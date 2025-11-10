We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة أطباق 13 مكانًا باللون الفضي
أنيقة من الداخل والخارج
مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.
تم تركيب غسالة أطباق في المطبخ، كما أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من الداخل مرئية بشكل جيد.
مساحة قابلة للتعديل
خيارات مرنة للحمولة
استغل المساحة بكفاءة من خلال تحريك الرف العلوي لأعلى أو لأسفل لتناسب كل شيء بما في ذلك الأواني والمقالي الكبيرة.
حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
حوض صحي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة والمتانة
من السهل الحفاظ على غسالة الأطباق نظيفة بفضل الحوض الفولاذي المقاوم للصدأ بالكامل، الذي يجمع بين النظافة العالية والمتانة الطويلة الأمد.
تصميم مبتكر
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
إجمالي إعدادات المكان
13
نوع شاشة العرض
LED
نوع التركيب
حامل حر
نوع اللوحة
التحكم الأمامي
الشكل
الألوان
فضي
مؤشرات الحالة
لا
مؤشر الوقت المتبقي
LED
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
لا
سلال أدوات المائدة
نعم
دورة / خيار
تلقائي
نعم
إلغاء
لا
قفل التحكم
نعم
تأجيل البدء
نعم
رقيق
نعم
تنزيل الدورة
لا
منطقة مزدوجة
لا
البيئة
نعم
موفر الطاقة
لا
سريع
نعم
جفاف أكثر
لا
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
لا
مكثف
نعم
تنظيف الآلة
تنظيف الآلة (بدون بخار)
عادي
لا
عدد الخيارات
5
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
8
فرد الملابس
لا
شطف
نعم
بخار
لا
تيربو
لا
أداء الطاقة/المياه
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
N/A
وقت الدورة
235
اكسبرس وقت الدورة
30
فئة انبعاث الضوضاء
غير متوفر
وقت دورة توربو
N/A
استهلاك المياه (L)
9.9
المزايا الرئيسية
باب يفتح أوتوماتيكيًا
لا
Smart Rack+™
لا
علاج مضاد للبكتيريا
لا
DirectDrive Motor™
لا
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
لا
عدد أذرع الرش
2
QuadWash™
لا
نظام الغسيل SenseClean
لا
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
TrueSteam™
لا
نظام الغسيل Vario
لا
مطهر المياه
نعم
أكوا ستوب
لا
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
ساق قابلة للتعديل (مم)
40
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 871 x 656
وزن التغليف (كجم)
48
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
599 x 845 x 596
وزن المنتج (كجم)
43
الطاقة/التقديرات
التكرار (هرتز)
60 Hz
استهلاك الطاقة (واط)
1750 - 2100
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
التقنية الذكية
NFC
لا
رعاية العملاء الاستباقية
لا
جهاز التحكم عن بعد
لا
مراقبة عن بُعد
لا
تشخيص ذكي للأعطال
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
