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الشروط والأحكام
1-1 يسر شركتنا, شركة إل جي الكترونكس الخليج م.م.ح.، أن تقدم لك الخدمة المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام (الشروط). والخدمة التي نقدمها هي تسهيل الحملة الموضحة أدناه (الخدمة). وتشكل هذه الشروط الاتفاقية بينكم وبيننا فيما يتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها في هذه الشروط. يجب قراءة هذه الشروط جنباً إلى جنب مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي يمكن العثور عليها هنا: https://www.lg.com/sa_en/privacy (باللغة الإنجليزية) و https://www.lg.com/sa/privacy ( عربى).
الموافقة على الشروط
بالنقر على مربع الموافقة أو إرسال معلوماتك على النحو المبين في القسم أدناه بعنوان "الحملة" (المعلومات)، فأنت 1) توافق على هذه الشروط وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا وتوافق على تقديم معلوماتك و 2) تؤكد أنك مؤهل قانونياً للموافقة على هذه الشروط والموافقة على سياسة الخصوصية الخاصة بنا والموافقة على تقديم معلوماتك - أو إذا كان ذلك مناسباً، فأنت تؤكد أنك حصلت على المساعدة اللازمة وموافقة ولي الأمر مثل أحد الوالدين وفقاً لقانون المملكة العربية السعودية و 3) توافق على إستخدامنا لمعلوماتك بالطريقة المنصوص عليها في هذه الشروط و / أو في سياسة الخصوصية الخاصة بنا و 4) توافق على أنه يمكننا إستخدام معلوماتك للاتصال بك في المستقبل بشأن الأشياء التي نعتقد أنك قد تكون مهتماً بها بصرف النظر عن الحملة و 5) تقر بأن المعلومات التي تقدمها يمكن أن تكون معلومات شخصية على النحو المحدد في سياسة الخصوصية.
التعليقات والمحتويات الأخرى
إذا قمت بنشر محتوى يتضمن مراجعة، على صفحة lg.com أو إذا قمت بإرسال محتوى ليتم نشره على صفحة lg.com ، فإنك تمنحا حق قابل لإعادة الترخيص في أنحاء العالم وغير حصري وبدون حقوق الملكية وقابل للتحويل في إستخدام ونشر وإستنساخ وإنشاء أعمال مشتقة منه والتعديل لمثل ذلك المحتوى. وهذا يشمل حقنا في إعادة نشر المحتوى على صفحة lg.com يشكل يختلف عن صفحة lg.com التي قدمت المحتوى لها. ومن الممكن أن نقوم بنقل أو نعيد ترخيص حق إعادة النشر إلى الشركات المرتبطة بنا. أيضاً، فيما يتعلق بأي محتوى تنشره أو ترسله للنشر (1) تمنحنا وللشركات المرتبطة بنا الحق في إستخدام الاسم الذي ترسله و (2) تؤكد أنك تمتلك أو تتحكم في جميع حقوق المحتوى وأن المحتوى دقيق.
إننا نملك الحق ولكن ليس الالتزام بمراقبة وتعديل أو إزالة أي محتوى.
الحملة
بعد شرائك منتجات إل جي و بمجرد إرسال معلوماتك باستخدام النموذج المطلوب عبر الإنترنت، سوف تكون مؤهلاً للمشاركة في الأنشطة المختلفة. وتتكون الحملة من نشاطين: " اكتب افضل تعليق" و "تسجيل المنتج واحفظ اهتماماتك". يمكن للفرد المشاركة في واحد أو اثنين من الأنشطة. والأنشطة موضحة على موقع الحملة
https://www.lg.com/sa/brandshop/review-and-surprise و https://www.lg.com/sa_en/brandshop/review-and-surprise
(الموقع الالكتروني الفرعي ويشار إليه أدناه في الموقع المصغر)
الموقع المصغر مملوك لنا ونحن نقوم تشغيله. وفي حالة فوزك بجائزة (جائزة)، لتمكينك من إستلام الجائزة سنشارك معلوماتك مع الموزع المحلي وربما مع كيانات أخرى مشاركة في الحملة. ومن خلال تقديم معلوماتك، فإنك توافق على أنه يمكننا مشاركة معلوماتك كما هو موضح في هذه الفقرة، وبشكل أكثر عمومية، أنه يمكننا التعامل مع معلوماتك ضمن الحدود الموضحة في سياسة الخصوصية.
حملة اكتب تعليقك وفاجئ
أ. مدة الدورة: 1 سبتمبر - 31 ديسمبر 2021.
ب. وصف الحملة
1) عندما ترسل معلوماتك إلى الموقع المصغر، سوف تحصل على فرصة للمشاركة في مسابقة.
2) مفاجأة 1) هناك فائز في المسابقة في كل شهر. كل فائز سيحصل على جائزة واحدة. إذا لم نستطع اختيار افضل تعليق فمن الممكن ألا يكون هناك فائز للشهر.
