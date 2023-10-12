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غسالات
غسالات الصحون
المكانس الكهربائية
مجففات
الثلاجات
أجهزة الطبخ

Catering to Your Needs in Every Way

نلبي احتياجاتك بكل الطرق

نلبي احتياجاتك بكل الطرق يتعلم أكثر
تعبر هذه الصورة عن حملة "اعتنِ بما ترتدي".
اهتم بما ترتديه

يمكنك إطالة عمر ملابسك مع حلول العناية بالملابس من إل جي.
هذه صورة لغسالة ملابس.
نفس الحجم ، سعة أكبر

اغسل كميات غسيل أكبر دون الحاجة إلى غسالة أكبر.
تظهر في الصورة علامة A لكفاءة استهلاك الطاقة بجانب جهاز المجمِّد الطويل
ثلاجات وفريزر من فئة A للطاقة

تسمح ضواغط الدرجة A بكفاءة الطاقة المثالية.
تعرض هذه الصورة غسالة ملابس وجهاز "ستايلر" لمعالجة الملابس وثلاجة وغسالة أطباق لأغراض ترويجية.
اختيار عضو LG Shop

اصنع خاصتك،

بناء الحزمة الخاصة بك

لمنزلك الموفر للطاقة

توضح الصورة وصفًا تفصيليًا لمنتج موفر للطاقة.

تحقق من المنتجات الموفرة للطاقة

تحقق من المنتجات الموفرة للطاقة يتعلم أكثر
توضح الصورة وصفًا تفصيليًا لمجفِّف ملابس

آلة تجفيف الملابس

مجفف الملابس لاستخدام فعال للطاقة

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توضح الصورة وصفًا تفصيليًا لمجفِّف ملابس

غسالة

الغسالة التي توفر لك الطاقة

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توضح الصورة وصفًا تفصيليًا لثلاجة مزودة بمجمِّد.

ثلاجة بفريزر

ثلاجة المجمد لاستخدام فعال من حيث التكلفة للطاقة

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اكتشف تقنية المستوى التالي

تحكم في المنزل بسهولة أكبر

تحكم في المنزل بسهولة أكبر يتعلم أكثر

اغسل القماش بمزيد من العناية

اغسل القماش بمزيد من العناية يتعلم أكثر

حافظ على نضارة مع المزيد من التوفير

حافظ على نضارة مع المزيد من التوفير يتعلم أكثر

قم بالاختيار الصحيح معنا

خدمة الإصلاح في نفس اليوم

خدمة الإصلاح في نفس اليوم يتعلم أكثر

دليل شراء الغسيل

دليل شراء الغسيل احصل على المساعدة

دليل شراء الثلاجة

 

 

دليل شراء الثلاجة احصل على مساعدة

تلميح مفيد ، مختبرنا

هل تستخدم منظفات الغسيل بشكل صحيح؟

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كن على دراية بالثلاجة لتقليل هدر الطعام

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نصائح لتوفير الطاقة لثلاجتك

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تعرف على المزيد حول أجهزة LG المنزلية

قم بترقية منزلك باستخدام أجهزة LG المنزلية المبتكرة. من الأجهزة الذكية إلى التصميمات الأنيقة المدمجة ، قم بتحسين مطبخك من خلال ثلاجات وغسالات أطباق من أفضل فئتها أو تبسيط روتين التنظيف الخاص بك باستخدام غسالات ومجففات ومصففات الشعر لدينا ، تقدم أجهزتنا المنزلية أحدث التقنيات ، دون المساومة على الأناقة .

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