We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
14 مكان | ThinQ | EasyRack Plus | QuadWash + مكبر الصوت LG Soundbar S30A مع WOW Orchestra وواجهة WOW Interface
كل المواصفات
الشكل
الألوان
فولاذ أسود مقاوم للصدأ
مؤشرات الحالة
3 مؤشرات ضوئية
مؤشر الوقت المتبقي
LED
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
إجمالي إعدادات المكان
14
نوع شاشة العرض
LED
نوع التركيب
حامل حر
نوع اللوحة
التحكم العلوي
دورة / خيار
تلقائي
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأجيل البدء
نعم
رقيق
نعم
تنزيل الدورة
نعم
منطقة مزدوجة
نعم
البيئة
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جفاف أكثر
نعم
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
مكثف
نعم
تنظيف الآلة
تنظيف آلة (بالبخار)
عادي
لا
عدد الخيارات
8
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
10
فرد الملابس
نعم
شطف
نعم
بخار
نعم
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
ساق قابلة للتعديل (مم)
30
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 890 x 665
وزن التغليف (كجم)
55
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
600 x 850 x 600
وزن المنتج (كجم)
51
أداء الطاقة/المياه
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
41
وقت الدورة
229
اكسبرس وقت الدورة
38
فئة انبعاث الضوضاء
B
وقت دورة توربو
59
استهلاك المياه (L)
9.5
المزايا الرئيسية
باب يفتح أوتوماتيكيًا
نعم
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
أكوا ستوب
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
DirectDrive Motor™
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
عدد أذرع الرش
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل SenseClean
نعم
Smart Rack+™
نعم (الرف العلوي_قابل للطي جزئيًا / الرف السفلي_قابل للطي بالكامل)
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
TrueSteam™
نعم
نظام الغسيل Vario
نعم
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
التكرار (هرتز)
50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (واط)
1600-1800 واط
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (قابل للتعديل)
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
NFC
لا
رعاية العملاء الاستباقية
لا
جهاز التحكم عن بعد
لا
مراقبة عن بُعد
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
ما يقوله الناس
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.