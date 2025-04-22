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مكنسة CordZero A9 مع مجموعة المسح Power Drive
كيفية الاستخدام
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
ملء خزان المياه الخطوة 1
اضغط على زر "الدفع" لإزالة خزان الماء من فوهة الممسحة.
الخطوة 2
افتح غطاء مدخل المياه الجانبي واملأ الخزان بالماء باستخدام كوب القياس المرفق.
- افتح غطاء مدخل مياه واحد فقط لملء المياه.
قد يؤدي فتح كلا الغطاءين إلى تدفق الماء.
- لا تملأ الخزان فوق خط الحد الأقصى.
- لا تضع سائلاً بخلاف الماء الفاتر والماء الساخن في خزان الماء.
الخطوة 3
أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.
- قد يتسرب الماء، إذا لم يكن غطاء مدخل المياه مغلقًا بشكل صحيح.
الخطوة 4
قم بتوصيل خزان الماء بفوهة الممسحة مرة أخرى.
- ثبّت خزان المياه بسهولة عن طريق إدخال اللسانين الأماميين في الفتحات أعلى فوهة الممسحة.
اضغط في مركز الخزان لتثبيته بإحكام في موضعه.
الخطوة 5
افتح غطائي مدخل المياه الموجودين على جانب خزان المياه ثم أفرغ محتوى الخزان.
هز خزان الماء لإزالة الماء المتبقي.
الخطوة 6
اترك غطائي مدخل المياه مفتوحين ودَع خزان المياه يجف في مكان جيد التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- حافظ على خزان الماء فارغًا وجافًا تمامًا.
قد تظهر رائحة بسبب الرطوبة أو المياه المتبقية في الخزان.
خطوات تثبيت وسادات الممسحة
الخطوة 1
بلّل جانبي وسادات الممسحة بالماء ثم اضغط على أي ماء زائد قبل تثبيتها.
- لا تقم بتوصيل الوسائد أثناء تنقيط الماء.
- استخدام وسادات المسح الجافة قد يقلل من فعالية التنظيف.
الخطوة 2
اقلب فوهة الممسحة وضعها على الأرض.
ثبت وسادة الممسحة بحيث يتطابق مركزها مع مركز لوحة التثبيت.
قم بتثبيت الوسادة على اللوحة من خلال ربط الجزء اللاصق (Velcro).
التثبيت غير الصحيح أو المقلوب لوسادة الممسحة قد يؤدي إلى تقليل فعالية التنظيف.
قم بتوصيل فوهة الممسحة بالجهاز.
تخزين وسادات الممسحة
يمكن تخزين ما يصل إلى وسادتين للممسحة في مخزن الوسادات القابلة للفصل.
- خزِّن وسادات الممسحة بالكامل في حالة جافة.
وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة كريهة.
كيفية التنظيف
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
تنظيف فوهة الممسحة
اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد واقلب الفوهة.
استخدم منشفة أو قطعة قماش رطبة لإزالة أي أجسام غريبة متبقية والغبار من أسفل فوهة الممسحة.
قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع أسطوانات الفوهات باستخدام الملاقط.
بعد تنظيف فوهة الممسحة
بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل إمداد المياه على فوهة الممسحة بقطعة قماش ناعمة.
قد يتساقط الماء على الأرض ويتلفه.
- لا تسحب أو تمدد الحشية المطاطية على مدخل إمداد المياه.
قد يؤدي القيام بذلك إلى تمزقه أو تلفه.
تجفيف وسادات الممسحة
1. افصل وسادات المسح عن لوحة تثبيت الممسحة.
2. اغسل الوسادات يدويًا باستخدام منظف شفاف.
- لا تستخدم المبيض أو مُنعِّم الأقمشة عند غسل وسادات الممسحة.
- لا تجفف الوسادات في مجفف الملابس.
- لا تغلي الوسادات الممسحة.
- قد يؤدي تخزين وسادات الممسحة وهي رطبة إلى انبعاث رائحة غير مرغوبة.
ضع الوسائد في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل أو حتى تجف تمامًا.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.
