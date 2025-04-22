موقد ال جي الكهربائي المدمج 60 سم | 4 شعلات

هذه الصورة مُجزَّأة. على اليسار نرى الوضع القياسي لموقد الحث، ويوجد وعاء على كل شعلة. على اليمين نرى وظيفة التعزيز لموقد الحث، ويوجد وعاء واحد على شعلتين. من القِدر، يمكنك رؤية أطباق اللحوم التي تم طهيها على نار عالية حتى تتصاعد البخار من الأطباق.