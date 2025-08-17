We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
فرن كهربائي سعة 76 لتر | فرن InstaView | فرن القلي الهوائي | Air Sous-Vide | اللون أسود
الميزات الرئيسية
- طهي احترافي 4 في 1: فرن حراري، مقلاة هوائية، Air Sous Vide، وضع البيتزا
- Blue EasyClean™: تنظيف أسهل، في كل مرة، بقوة البخار
- InstaView™: نقرتان على الزجاج لرؤية مدى تقدم الطهي
- مطبخ LG ThinQ™ الذكي: المراقبة والتسخين المسبق وضبط إعدادات الطهي عن بُعد
- مجموعة واحدة من السكة التلسكوبية القابلة للتمديد الجزئي
مميزات المنتج
*قد تختلف صور الطراز الجديد عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
™InstaView
انقر فوق الباب مرتين لترى ما يُطبَخ
تقرتان على الزجاج للاطمئنان على سير عملية الطهي دون فتح الباب، لتجنب خروج الحرارة.
طهي احترافي 4 في 1
ارتقِ بتجربة مطبخك
وسّع آفاقك في الطهي مع جهاز متعدد الاستخدامات 4 في 1: فرن حراري، ومقلاة هوائية، وAir Sous Vide، ووضع البيتزا.
هذه صورة لصدور الدجاج المطهوة على البخار، وأجنحة الدجاج المقلية بالهواء، والكعك، وشريحة لحم مقلي بالقلاية الهوائية على الطاولة. كما تم تضمين الأيقونات التي تمثل وظيفة ProBake Convection ووظيفة ProBake Steam والقلي بالهواء وبالبخار ProBake.
™ProBake Convection
دوران حراري قوي ودقيق للحصول على نتائج متناسقة على كل رف، مما يساعدك على الحصول على خبز محمص بشكل مثالي في كل مرة.
Air Sous Vide
قم بطهي كل طبق بشكل مثالي شهي ولذيذ، مع الحفاظ على جميع الروائح والنكهات والعناصر الغذائية، للحصول على تجربة مذاق راقٍ للغاية.
هذه صورة للحوم مفرغة الهواء تُطهى بتقنية Air Sous Vide.
Air Fry من ™ProBake
استمتع بأطعمتك المقلية المفضلة دون الشعور بالذنب، بفضل تقنية دوران الهواء القوي التي تمنحك نتائج مقرمشة وذهبية باستخدام كمية زيت أقل بكثير.
هذه صورة للحوم مفرغة الهواء تُطهى بتقنية Air Sous Vide.
Pizza Mode
احصل على نتائج تضاهي مطاعم البيتزا بكل سهولة، مع إعداد سهل الاستخدام يضمن قشرة مقرمشة وجبنة ذائبة.
هذه صورة بيتزا مخبوزة في فرن.
*جهاز تفريغ الهواء والأكياس اللازمة للطهي بتقنية Sous Vide غير مشمولة.
*الصينية المثقبة الخاصة بالقلي الهوائي الظاهرة في الصورة غير مشمولة.
™Blue EasyClean
تنظيف أسهل مع قوة البخار في كل مرة
Blue EasyClean™ من LG، بالتعاون مع البخار والمينا الفريدة، تجعل تنظيف الفرن في 10 دقائق فقط سهلاً وتحافظ على لمعانه كأنه جديد دائماً.
كصورة مقسّمة، تُظهر الجهة اليسرى الجزء الداخلي للفرن أثناء الفوران، بينما تُظهر الجهة اليمنى البخار يخرج من داخله.
الخطوة 1
املأ زجاجة رذاذ 510 مل من الماء. يُرش حوالي 60 مل من الماء على الحائط والزوايا.
الطهي اليدوي، الطهي على البخار، وصفة الطهي، وصفاتي، الإعدادات
الخطوة 2
ثم يُسكب الماء المتبقي في قاع الفرن.
هذه صورة للبخار الذي يتم رشه من داخل الفرن.
الخطوة 3
اضغط على زر ™EasyClean.
صورة مسح الفرن من الداخل بقطعة قماش.
الخطوة 4
امسح ببساطة أي بقايا بقطعة قماش أو منشفة.
صورة مسح الفرن من الداخل بقطعة قماش.
*تتطلب تقنية ™Blue EasyClean رش الماء داخل الفرن للطرازات التي لا تعمل بالبخار.
*قد تختلف النتائج حسب استخدام الفرن وتكرار تنظيفه.
*قد تختلف صور الطراز الجديد عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
مطبخ ®LG ThinQ الذكي
البساطة والتحكم المبتكر
اختبر البساطة المبتكرة والتحكم الذكي مع راحة الطهي الذكي. راقب، وسخّن مسبقًا، واضبط إعدادات الطهي عن بُعد، وسهّل تحضير وجباتك مع وصفات LG ®ThinQ الذكية.
*يتطلب وجود تقنية Wi-Fi وتطبيق ®LG ThinQ والهاتف الذكي المتوافق. راجع lg.com/thinq للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف صور الطراز الجديد في هذا الفيديو عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
استنسخ أفضل وصفاتك بنقرة زر واحدة
سجّل وصفاتك المميزة وكررها بسهولة عبر تطبيق LG ®ThinQ باستخدام إعدادات الطهي الذكية المبرمجة مسبقًا.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
تبسيط عملية تحضير وجباتك مع الوصفات الذكية المبرمجة مسبقًا
يمكنك تبسيط عملية تحضير وجباتك من خلال مكتبة من الوصفات اليومية المبرمجة مسبقًا، مما يبعد عنك التخمين في الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
بسِّط روتين الطهي مع التحكم الذكي في الفرن
يمكنك تسخين الفرن وضبط الإعدادات وإيقاف تشغيله عن بُعد، مما يتيح لك القيام بمهام متعددة أو الاسترخاء. بسّط روتين الطهي واستمتع بأقصى درجات الراحة في الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
احصل على إشعارات عندما يصبح طعامك جاهزًا مع إشعارات الطهي من LG ThinQ®
احصل على تنبيهات على هاتفك الذكي عندما يسخن الفرن أو تنتهي دورات الطهي. ابقَ على اطلاع وقم بإدارة وقت الطهي بكفاءة.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
مراقبة لراحة البال
قم بتشغيل Smart Diagnosis® مباشرةً من هاتفك الذكي عبر تطبيق LG ThinQ® لتشخيص مشاكل الفرن واستكشافها وإصلاحها الوصول إلى دعم فعال للمساعدة في حل المشاكل التي تعيق روتين الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
تصميم مبتكر
مقاطع الفيديو التجريبية للمنتجات
تعرّف على النطاق
ي سلسلة الفيديوهات هذه، يقدم خبير منتجات LG لدينا مقدمة عملية عن مجموعة أجهزة الطهي من LG.
دليل تركيب الفرن المدمج
|انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الفرن المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.
1. قياس مساحة التركيب
توضح هذه الصورة أبعاد الفرن.
2. احتياطات التركيب
هناك حاجة إلى فتحة تهوية 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، بالإضافة إلى فتحة تهوية 5 مم بين جانبي الفرن والخزانة.
توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب الفرن.
لمنع الفرن من الانزلاق من مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيت الفرن على سطح مستوٍ أثناء التركيب.
توضح هذه الصورة الأجزاء التي تحتاج إلى تثبيت عند تركيب الفرن.
منتجات قد تنال إعجابك
أكمل مطبخك بالتجربة المدمجة الكاملة.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.