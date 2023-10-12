*تم إجراء الاختبار وفقًا لبروتوكول اختبار العمر الداخلي المعجل لمدة 20 عامًا من إل جي. تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية مع مراعاة ظروف الاستخدام المتسارعة والسليمة. لا يشكل العمر المقدر أي نوع من الضمان على الإطلاق.