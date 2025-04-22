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موقد ال جي الكهربائي المدمج 60 سم | 4 شعلات

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

موقد ال جي الكهربائي المدمج 60 سم | 4 شعلات

موقد ال جي الكهربائي المدمج 60 سم | 4 شعلات

CBIZ2435B
  • front view
  • front view
  • view point
  • display
  • display view
  • touch point
  • side view
  • side view
  • cooking view
  • food view point
  • left side view
  • Perspective
  • bottom view
  • bottom adjustment
  • corner view
front view
front view
view point
display
display view
touch point
side view
side view
cooking view
food view point
left side view
Perspective
bottom view
bottom adjustment
corner view

الميزات الرئيسية

  • تقنية الحث: قم بطهي أطباقك بأقصى قدر من الكفاءة، وذلك بفضل النقل المباشر للطاقة إلى المقلاة
  • 4 شعلات طهي مع شعلة مرنة واحدة: يمكنك ترتيب المقالي والصواني الكبيرة على جانب واحد، لتحقيق أقصى قدر من المرونة في الاستخدام
  • تبلغ الطاقة القصوى 7.4 كيلو واط مع محدد: استغلال الطاقة القصوى أو تقييدها على 5 مستويات مختلفة، بحد أدنى 2.5 كيلو واط
  • عناصر تحكم مستقلة تعمل باللمس: كل شعلة لها عنصر تحكم خاص، لذا يمكنك ضبطها بسهولة أكبر عن طريق تمرير إصبعك
  • تشطيب زجاجي من السيراميك: يعزز هذا الموقد من أداء مطبخك ويتمتع بعمر افتراضي طويل
  • متوافق مع تجويف موقد الغاز القياسي: استبدل موقد الغاز القديم دون تعديل تجويف الموقد الموجود على سطح المطبخ
المزيد

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

هذه صورة لموقد الحث المدمج وشفاط LG المثبتين في المطبخ.

الثنائي المفضل فب مطبخك

استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق LG ThinQ™.

هذه الصورة تُوضِّح تلامُس لوحة التحكم الخاصة بموقد الحث.

السرعة والدقة والأمان

استخدم عناصر التحكم المستقلة في موقد الحث من LG‏. إعداد وجبات سريعة دون التعرض لخطر الحريق.

توجد مروحة واسعة على شعلتين في موقد الحث. يتصاعد البخار من الطعام الموجود في المقلاة.

سريع وسهل مع وظيفة التعزيز

اطبخ وجباتك بشكل أسرع باستخدام وظيفة التعزيز. اطبخ بسعة طاقة قصوى تبلغ 3.7 كيلو واط.

الطبخ الذكي

تناغم موقد الحث مع الشفّاط

من خلال مزامنة موقد الحث والشفّاط باستخدام تطبيق LG ThinQ™، يمكنك التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي باقي المهمة. يتيح لك تطبيق ThinQ™ مراقبة كل شعلة ومؤقت، ومتابعة إجمالي استخدامك يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

تحكم سهل

تحكم سهل بلمسة من إصبعك

عناصر التحكم المستقلة التي تعمل باللمس من النوع المنزلق تتيح لك تشغيل/إيقاف تشغيل كل شعلة ووضبط قوتها. 

أداء عالي

تمتع بميزة أقصى قدر من الطاقة “Max Power” عندما تحتاج إليها

استمتع بقدرة قصوى من الطاقة تبلغ 3.7 كيلووات باستخدام شعلتين في الوضع المرن (Flex Mode). تشغيل وظيفة التعزيز أثناء استخدام الوضع المرن (Flex Mode) يؤدي إلى غلي الماء بشكل أسرع وتقليل وقت الطهي.

هذه الصورة مُجزَّأة. على اليسار نرى الوضع القياسي لموقد الحث، ويوجد وعاء على كل شعلة. على اليمين نرى وظيفة التعزيز لموقد الحث، ويوجد وعاء واحد على شعلتين. من القِدر، يمكنك رؤية أطباق اللحوم التي تم طهيها على نار عالية حتى تتصاعد البخار من الأطباق.

حافظ على سلامة عائلتك

ثق في سلامة عائلتك باستخدام أقفال أمان الأطفال لمنع الأطفال من تشغيل الموقد الحثي عن طريق الخطأ. 

حافظ على أمان مطبخك

لمنع حدوث الحروق العرضية، يأتي الموقد مزودًا بمؤشرات ضوئية لتوضيح متى يكون السطح ساخنًا وتظل مضيئة حتى يبرد. 

تصميم مبتكر

هذه صورة لمطبخ مزود بفرن مُدمج وشفاط وموقد من LG.

أناقة وتناغم

تُظهر هذه الصورة الشكل النهائي لموقد الحث بالزجاج الأسود اللامع.

لمسة نهائية من الزجاج الأسود

تُظهر هذه الصورة ضوء LED الأبيض الخاص بموقد الحث.

تصميم أنيق مع أضواء LED بيضاء

دليل تركيب موقد الحث المدمج

1. قياس منطقة التثبيت

تأكد من أن مساحة التثبيت لا تقل عن 50 ملم حول عملية الحفر المسبق.

توضح هذه الصورة أبعاد موقد الحث.

2. احتياطات التثبيت

لضمان التهوية المناسبة للموقد، تأكد من أن المسافة بين الموقد والخزانة لا تقل عن 500 ملم وأن مجرى الهواء غير مسدود.

توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.

هذا هو جدول أبعاد موقد الحث.

تأكد من ترك مسافة 3 ملم على الأقل بين السطح الداخلي وجانب طاولة العمل الخاصة بالموقد.

توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.

'تأكد من تركيب برغي خشبي على بعد 15 ملم على الأقل من أسفل الموقد لتجنب التعرض لصدمة كهربائية نتيجة التلامس العرضي. 

توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.

قطع الغيار والملحقات

هذه صورة الصناديق على طاولة المطبخ.

ما هي الأجزاء المضمنة؟

هذه هي صورة دعامات التثبيت الملحقة بالفرن.

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

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