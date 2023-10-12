14 مكان إعداد غسالة الصحون ، اللون الفضي البلاتيني ، محرك العاكس المباشر

صُمِّم محرك الدفع المباشر من LG مع أخذ أهمية الهدوء في الاعتبار. مع وجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة، يمكنك الحصول على أداء موثوق به من إحدى غسالات الصحون الأكثر هدوءًا في فئتها.