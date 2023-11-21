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تعرف على دورات غسالة الصحون بكل تفاصيلها في هذا الدليل، بما في ذلك دورة التوربو ودورة التنظيف في غسالة الصحون من إل جي وغيرها.

دليلك الشامل لدورات غسالة الصحون

دورات غسالة الصحون كثيرة، وإذا كنت جديداً في عالم غسالات الصحون، فقد تكون محيرة. يحتوي هذا الدليل على شرح تفصيلي لجميع دورات غسالة الصحون من إل جي. كما أنه يقدم الإرشادات حول جميع أنواع الدورات، مثل دورة التوربو، ودورة التنظيف الذاتي، والدورة الخفيفة، والدورة المكثفة والمزيد.

كيف تختار دورة الغسيل المناسبة؟

يعتمد اختيار دورة غسالة الصحون المناسبة على احتياجاتك. حيث أن العديد من غسالات الصحون تتميز ببرامج ودورات تنظيف متنوعة لخدمتك بشكل أفضل. بشكل عام، لاختيار دورة الغسيل المناسبة، عليك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة:

1. ما مدى اتساخ الصحون - قليلاً أم كثيراً؟

2. هل حمولة أدوات المطبخ اليومية مصنوعة من الخزف الصيني الفاخر؟

3. هل أنت في عجلة من أمرك وبحاجة إلى دورة غسيل سريعة؟

4. هل تحتاج إلى دورة تضمن التعقيم المثالي؟

5. ما هي سعة غسالة الصحون؟

أنواع دورات غسالة الصحون

تأتي كل غسالة صحون بخيارات مميزة لدورات الغسيل. وتختلف جميعها في الوقت ودرجة الحرارة وكثافة ضخ المياه والبخار والحمولة وغيرها. إذا لم تكن متأكد من الاختيار، سيساعدك هذا الدليل على فهم جميع دورات غسالة الصحون من الألف إلى الياء.

دورة غسيل الصحون السريعة

أولاً، إذا كنت في عجلة من أمرك لاستخدام بعض أدوات مطبخك. يمكنك تحميلها في غسالة الصحون الخاصة بك واستخدام دورة الغسيل السريع الفعالة من إل جي. تتضمن هذه الدورة شطف وغسل وتجفيف أدوات المطبخ بسرعة وبشكل مثالي. بمعنى آخر، من حيث الوقت، هذه الدورة هي الأقصر، لكنها لا تزال بنفس الكفاءة.

- كمية المياه المستهلكة: 12.4 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.61 كيلو واط بالساعة

- مدة الدورة: 38 دقيقة

دورة توربو

إذا كنت تمتلك غسالة صحون كواد واش ستيم من إل جي، فيجب أن تتعرف على دورة التوربو التي تتميز بها. حيث أنها ستساعدك في الحصول على صحون نظيفة ومتألقة مع بقع مياه أقل من غسالات الصحون الأخرى. فهي تعمل على رش الماء الساخن الذي تبلغ درجة حرارته 65 درجة مئوية. كما أن الماء ذو درجة الحرارة المرتفعة يحيط بالصحون والأكواب وكل شيء آخر لتجفيفها بشكل مثالي وجعلها أكثر لمعاناً.

- كمية المياه المستهلكة: 18.8 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.87 كيلو واط بالساعة

- مدة الدورة: 59 دقيقة

توربو

متوسط

l

l (65 درجة مئوية)



دورة الشطف في غسالة الصحون

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى شطف صحونك قبل غسلها، فإن دورة الشطف هي الحل الأمثل. على الرغم من أنها لا تنظف الصحون بالضرورة، إلا أنها تمنع بقايا الطعام من الجفاف فوق أدوات المطبخ باستخدام الماء فقط. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الدورة من وقتك وطاقتك إذا ما قمت بشطف الصحون بنفسك - لذلك لن تعاني من آلام الظهر نتيجة شطف الصحون.

