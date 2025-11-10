About Cookies on This Site

غسالة أطباق 13 مكانًا باللون الفضي

غسالة أطباق 13 مكانًا باللون الفضي

غسالة أطباق 13 مكانًا باللون الفضي

DFC811FL
غسالة صحون إل جي - DFC811FL
front door open
front open2
top view
left side1
left side2
topperspective
rightside1
rightside2
details
sideopen1
sideopen2
side view
Rear view
SASO_label
الميزات الرئيسية

  • أنيقة من الداخل والخارج
  • خيارات مرنة للحمولة
  • حوض صحي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة والمتانة
  • تصميم مبتكر
المزيد

أنيقة من الداخل والخارج

مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.

تم تركيب غسالة أطباق في المطبخ، كما أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من الداخل مرئية بشكل جيد.

* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.

مساحة قابلة للتعديل

خيارات مرنة للحمولة

استغل المساحة بكفاءة من خلال تحريك الرف العلوي لأعلى أو لأسفل لتناسب كل شيء بما في ذلك الأواني والمقالي الكبيرة.

لقطات لكيفية ضبط رفوف غسالة الأطباق لتناسب أنواع مختلفة من الأطباق.

* صور المنتج في الفيديو أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ

حوض صحي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة والمتانة

من السهل الحفاظ على غسالة الأطباق نظيفة بفضل الحوض الفولاذي المقاوم للصدأ بالكامل، الذي يجمع بين النظافة العالية والمتانة الطويلة الأمد.

* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.

تصميم مبتكر

مطبخ مزود بغسالة أطباق وفرن وشفاط وموقد حثي من LG.

أناقة وتناغم

تُظهر لوحة LED الخاصة بغسالة الأطباق في لقطة عن قرب.

شاشة LED

تم تركيب غسالة أطباق بتصميم بسيط في المطبخ.

تصميم بسيط

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

saso_DFC811FL

الملخص

طباعة

الأبعاد

DFC811FL

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

  • إجمالي إعدادات المكان

    13

  • نوع شاشة العرض

    LED

  • نوع التركيب

    حامل حر

  • نوع اللوحة

    التحكم الأمامي

الشكل

  • الألوان

    فضي

  • مؤشرات الحالة

    لا

  • مؤشر الوقت المتبقي

    LED

  • مادة الأنبوب

    فولاذ مقاوم للصدأ

ميزات الرف

  • رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

    لا

  • سلال أدوات المائدة

    نعم

دورة / خيار

  • تلقائي

    نعم

  • إلغاء

    لا

  • قفل التحكم

    نعم

  • تأجيل البدء

    نعم

  • رقيق

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • منطقة مزدوجة

    لا

  • البيئة

    نعم

  • موفر الطاقة

    لا

  • سريع

    نعم

  • جفاف أكثر

    لا

  • نصف حمولة

    نعم

  • ثقيل

    لا

  • درجة حرارة مرتفعة

    لا

  • مكثف

    نعم

  • تنظيف الآلة

    تنظيف الآلة (بدون بخار)

  • عادي

    لا

  • عدد الخيارات

    5

  • عدد دورات الغسيل (البرنامج)

    8

  • فرد الملابس

    لا

  • شطف

    نعم

  • بخار

    لا

  • تيربو

    لا

أداء الطاقة/المياه

  • مستوى الضوضاء (ديسيبل)

    N/A

  • وقت الدورة

    235

  • اكسبرس وقت الدورة

    30

  • فئة انبعاث الضوضاء

    غير متوفر

  • وقت دورة توربو

    N/A

  • استهلاك المياه (L)

    9.9

المزايا الرئيسية

  • باب يفتح أوتوماتيكيًا

    لا

  • Smart Rack+™

    لا

  • علاج مضاد للبكتيريا

    لا

  • DirectDrive Motor™

    لا

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    لا

  • عدد أذرع الرش

    2

  • QuadWash™

    لا

  • نظام الغسيل SenseClean

    لا

  • مستشعر التربة (التعكر)

    نعم

  • TrueSteam™‎

    لا

  • نظام الغسيل Vario

    لا

  • مطهر المياه

    نعم

  • أكوا ستوب

    لا

  • موزع المنظفات ومساعد الشطف

    نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

  • ساق قابلة للتعديل (مم)

    40

  • أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎680 x 871 x 656 ‎

  • وزن التغليف (كجم)

    48

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎599 x 845 x 596 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    43

الطاقة/التقديرات

  • التكرار (هرتز)

    60 Hz

  • استهلاك الطاقة (واط)

    1750 - 2100

  • مزوّد الطاقة (فولط)

    220-240 فولت~

التقنية الذكية

  • NFC

    لا

  • رعاية العملاء الاستباقية

    لا

  • جهاز التحكم عن بعد

    لا

  • مراقبة عن بُعد

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

