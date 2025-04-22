فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟
اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل
تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.
هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس
خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا، وتجهزه لاستخدامه المرة القادمة.
استمتع بالطهي من خارج مطبخك
تابع عملية تسوية طعامك من أي مكان في المنزل باستخدام تطبيق ™LG ThinQ.
فرن بتصنيف ++A
مع الطهي في فرن يتميز بتصنيف فريد من نوعه لكفاءة الطاقة ++A تقل المبالغ التي تدفعها لفواتير الكهرباء.
مستعدة لمساعدكِ الجديد في المطبخ؟
استمتعي بنمط أفضل في مطبخكِ
طهي عملي ودقيق
-
ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس
-
فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد
كل المواصفات
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.