هل يمكنني العثور على قطع غيار وملحقات مكانس LG الكهربائية (LG Vacuum Cleaner)؟
نعم، نقدم مجموعة من قطع الغيار والملحقات عبر جميع مكانسنا الكهربائية، بما في ذلك المرشحات وبكرات الفرشاة والملحقات. يمكن شراء هذه المنتجات بشكل منفصل عبر موقع LG الإلكتروني أو بورصة LG الرسمية.
كيف يمكنني استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها باستخدام مكنسة LG الكهربائية العمودية (LG Handstick Vacuum Cleaner)؟
توفر LG دعمًا شاملاً للعملاء، بما في ذلك أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المستخدم والموارد عبر الإنترنت. إذا واجهتك أي مشكلات مع المكنسة الكهربائية العمودية (Handstick Vacuum Cleaner)، مثل فقدان الشفط أو مشكلات البطارية، راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الدليل أو اتصل بفريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.
ما الفرق بين المكنسة العمودية (handstick) ومكنسة (Vacuum cleaner) الخالية من الأكياس؟
تتميز المكنسات الكهربائية العمودية (handstick vacuum cleaner) بميزات المكنسة الكهربائية اللاسلكية وخفيفة الوزن والقابلة للمناورة المصممة للتنظيف السريع وسهولة الاستخدام. من ناحية أخرى، المكنسات الكهربائية الخالية من الأكياس تجمع الغبار والحطام في سلة أو حاوية أوساخ بدلاً من الأكياس المخصصة للاستخدام لمرة واحدة. غالبًا ما تكون المكانس الخالية من الأكياس أكبر في الحجم، ولكنها لا تزال منتجًا فعالاً وسهل الاستخدام.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner الكهربائية مناسبة لتنظيف السجاد والأرضيات الخشبية الصلبة؟
نعم، تتميز مكانس Handstick Vacuum Cleaner بالتنوع والتصميم لتنظيف الأسطح المختلفة بشكل فعال، بما في ذلك السجاد والأرضيات المصنوعة من الخشب الصلب والبلاط وغير ذلك الكثير. تأتي مزودة بقوة شفط قابلة للتعديل، وأنواع مختلفة من الفوهات والمرفقات لضمان التنظيف الشامل على أنواع مختلفة من الأرضيات.
كيف يمكنني صيانة وتنظيف مكنسة LG Handstick Vacuum Cleaner؟
للحفاظ على الأداء الأمثل، يوصى بتفريغ صندوق الغبار بانتظام، وتنظيف الفلاتر، وإزالة أي شعر أو شوائب متشابكة حول بكرة الفرشاة. كما نقدم عددًا من المرشحات القابلة للإزالة والغسيل التي تُباع بشكل منفصل عن المكنسة الكهربائية العمودية، مما يضمن الحفاظ دائمًا على مكنستك لضمان التنظيف الأمثل. راجع دليل المستخدم للحصول على تعليمات تنظيف محددة مصممة خصيصًا للطراز الخاص بك.
هل مكانس LG Handstick Vacuum Cleaner لاسلكية؟
نعم، تتميز مكانس LG Hand stick Vacuum Cleaner بأنها لاسلكية لمزيد من الراحة والقدرة على المناورة أثناء الأداء. يتم تشغيلها ببطاريات Lilon (إيون الليثيوم) قابلة لإعادة الشحن، مما يسمح لك بالتحرك بحرية في جميع أنحاء منزلك دون ربطها بمنفذ الطاقة.
وظيفة تفريغ الغبار لا تعمل. كيف يمكنني إصلاح ذلك؟
يرجى التحقق مما يلي:
1. تأكد من توصيل قابس الطاقة.
2. تأكد من تركيب المكنسة الكهربائية بشكل صحيح. ستصدر صوت صفير إذا تم إعدادها بشكل صحيح.
3. في حالة توقف الغبار عن التفريغ، سيؤدي الضغط على زر "بدء/إيقاف" إلى إعادة تشغيل العملية.
