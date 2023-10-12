قم بترقية منزلك باستخدام أجهزة LG المنزلية المبتكرة. من الأجهزة الذكية إلى التصميمات الأنيقة المدمجة ، قم بتحسين مطبخك من خلال ثلاجات وغسالات أطباق من أفضل فئتها أو تبسيط روتين التنظيف الخاص بك باستخدام غسالات ومجففات ومصففات الشعر لدينا ، تقدم أجهزتنا المنزلية أحدث التقنيات ، دون المساومة على الأناقة .