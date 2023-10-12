إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم تقديم خدمتنا "كما هي" وعلى أساس "كما هي متوفرة"، دون أي ضمانات من أي نوع منا ، سواء كانت صريحة أو ضمنية. وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات أو الشروط الأخرى الصريحة أو الضمنية أو القانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية أو صلاحية العرض في السوق أو الجودة المقبولة أو الجهد المتفوق أو الملائمة لغرض معين أو الموثوقية أو التوافر أو الدقة أو عدم وجود فيروسات أو عدم التعدي على حقوق طرف ثالث أو أي انتهاك آخر للحقوق. ولا تُعتبر أي نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفهية أو كتابية، تحصل عليها من طرفنا أو من الشركات التابعة لنا بمثابة تغيير في إخلاء المسؤولية عن الضمان المتعلق بخدمتنا، أو إنشاء أي ضمان من أي نوع من طرفنا.



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