4. يكون وضع إفراغ الغبار إما تلقائيًا أو يدويًا:
-الإعداد الافتراضي لمكانس المكنسة الكهربائية الآلية هو الوضع التلقائي. الإعداد الافتراضي للمكنسات الكهربائية العمودية هو الوضع اليدوي.
-للوضع اليدوي، اضغط على زري Stick Empty أو Robot Empty أثناء إرساء المكنسة العمودية أو المكنسة الروبوتية لبدء عملية تفريغ الغبار.
- للتبديل بين وضعي تفريغ الغبار اليدوي والتلقائي، اضغط على زر تحديد الوضع لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.
فقدت الوحدة الطاقة. ما الذي يمكن أن يسبب ذلك؟
يُرجى التحقق مما إذا كان:
1. قابس الطاقة تم أدخاله بالكامل في مخرج الكهرباء.
2. أي شريط متعدد المخارج قيد العمل.
3. لم يتعثر القاطع والطاقة متوفرة.
لماذا لا تشحن مكنستي الكهربائية؟
إليك بعض النصائح:
1. تحقق مما إذا كانت المكنسة مثبتة بشكل صحيح - ستصدر صوت صفير عند وضعها بشكل صحيح. أعد تركيب المكنسة في حالة عدم وجود صفير.
2. تأكد من دفع البطارية المساعدة بالكامل إلى أن تومض أيقونتها.
3. تحقق من أن المكنسة الروبوتية قد تم تثبيتها بشكل صحيح - فهي تصدر صوت صفير عند وجودها في مكانها. تحقق أيضًا من عدم وجود بقايا إذا ظهرت رسالة خطأ.
4. تحقق من أن القابس داخل المخرج بالكامل.
5. افصل الوحدة وامسح أي بقايا من محطة الشحن بقطعة قماش جافة.
6. قد لا يتم شحن وحدتك إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية. حاول الشحن مرة أخرى بعد أن تزيد درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية.
ماذا يجب أن أفعل إذا ظهرت رائحة للمنتج؟
إليك بعض النصائح:
1. قد يكون للمكانس الكهربائية الجديدة رائحة "جديدة" تميل إلى الزوال بعد حوالي 3 أشهر.
2. تحقق من وجود غبار رطب عالق بفوهة الممسحة، لأنه قد يخلق روائح. قبل تخزين مكنستك الكهربائية، تذكر إزالة أي غبار رطب بعد كل استخدام. قد يبدأ الفلتر الأولي (pre-filter) أو فلتر العادم أو فاصل الغبار الكبير في التسبب في رائحة غريبة إذا لم يجف تمامًا. بعد الغسيل بالماء، جفف الأجزاء جيدًا في الظل مع وجود تهوية جيدة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدامها مرة أخرى.
3. إذا كنت تستطيع شم كيس الغبار، فقد تنتقل روائح قوية مثل نفايات الحيوانات الأليفة إلى كيس الغبار. استبدل الكيس بعد تفريغ العناصر ذات الرائحة القوية حتى إذا لم يكن ممتلئًا. وبالمثل، قد تظهر أيضًا رائحة أكياس الغبار القديمة التي لم يتم استبدالها منذ فترة طويلة. استبدل كيس الغبار بانتظام حتى لو لم يكن ممتلئًا.
ماذا يعني أن تومض مؤشرات التفريغ التلقائي والبطارية المساعدة في نفس الوقت؟
المحرك لا يعمل بشكل صحيح. قد يحدث ذلك بسبب:
المحرك الذي يضغط على زر فصل غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يفتح ويغلق غطاء حاوية الغبار
المحرك الذي يغير تدفق الهواء بين أوضاع تفريغ المكنسة العمودية STICK وتفريغ المكنسة الروبوتية ROBOT
يرجى فصل سلك الطاقة والاتصال بمركز خدمة LG Electronics.
لماذا يومض إشعار تفريغ الغبار باللون الأحمر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا متبوعًا بصافرة؟
كيس الغبار ممتلئ ويحتاج إلى الاستبدال. يمكن للعملاء شراء أكياس الغبار البديلة الإضافية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة LG أو عبر منافذ البيع الرسمية المعتمدة.
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