- كمية المياه المستهلكة: 6.5 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.01 كيلو واط بالساعة

- مدة الدورة: 18 دقيقة

دورات ترو ستيم

ميزة أخرى في غسالات صحون إل جي هي ميزة ترو ستيم. هذه الميزة هي ما تجعل غسالات الصحون هذه فريدة من نوعها. حيث أنها تزيل %99.9 من البكتيريا والجراثيم من أدوات مطبخك. عند اختيار إحدى دورات البخار، تقوم غسالة الصحون برش البخار في جميع أنحاء حوض الغسيل من الأعلى ومن الأسفل أيضاً، مما يؤدي لتجفيف وتعقيم كل الصحون والأواني الزجاجية والأكواب وأدوات الطعام. علاوة على ذلك، هناك ثلاث دورات بخار مميزة في غسالة صحون إل جي، وهي:

1. الدورة الحساسة

من ناحية أخرى، إذا كانت صحونك متسخة قليلًا، فيمكنك استخدام دورة الغسيل الحساسة. إنها مثالية لأدوات المطبخ الحساسة والأواني التي لا يمكن غسلها في درجات حرارة عالية.

- كمية المياه المستهلكة: 16.8 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 1.14 كيلو وات بالساعة

- مدة الدورة: 124 دقيقة

2. الدورة المكثفة

هل لديك أواني ومقالي مناسبة لغسالة الصحون ومتسخة بشدة؟ لا تقلق، فهذه الدورة المكثفة ستنظف كل إنش منها. تستخدم دورات الخدمة الشاقة هذه كمية إضافية من الماء والحرارة لتنظيف أواني الطهي بشكل مثالي من بقايا وجزيئات الطعام.

- كمية المياه المستهلكة: 23.9 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 1.76 كيلو واط بالساعة

- مدة الدورة: 185 دقيقة

3. دورة الانتعاش

آخر دورة بخار موجودة في غسالات صحون إل جي هي دورة الانتعاش. تعتبر هذه الدورة مثالية للصحون النظيفة التي لم يتم استخدامها منذ فترة. على سبيل المثال، إذا كنت في إجازة طويلة وتراكم الغبار على صحونك ما عليك سوى تحميل غسالة الصحون، واختيار دورة الانتعاش، وستكون الصحون جاهزة.

- كمية المياه المستهلكة: 9.8 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.78 كيلو واط بالساعة

- مدة الدورة: 66 دقيقة

الدورة الاقتصادية في غسالة الصحون

إن غسالات صحون إل جي رائعة في توفير الكهرباء والماء. ولذلك، فهي تتمتع بدورة صديقة للبيئة خاصة بها، والتي تستخدم الطاقة بكفاءة وبالتالي تقلل من استهلاك المياه. كل ذلك مع الحفاظ على أداء غسيل ممتاز.

- كمية المياه المستهلكة: 9.9 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.95 كيلو وات بالساعة

- مدة الدورة: 215 دقيقة

دورة التنظيف في غسالة صحون ال جي

تعتبر ميزة التنظيف الذاتي من إل جي ميزة فريدة من نوعها حقاً. إن عدم القلق بشأن تنظيف غسالة الصحون سيجعل حياتك أسهل بالتأكيد. كما أن ربط غسالة صحون إل جي الذكية بتطبيق ThinQ سيساهم في ذلك. حيث ستتلقى تذكيرات حول تشغيل دورة التنظيف الذاتي بالإضافة إلى إشعارات عند انتهاء الدورة. يمكنك أيضاً تخصيص دورة التنظيف هذه حسب رغبتك واحتياجاتك حيث يمكنك اختيار "تنزيل الدورة" لحفظها على هاتفك.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تحتاج غسالة الصحون إلى التنظيف، فسوف تخبرك بذلك إذا كان بداخلها أي أوساخ أو روائح أو بقع قذرة. سيومض الضوء لإعلامك بأن الوقت قد حان لتشغيل دورة التنظيف.

- كمية المياه المستهلكة: 12.1 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 0.75 كيلو وات بالساعة

- مدة الدورة: 83 دقيقة

الدورة التلقائية

وأخيراً، فإن الدورة التلقائية هي الخيار الأمثل بغض النظر عن مستوى الأوساخ. فهي تحقق أفضل تنظيف لأدوات المطبخ من خلال التوقيت ودرجة الحرارة المخصصتين اللتان يمكنك اختيارهما على تطبيق ThinQ.

