدُّم عمر المنتج.
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[تم التحقق بواسطة SNU]
② تأثير مضاد للفيروسات بنسبة 99.9%
- تواريخ الاختبار: 2020.3.1-2020.3.31
- الجهة المسؤولة عن الاختبار: كلية الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة سيول الوطنية
- العنوان: مقارنة أداء المرشح المضاد للميكروبات / القماش الأبيض القياسي (لباد PET) (مجموعة التباين)
- حالة الاختبار: 23.1 -24.8 درجة مئوية، الرطوبة 20-22%
- طريقة الاختبار: ISO 20743، معدل التخفيض (%): مقارنة معدل تخفيض كميات الفيروس بين العينات عند 0 ساعة (التركيز الأولي) وعند 18 ساعة من الزراعة، سلالة الاختبار: فيروس التهاب الكبد لدى الفئران، مختلف عن فيروس كوفيد-19
- النتيجة: انخفاض الفيروسات بنسبة 99.9% بالمقارنة بمجموعة التباين القماشية البيضاء القياسية الجديدة
* تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.
* تم إجراء الاختبار على منتجات أحدث، ويمكن أن يختلف مع تقدُّم عمر المنتج.
[تم التحقق بواسطة SNU]
[تم التحقق بواسطة KCL]
③ تتم إزالة 99.999% من جزيئات الغبار الدقيقة التي يقل حجمها عن 0.01 ميكرون
- تواريخ الاختبار: 07/15/2022-07/20/2022
- الجهة المسؤولة عن الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية
- نموذج الاختبار: سلسلة AS062P
- حالة الاختبار: حجم حجرة التنقية 30.0 متر مكعب، درجة الحرارة (23±3)℃، الرطوبة النسبية (50±10)% رطوبة نسبية، اختبار الهباء الجوي KCI (كلوريد البوتاسيوم)، مولد الجسيمات EcoPictures EP-NGS20
* تتبع عملية إعداد غرفة الاختبار والمتغيرات البيئية للوائح جمعية تنظيف الهواء الكورية. (SPS-KACA 002-132:2021، استنادًا إلى منقي الهواء الداخلي)
- طريقة الاختبار: SPS-KACA 002-132:2021 مُعدّل
- النتيجة: انخفاض بنسبة 99.999% في الغبار الناعم أقل من 0.01 ميكرومتر (انخفاض بنسبة 99.999% بعد التشغيل لمدة 41 دقيقة و10 ثوانٍ)
[تم التحقق بواسطة KCL]
³⁾ UVnano™
UVnano هي كلمة مُركّبة مشتقة من كلمة UV ووحدتها النانومترية.
UVnano™
⁴⁾ إزالة بنسبة 99.99% [تم التحقق بواسطة TUV وKTR]
- تاريخ الاختبار: 05/10/2021-05/18/2021
- الجهة المسؤولة عن الاختبار: TÜV Rheinland، المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث)
- العنوان: FS061PWHA
- ظروف الاختبار: (25±2) درجة مئوية، الرطوبة (50±10)%، مستوى تدفق الهواء 1، UVC LED (مضاء لمدة ساعة واحدة)
- طريقة الاختبار: قم بقياس القيمة في مكان محدد على شفرة المروحة. بعد حقن البكتيريا، قم بتشغيل المنتج على مستوى تدفق الهواء 1 لمدة ساعة وقم بتقييم الانخفاض في عدد الخلايا القابلة للحياة، ومقارنته بمجموعة التباين (المعايير المرجعية: ISO22196:2011)، سلالات الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية (ATCC 6538)، والمكورات العنقودية البشروية (ATCC 12228)، والكلبسيلة الرئوية
- النتيجة: كفاءة قتل البكتيريا تزيد عن 99.99%
إزالة بنسبة 99.99% [تم التحقق بواسطة TUV وKTR]
* تم الحصول على نتيجة الاختبار من مؤسسة اختبار معتمدة دوليًا باستخدام طريقة اختبار اقترحها مُصنّع المنتج، ويمكن أن تختلف حسب الظروف الفعلية بما في ذلك موقع المنتج وانخفاض إنتاج الضوء بسبب تقدُّم عمر المنتج.
* كفاءة قتل البكتيريا باستخدام تقنيات UVnano صالحة فقط لمنطقة شفرة المروحة المعرضة لضوء UV-C LED.
* تم تطبيق شهادة الطرف الثالث لنموذج Aero Tower (FS061PWHA) لهذه الشهادة لأنه يحتوي على نفس UV-C LED وقناة استنشاق مماثلة لـ Aero Furniture
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إضاءة تتغيّر مع الحالة المزاجية
بدّل المزاج العام مع خيارات الإضاءة المحيطة الملونة
اضبط الحالة المزاجية باستخدام الإضاءة الملونة التي يمكن التحكم فيها بسهولة بالضغط على زر أو تطبيق ThinQ.
