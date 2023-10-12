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مكيف هواء غسالة ثلاجة
مكيف هواء
صورة يظهر بها امرأة تقف أمام الثلاجة تحمل كأسًا من العصير وتبتسم أثناء غلق الباب.

الحفاظ على النضارة، تبريد أسرع، توفير أكثر

يمكن رؤية الثلاجة من الأمام مع فتح كلا البابين مع كون الداخل ممتلئا بالكامل وخروج ضباب خفيف يشير إلى البرودة.

نضارة تدوم طويلاً

يقلل نظام التبريد الطولي™ من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام.

مجموعة مختارة من الفواكه والخضروات الطازجة ذات الألوان الزاهية.

تساعد تقنية التبريد الطولي™ في الحفاظ على دقة درجات الحرارة مع الحفاظ على التقلبات في نطاق ±0.5مْ على مدار الساعة من خلال توفير الهواء البارد على نحو أكثر تكراراً بفضل مستشعر إل جي المثبت في موضع حيوي.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لثلاجة التبريد الطولي من إل جي طراز GBB72NSDFN وGSX961MCVZ و GF-L570PL و B607S.

** قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

ثلاجة داخل المطبخ مع إبراز الجزء الداخلي المتمثل في الضاغط الطولي العاكس من إل جي بإضاءة زرقاء اللون مع وضع دائرة بداخله. يبدأ الرسم البياني الذي يمثل الأموال التي يتم توفيرها بمرور الوقت عند قيمة مرتفعة ثم يستقر عند مستوى منخفض لتوضيح أن هذه الثلاجة توفر المال.

18% توفير أكثر للطاقة على خلاف العواكس

يقلل الضاغط الطولي العاكس™ من استهلاك الطاقة بنسبة 18% مقارنة بعاكس إل جي.

*استنادًا إلى نتائج اختبارات UL وفق معيار استهلاك الطاقة IEC62552 لمقارنة طراز العاكس الطولي من إل جي B607S (2017) بطراز العاكس التقليدي B606S (2016) من إل جي.

صورة يظهر بها ثلاجة سوداء بزاوية طفيفة مع إغلاق الأبواب الأمامية على خلفية سوداء. يتألق شعار الضاغط الطولي العاكس والضمان البالغ 10 سنوات بينما ينساب شعاع من الضوء فوقهما.

خدمة مستمرة لما يزيد عن 10 سنوات

تجاوز ضاغط إل جي الطولي العاكس™ اختبار العمر الافتراضي البالغ 20 عامًا.

*تم إجراء الاختبار وفقًا لبروتوكول اختبار العمر الداخلي المعجل لمدة 20 عامًا من إل جي. تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية مع مراعاة ظروف الاستخدام المتسارعة والسليمة. لا يشكل العمر المقدر أي نوع من الضمان على الإطلاق.

صورة توضح ثلاجة مقابل جدار من الطوب مع أريكة على الجانب ونوم امرأة وكلب بهدوء على الأريكة.

7% هدوء أكثر من العاكسات التقليدية

يعمل الضاغط الطولي العاكس من إل جي بسلاسة أكبر مما يمنحك هدوءً أكثر بنسبة 7% مقارنة بالعاكسات التقليدية.

*استنادًا إلى اختبارات إل جي الداخلية لمقارنة مستوى ضجيج الطرازات اتي تعمل بالعاكس الطولي من إل جي (GBB530NSCXE) وطرازات إل جي التي يعمل بالعاكس الذكي (GA-B459CLWL).

تعرف على ثلاجات إل جي