استمتع بتجربة صوتية غامرة مع أنظمة هاي فاي و الستيريو من إل جي. والتي تقدم مكبرات الصوت الغنية والكثير من المزايا الإضافية، ستجد لدى إل جي صوتيات منزلية فائقة الحداثة مصممة للارتقاء بتجربتك مع الموسيقى إلى المستوى التالي.