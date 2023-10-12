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*مقارنةً بطراز LG الذي لا يستخدم البخار. استنادًا إلى حساب عدد بقع الماء بين طراز LG DFB325 (الذي يستخدم البخار) و DFB415 (الذي لا يستخدم البخار)، طبقًا لطرق الاختبار الداخلي من LG.
شوكات وقواديس قابلة للطي
تنزيل الدورات
باستخدام تطبيق ™LG SmartThinQ للهواتف الذكية، يمكنك تنزيل دورات الغسيل الجديدة لتلبية احتياجاتك، مثل الأواني والمقالي، و الأوعية المقاومة للحرارة، و الأواني الزجاجية، وNight Care (العناية الليلية).
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
حافظ على غسالة الصحون الخاصة بك جديدة بتنشيط ميزة التذكير بتنظيف الجهاز. بعد كل 30 دورة، سيلفت انتباهك المؤشر المضيء إلى أنه قد حان الوقت لتشغيل دورة التنظيف.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
-
إجمالي إعدادات المكان
-
14
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
-
44
-
استهلاك المياه (L)
-
9.6
-
مادة الأنبوب
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
QuadWash™
-
نعم
-
Smart Rack+™
-
Better B
-
TrueSteam™
-
نعم
ما يقوله الناس
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DFB425FW
14 وضع الإعداد غسالة صحون ، اللون الأبيض ، الذكية الرف ، العاكس محرك المباشر ، Quad Wash