3) في حالة فوزك بمسابقة، سوف يتم إعلامك بأنك ستحصل على جائزة. وسوف يُطلب منك تأكيد قبول الجائزة في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الإخطار. وستكون الجائزة منتجاً من علامة LG التجارية. وقد تختلف الجائزة حسب توفر المخزون.
4) مفاجأة 2) إذا كمت بتسجيل معلومات عن اهتماماك، سوف تحصل على قسيمة. صلاحية القسيمة ستكون لمدة 6 اشهر من تاريخ الاصدار. القسائم المصدرة لا يمكن ان تتحول لأشخاص أخرين. منافع القسائم خاضغة للتغير دون إشعار مسبق. ج. للتأهل للترقية
1) يجب عليك تقديم معلوماتك بدقة، بما في ذلك إسمك الكامل ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.
2) يجب أن تكون شخصاً حقيقياً وتقيم في المملكة العربية السعودية.
3) سوف يتم منح الجائزة في حفل توزيع الجوائز دون بحضور المشاركين. ويجب على الفائز الذي يقل عمره عن 18 عاماً أن يكون برفقة أحد الوالدين.
4) إذا لم يرغب الفائز في حضور حفل توزيع الجوائز بسبب حالة كوفيد 19، سوف يتم تسليم الجائزة إلى الفائز بناءً على طلب الفائز. وإذا أخفق الفائز في إرسال عنوان لتسليم الجائزة، فإننا نحتفظ بالحق في إستبعاد الفائز واختيار فائز آخر.
5) عندما تقوم بعمل ترتيبات لاستلام الجائزة، يجب عليك إستخدام نفس معلومات الاتصال مثل معلومات الاتصال التي أدخلتها في الموقع المصغر. هذا لكي يتأكد الموزع من أن الشخص الذي يتلقى الجائزة يحق له إستلام الجائزة.
6) نحتفظ بالحق في إستبعاد الفائز وإختيار فائز آخر في الحالات التالية:
أ) إذا أخفق الفائز في تأكيد قبول الجائزة في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الإخطار،
ب) إذا رفض الفائز الجائزة، أو
ج) إذا أخفق الفائز في الإمتثال لأي من الشروط.
د. غير ذلك
أ) الجائزة غير قابلة للتحويل ولا يمكن إستبدالها نقداً.
ب) يُحظر إعادة بيع الجائزة التي تلقيتها.
إنهاء هذه الشروط
يمكنك إنهاء هذه الشروط في أي وقت عن طريق إبلاغ نقطة الاتصال المبينة في سياسة الخصوصية كتابياً. ويمكننا إنهاء هذه الشروط أو التوقف عن تزويدك بكل أو جزء من الخدمة في أي وقت إذا رأينا ذلك ضرورياً وفقاً لتقديرنا الخاص، على سبيل المثال، إذا قمت بإنتهاك هذه الشروط أو إذا أنهينا كل الخدمة أو جزء منها. يرجى أن تضع في إعتبارك أنه بينما يمكننا التحكم في تصرفاتنا فإنه لا يمكننا التحكم في إجراءات الآخرين، بما في ذلك إجراءات الموزع.
إخلاء المسؤولية عن الضمان
إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم تقديم خدمتنا "كما هي" وعلى أساس "كما هي متوفرة"، دون أي ضمانات من أي نوع منا ، سواء كانت صريحة أو ضمنية. وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات أو الشروط الأخرى الصريحة أو الضمنية أو القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية أو صلاحية العرض في السوق أو الجودة المقبولة أو الجهد المتفوق أو الملائمة لغرض معين أو الموثوقية أو التوافر أو الدقة أو عدم وجود فيروسات أو عدم التعدي على حقوق طرف ثالث أو أي انتهاك آخر للحقوق. ولا تُعتبر أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو كتابية، تحصل عليها من طرفنا أو من الشركات التابعة لنا بمثابة تغيير في إخلاء المسؤولية عن الضمان المتعلق بخدمتنا، أو إنشاء أي ضمان من أي نوع من طرفنا.
بدون تقييد لإخلاء المسؤولية السابق، وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، فإننا لا نؤكد أو نضمن أو نكفل أن خدمتنا أو المحتوى الوارد فيها (1) تعمل بدون إنقطاع أو في الوقت المناسب أو مضمونة أو خالية من الأخطاء، (2) ستكون خالية من جميع المكونات الضارة أو الأخطاء، (3) ستكون آمنة أو محصنة (بما في ذلك المحتوى الذي تم تسليمه لك أو المعلومات التي قدمتها) من الوصول غير المصرح به، أو (4) أن تكون دقيقة أو كاملة أو موثوقة، وأن جودة الخدمة ستكون مرضية لك، أو أنه سيتم تصحيح الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نضمن أو نصادق أو نضمن أو نتحمل المسؤولية عن خدمة طرف ثالث أو الإعلانات أو المحتوى أو أي منتج أو خدمة أخرى يتم الإعلان عنها أو تقديمها من قبل طرف ثالث أو من خلال خدمتنا.
