We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
موقد ال جي الكهربائي المدمج 60 سم | 4 شعلات
الميزات الرئيسية
- تقنية الحث: قم بطهي أطباقك بأقصى قدر من الكفاءة، وذلك بفضل النقل المباشر للطاقة إلى المقلاة
- 4 شعلات طهي مع شعلة مرنة واحدة: يمكنك ترتيب المقالي والصواني الكبيرة على جانب واحد، لتحقيق أقصى قدر من المرونة في الاستخدام
- تبلغ الطاقة القصوى 7.4 كيلو واط مع محدد: استغلال الطاقة القصوى أو تقييدها على 5 مستويات مختلفة، بحد أدنى 2.5 كيلو واط
- عناصر تحكم مستقلة تعمل باللمس: كل شعلة لها عنصر تحكم خاص، لذا يمكنك ضبطها بسهولة أكبر عن طريق تمرير إصبعك
- تشطيب زجاجي من السيراميك: يعزز هذا الموقد من أداء مطبخك ويتمتع بعمر افتراضي طويل
- متوافق مع تجويف موقد الغاز القياسي: استبدل موقد الغاز القديم دون تعديل تجويف الموقد الموجود على سطح المطبخ
جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟
الثنائي المفضل فب مطبخك
استمتع بالتناغم بين الموقد المسطح وشفّاط الروائح والدخان من خلال تطبيق LG ThinQ™.
السرعة والدقة والأمان
استخدم عناصر التحكم المستقلة في موقد الحث من LG. إعداد وجبات سريعة دون التعرض لخطر الحريق.
سريع وسهل مع وظيفة التعزيز
اطبخ وجباتك بشكل أسرع باستخدام وظيفة التعزيز. اطبخ بسعة طاقة قصوى تبلغ 3.7 كيلو واط.
الطبخ الذكي
تناغم موقد الحث مع الشفّاط
من خلال مزامنة موقد الحث والشفّاط باستخدام تطبيق LG ThinQ™، يمكنك التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي باقي المهمة. يتيح لك تطبيق ThinQ™ مراقبة كل شعلة ومؤقت، ومتابعة إجمالي استخدامك يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.
تحكم سهل
تحكم سهل بلمسة من إصبعك
عناصر التحكم المستقلة التي تعمل باللمس من النوع المنزلق تتيح لك تشغيل/إيقاف تشغيل كل شعلة ووضبط قوتها.
أداء عالي
تمتع بميزة أقصى قدر من الطاقة “Max Power” عندما تحتاج إليها
استمتع بقدرة قصوى من الطاقة تبلغ 3.7 كيلووات باستخدام شعلتين في الوضع المرن (Flex Mode). تشغيل وظيفة التعزيز أثناء استخدام الوضع المرن (Flex Mode) يؤدي إلى غلي الماء بشكل أسرع وتقليل وقت الطهي.
هذه الصورة مُجزَّأة. على اليسار نرى الوضع القياسي لموقد الحث، ويوجد وعاء على كل شعلة. على اليمين نرى وظيفة التعزيز لموقد الحث، ويوجد وعاء واحد على شعلتين. من القِدر، يمكنك رؤية أطباق اللحوم التي تم طهيها على نار عالية حتى تتصاعد البخار من الأطباق.
تصميم مبتكر
دليل تركيب موقد الحث المدمج
1. قياس منطقة التثبيت
تأكد من أن مساحة التثبيت لا تقل عن 50 ملم حول عملية الحفر المسبق.
توضح هذه الصورة أبعاد موقد الحث.
2. احتياطات التثبيت
لضمان التهوية المناسبة للموقد، تأكد من أن المسافة بين الموقد والخزانة لا تقل عن 500 ملم وأن مجرى الهواء غير مسدود.
توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.
هذا هو جدول أبعاد موقد الحث.
تأكد من ترك مسافة 3 ملم على الأقل بين السطح الداخلي وجانب طاولة العمل الخاصة بالموقد.
توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.
'تأكد من تركيب برغي خشبي على بعد 15 ملم على الأقل من أسفل الموقد لتجنب التعرض لصدمة كهربائية نتيجة التلامس العرضي.
توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب موقد الحث.
قطع الغيار والملحقات
هذه صورة الصناديق على طاولة المطبخ.
ما هي الأجزاء المضمنة؟
هذه هي صورة دعامات التثبيت الملحقة بالفرن.
قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.
ربما يعجبك أيضا
أكمل مطبخك بالتجربة المدمجة الكاملة.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.