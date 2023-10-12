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أنظمة الصوت والفيديو

استمتع بتجربة صوتية غامرة مع أنظمة هاي فاي و الستيريو من إل جي. والتي تقدم مكبرات الصوت الغنية والكثير من المزايا الإضافية، ستجد لدى إل جي صوتيات منزلية فائقة الحداثة مصممة للارتقاء بتجربتك مع الموسيقى إلى المستوى التالي.

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صوت تعشقه

XBOOM هي ماركة السماعات الجديدة تمامًا من LG والمصممة لتضمن لك تجربة صوت فائقة. استمتع بجودة صوت استثائية مع سماعات الفئة XBOOM.

صوت تعشقه اكتشف المزيد

اجهزة الصوت

اجهزة الصوت

 اجهزة الصوت

أنظمة هاي فاي

HiFi_SubNav_260

أنظمة هاي فاي

مشغلات بلو راي ودي في دي

BP450_Sub-Nav_260

مشغلات بلو راي ودي في دي

سماعات محمولة

سماعات محمولة

أنظمة المسرح المنزلي

أنظمة المسرح المنزلي

تلفزيونات OLED

تلفزيونات OLED

تلفزيونات NanoCell

تلفزيونات NanoCell

تلفزيونات UHD 4K

تلفزيونات UHD 4K

خدمة المنتج والدعم الفني

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إصلاح وصيانة قضايا... بإمكاننا المساعدة.