- كمية المياه المستهلكة: 13.1 لتر

- كمية الطاقة المستهلكة: 1.08 – 1.17 كيلو وات بالساعة

- مدة الدورة: 195 دقيقة

المميزات الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدورات السابقة ميزات خاصة تجعلها أكثر كفاءة. في الواقع، تتسم كل ميزة بخصائص خاصة بها مما يساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه هي الدورة المناسبة لتحميل الأواني الخاصة بك.

- المنطقة المزدوجة - توجد في الدورات التلقائية والمكثفة والاقتصادية والتوربو والسريعة.

- نصف حمولة - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والاقتصادية

- توفير الطاقة - الدورات التلقائية والحساسة والاقتصادية

- البخار - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والانتعاش والاقتصادية والتوربو والسريعة

- درجة الحرارة العالية - الدورات التلقائية والمكثفة والاقتصادية والتوربو والسريعة

- تجفيف إضافي - الدورات التلقائية والمكثفة والحساسة والانتعاش والاقتصادية والتوربو والسريعة والشطف

أسئلة شائعة

هل يمكنني فتح غسالة الصحون في منتصف الدورة أم أن ذلك يسبب مشاكل؟

نعم يمكنك ذلك. بالنسبة لغسالات صحون إل جي، تحتاج إلى التحقق من تطبيق ThinQ وإيقاف الدورة من خلاله بشكل مؤقت. من خلال القيام بذلك، سيكون لديك فترة مدتها 3 دقائق لإيقافها مؤقتاً. لكن لاحظ أنه بعد التوقف لمدة 3 دقائق إذا لم تقم بتشغيل غسالة الصحون، فسيتم إيقاف الدورة تلقائياً.

ما هي كمية المياه التي تستخدمها غسالة الصحون في دورة واحدة بالضبط؟

يعتمد ذلك على الدورة أو البرنامج الذي تختاره، فكما ترى أعلاه، كل دورة تستهلك كميات مختلفة من الماء. لكن بشكل عام، تستهلك الدورة العادية حوالي 9 لترات من الماء.

ما هو خيار تنزيل دورة؟

يتميز تطبيق ThinQ بدورات خاصة متنوعة لا تكون متوفرة عادة ضمن الدورات الأساسية. يتيح لك هذا الخيار استكشاف هذه الدورات وتنزيلها وتخزينها على هاتفك.

تنزيل دورة تنصيب تطبيق ThinQ من إل جي ووصله بجهاز إل جي يمكنك تنزيل دورات جديدة وخاصة ليست مشمولة في الدورات الأساسية الموجودة في الجهاز.

تستطيع الأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المخصصة لذلك الجهاز. يمكن تخزين دورة واحدة فقط على الجهاز بنفس الوقت.

فور إتمام تنزيل الدورة على الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة أخرى.

الطرازات التي تحوي رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالمنتج باستخدام تطبيق الكاميرا أو قارئ رموز الاستجابة السريعة المتوفر على هاتفك الذكي.



في الختام، دورات غسالة الصحون كثيرة، وكلها تهدف إلى تلبية احتياجات غسيل الأطباق الخاصة بك مهما كانت. وباختصار، قامت إل جي بتجهيز جميع غسالات الأطباق لديها بدورات مختلفة لمساعدتك والحفاظ على نظافة أدوات المطبخ بشكل مثالي.

البرنامج استهلاك المياه استهلاك الطاقة المدة تلقائي 13.1 1.08 – 1.17 195 مكثف 23.9 1.76 185 حساس 16.8 1.14 124 اقتصادي 9.9 0.95 215 انتعاش 9.8 0.78 66 توربو 18.8 0.87 59 سريع 12.4 0.61 38 شطف 6.5 0.01 18

تنظيف ذاتي 12.1 0.75 83

الطرازات المزودة بميزة البخار