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فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

مميزات

المعرض

المواصفات

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فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس

WSED7665B.MGBZ25.EMSJ.C
  • basic
  • front
  • front
basic
front
front

الميزات الرئيسية

  • تقنية InstaView
  • تقنية ™EasyClean
  • تقنية ProBake Steam
  • تقنية ProBake Steam
  • شاشة LED بيضاء
  • تعمل باللمس
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2 :المنتجات في هذه الباقة
MGBZ2593F

MGBZ2593F

ميكروويف من ال جي سعة 25 لتر, ستانليس ستيل, مع لوحة تحكم تعمل باللمس
front view

WSED7665B

فرن مدمج 76 لتر | قلي بالهواء | سوس فيد

مستعد لمساعدك الجديد في المطبخ؟

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

اطرق مرتين، لتشاهده من الداخل

تابع طهي طعامك في الحال دون فتح الفرن مع تقنية ™InstaView.

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

هل تعاني من فوضى كثيرة؟ لا بأس

خلال 10 دقائق فقط ستترك تقنية ™EasyClean فرنك نظيفًا، وتجهزه لاستخدامه المرة القادمة.

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

استمتع بالطهي من خارج مطبخك

تابع عملية تسوية طعامك من أي مكان في المنزل باستخدام تطبيق ™LG ThinQ.

فرن بتصنيف ++A

فرن بتصنيف ++A

مع الطهي في فرن يتميز بتصنيف فريد من نوعه لكفاءة الطاقة ++A تقل المبالغ التي تدفعها لفواتير الكهرباء.

مستعدة لمساعدكِ الجديد في المطبخ؟

استمتعي بنمط أفضل في مطبخكِ

استمتعي بنمط أفضل في مطبخكِ

طهي عملي ودقيق

طهي عملي ودقيق

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