حدود المسؤولية
إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لن نكون مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية ، أو أي خسارة في الربح أو العائد أو الشهرة أو الأعمال أو الفرص أو البيانات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أي خسائر أخرى غير ملموسة. ولن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية بأي حال من الأحوال عن جميع أو أي من المطالبات المتعلقة بخدمة محددة المبلغ الذي دفعته لنا مقابل هذه الخدمة المحددة. وتسري حدود هذا القسم على أي نظرية للمسؤولية، سواء كانت قائمة على ضمان أو عقد أو قانون أو ضرر (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، وسواء تم إبلاغنا أو لم نكن على علم بإمكانية حدوث أي ضرر، تبين أن التعويض المنصوص عليه في هذه الوثيقة قد أخفق في تحقيق غرضه الأساسي، وحتى بالنسبة لأي مطالبات قد تقدمها ضد أي طرف آخر إلى الحد الذي سنكون فيه مطالبين بتعويض ذلك الطرف عن تلك المطالبة. وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لن نتحمل المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية أو أي خسارة في الأرباح أو العائد أو الشهرة أو الأعمال أو الفرص أو البيانات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسائر أخرى غير ملموسة فيما يتعلق بأي معاملة، عند إكتمالها أو في سير العمل، فيما بينك وبين التاجر. وأنت تقر وتوافق على أن هذه القيود معقولة وتمنح فوائد الخدمة وأنك ستقبل تلك المخاطر و / أو التأمين وفقاً لذلك.
التعويض
أنت توافق على تعويضنا والدفاع عنا وتعفينا من تحمل الخسارة، نحن ومرخصينا ووكلائنا وجميع المسؤولين والمديرين والموظفين لدينا من أي وجميع مطالبات لأطراف ثالثة والقضايا والخسائر والأضرار والمسؤوليات والأحكام والمنح والتكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن: (1) إستخدامك لخدمتنا أو إستخدامها من قبل أي شخص تسمح له بإستخدام خدمتنا التي لا تتوافق مع هذه الشروط، (2) أي خرق لهذه الشروط من قبلك أو من قبل أي شخص تسمح له بإستخدام خدمتنا، أو (3) أي انتهاك لأي قوانين أو لوائح أو حقوق أي طرف ثالث من قبلك أو من قبل أي شخص تسمح له بإستخدام خدمتنا و (4) جميع المطالبات الناتجة عن المحتوى الذي تقدمه ليتم نشره على صفحة lg.com .
القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط ويتم تفسيرها وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية. ويخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو فيما يتعلق بها، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية.
متفرقات
البقاء
أي شرط من هذه الشروط سيظل بطبيعته ساري المفعول إلى ما بعد الإنهاء أو الإلغاء أو انتهاء صلاحية هذه الشروط سيبقى سارياً بعد ذلك الإنهاء أو الإلغاء أو إنتهاء الصلاحية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأقسام التالية: إخلاء المسؤولية عن الضمان وحدود المسؤولية والتعويض والقانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات والمتفرقات.
مجمل الإتفاقية
تشكل هذه الشروط الاتفاقية النهائية بينك وبيننا. ويتم دمج جميع المفاوضات والاتفاقيات السابقة والمعاصرة بينك وبيننا بشأن المسائل الواردة في هذه الشروط صراحةً وتحل محلها هذه الشروط. ولا يجوز شرح أحكام هذه الشروط أو إستكمالها أو تأهيلها من خلال دليل على الإستخدام التجاري أو سياق سابق للمعاملات. وعند الدخول في هذه الشروط، لم نعتمد أنت ولا نحن على أي بيان أو إقرار أو ضمان أو إتفاق من الطرف الآخر باستثناء تلك الواردة صراحةً في هذه الشروط. ولا توجد شروط سابقة لفعالية هذه الشروط بخلاف تلك المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط. وقد يتم إخصاعك لبنود وشروط إضافية تحكم إستخدامك لخدمة طرف ثالث.
غير ذلك
لا يجوز للطرفين تعديل هذه الشروط، إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين. وإذا لم نمارس أو ننفذ أي حق قانوني أو تعويض قانوني منصوص عليه في هذه الشروط أو نمتلكه بموجب أي قانون معمول به، فلن يكون هذا تنازلاً عن حقوقنا أو معالجتنا وستبقى هذه الحقوق والمعالجات متاحة لنا. وإذا تم الإعلان عن أن أي واحد أو أكثر من الأحكام الواردة في هذه الشروط غير صالحة أو غير قانونية أو غير قابلة للتنفيذ بموجب أي قانون معمول به، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ الأحكام المتبقية الواردة في هذه الإتفاقية لن تتأثر أو تضعف.