* [تطبيق ThinQ] - يتطلب تسجيل الأجهزة المنزلية على تطبيق LG ThinQ اتصالاً لاسلكيًا في المنزل. - لاستخدام LG ThinQ، يجب تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple والاتصال بشبكة Wi-Fi. - قد يكون لتطبيق LG ThinQ وظائف محدودة على بعض الهواتف الذكية، لذا تأكد من التحقق ممّا إذا كان لديك الحد الأدنى من المتطلبات على جهازك. (نظام التشغيل Android OS 7.0 وiOS 12.0 أو أعلى)
*جميع الصور المستخدمة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
الشحن اللاسلكي
ضعه في الأعلى للشحن
اشحن أجهزتك بدون كابل وبطريقة أكثر راحة من أي وقت مضى باستخدام الشحن اللاسلكي على سطح الطاولة.
* [تفاصيل شهادة Qi] - تواريخ التقييم: 5/19/2022-7/29/2022، - المنتج (الملحقات، اسم الطراز، وما إلى ذلك): -اسم المنتج: Aero Furniture، - رقم الموديل: EAT65191501، - سلطة إصدار الشهادات: -شركة SGS-CSTC Standards Technical Services Co - -TTA-Telecommunications Technology Association، - محتوى الشهادة: شهادة Qi (BPP، PPDE)، - الإصدار (المتطلبات وما إلى ذلك): Qi 1.3.2، - انتهاء الصلاحية: صالح لفترة طويلة، 7) معرف تسجيل Qi: Qi-ID 13574
- دعم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية (يقتصر على الموديلات المتوافقة)، - BPP (ملف تعريف الطاقة الأساسي): شحن بقدرة 0-5 واط معتمد من Qi، - PPDE (تمديد توصيل الطاقة الخاص): شحن لاسلكي عالي السرعة بقدرة 5-10 واط من سامسونج معتمد من Qi، - لا يتم دعم شحن الساعة الذكية.
مستوى ضجيج منخفض
تنقية الهواء بهدوء
قم بتنقية الهواء الخاص بك مع الحفاظ على بيئتك هادئة مع الرياح اللطيفة من AeroFurniture.
Peacefully Purify
* [صوت منخفض 21 ديسيبل / مشابه لحفيف أوراق الشجر] - تاريخ الاختبار: 2022.11.17، - سلطات التقييم: مختبر LG Electronics Anechoic Lab، - العنوان (الملحقات، رقم الطراز وما إلى ذلك): AS062PRHAR، - ظروف الاختبار (واضع معايير التقييم وما إلى ذلك): قياس منفصل لضوضاء وضع السكون بناءً على نقطة ضوضاء مستوى CA، - طريقة الاختبار (عدد الاختبارات): احسب القيمة المتوسطة بعد قياس الضوضاء على بعد متر واحد من الجزء العلوي وجميع الجوانب الأربعة للمنتج، - النتيجة: متوسط 19.7 ديسيبل (الأمامي 19.8 ديسيبل، الخلفي 20.0 ديسيبل، الأيمن 20.1 ديسيبل، الأيسر 20.0 ديسيبل، العلوي 18.6 ديسيبل)
(مشابه لمستوى ضوضاء حفيف الأوراق عند 21 ديسيبل) 20 ديسيبل - دقات الساعة وحفيف الأوراق، 30 ديسيبل - صوت همس، المصدر: نظام معلومات الضوضاء الوطني
التحكم الذكي بين يديك
اتصل بشبكة WiFi المدمجة وتحكّم في AeroFurniture من أي مكان باستخدام تطبيق ThinQ.
Smart Control in Your Hands
تعرّف على ما يقوله المستخدمون حول AeroFurniture!
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إنه الحجم المناسب للاستخدام في المساحات الصغيرة مثل غرف النوم والمكاتب المنزلية.
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كطاولة ومنقي هواء، فهو يوفر المساحة حتى أتمكن من الاستفادة القصوى من مساحة المعيشة الخاصة بي.
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إنه جهازي المفضل، وأفكر في شراء جهاز آخر لغرفة أطفالي!
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إنه مثالي للاستخدام بجوار سريرك أو أريكتك، ويمكن استخدامه كطاولة جانبية، وهو أمر مفيد للغاية.
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إن الإضاءة التي تتغيّر مع الحالة المزاجية رائعة للغاية! بالإضافة إلى ذلك، وكما هو الحال مع منتجات LG الأخرى، يمكنني التحكم فيها بسهولة من التطبيق!
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المواصفات الرائعة والتصميم اللطيف يجعلان من هذا المنتج ثورة في تنقية الهواء!
كل المواصفات
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