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هل تبحث عن غسالة صحون موفرة للطاقة وذات كفاءة عالية أيضاً؟ تجد هنا أفضل الخيارات التي تلبي جميع احتياجاتك.

نصائح حول اختيار غسالة صحون اقتصادية وموفرة للطاقة

يبحث العديد من الناس عن غسالة صحون اقتصادية وموفرة للطاقة لأسباب جوهرية. أهمها هو توفير استهلاك الطاقة والحفاظ على سلامة كوكبنا. ولذلك، هناك العديد من المبادرات في عالم أدوات المطبخ التي تهدف إلى منح خيارات صديقة للبيئة ممزوجة بلمسة من الفخامة.

على سبيل المثال، تضمن غسالات صحون إل جي المزودة بتقنية الغسيل الرباعي غسيلاً فعالاً من كل زاوية، مع توفير الكهرباء والماء أيضاً. ولذلك، سوف تتعلم هنا فوائد اختيار غسالات الصحون الموفرة للطاقة وأكثر من ذلك بكثير.

فوائد محرك الدفع المباشر العاكس في غسالة الصحون الموفرة للطاقة

إن امتلاك غسالة صحون بمحرك ممتاز هو مفتاح التوفير؛ سواء في استهلاك الماء أو الكهرباء. تتميز غسالات صحون إل جي بوجود محرك الدفع المباشر العاكس. تعرف هنا على هذا المحرك الموثوق والموفر للطاقة.

ما هو المحرك العاكس المباشر؟

إن محرك الدفع المباشر العاكس هو المحرك الذي يسمح لغسالات صحون إل جي بالتميز. إنه السر وراء الأداء الهادئ لغسالات الصحون وكفاءتها وموثوقيتها على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام المحرك هذا يقلل من هدر المياه. ويتم ذلك من خلال التحكم في دوران المياه وكثافة التدفق. ومع ميزة غسيل المنطقة المزدوجة، فإنه يضمن التنظيف المثالي مع توفير المياه أيضاً. اكتشف فيما يلي فوائد امتلاك غسالة صحون إل جي المزودة بنظام محرك الدفع المباشر العاكس.

تخفيض فواتير الكهرباء

تستهلك غسالات الصحون القليل من الكهرباء عن طريق تسخين المياه وتشغيل دورات أبطأ. لذلك، فهي لا توفر الكهرباء فحسب، بل تعمل أيضاً على تعقيم صحونك بشكل مثالي.

توفير المياه

تستخدم العديد من غسالات الصحون آليات معينة، مثل تقنية كواد واش (الغسيل الرباعي) من إل جي التي تنظف كل بقعة على الصحون والأكواب وأدوات الطعام. تعمل هذه الآلية الفعالة على تقليل استخدام المياه، وبالتالي توفيرها.

علاوة على ذلك، تتميز غسالات الصحون هذه بدورة شطف. مما يوفر الكثير من الماء بدلاً من شطف الصحون يدوياً فوق الماء الجاري.

لا ينصح بشطف الصحون بشكل يدوي قبل تشغيل غسالة الصحون لأن ذلك يزيد من استهلاك الماء والطاقة.

تقليل البصمة الكربونية

البصمة الكربونية هي كمية الكربون المنبعثة في الهواء. وعند استخدام غسالات الصحون الموفرة للطاقة، ستحصل على كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون داخل منزلك. بمعنى آخر، الهواء الذي تتنفسه أنت وعائلتك سيكون نظيفاً ومنعشاً.

متانة طويلة الأمد

عند شراء طراز غسالة الصحون الموفر للطاقة، ستجد أنه يحتوي على مواد عالية الجودة. وهذا ما يمنحها متانة أطول. يساعدك هذا أيضاً على توفير المال في صيانة غسالة الصحون والحاجة إلى استبدالها.

ضجيج أقل

تم تصميم الأجهزة الموفرة للطاقة لتعمل بهدوء. بمعنى آخر، لن تسمع ضجيج أو ضوضاء عند تشغيل غسالة الصحون.

أداء تنظيف رائع

كما ذكرنا من قبل، تستخدم بعض غسالات الصحون آليات لتوفير المياه. ولكن بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الآليات أيضاً نتائج تنظيف مثالية.

ميزات غير محدودة

تجمع غسالات الصحون الحديثة بين توفير الطاقة إلى جانب ميزات لا مثيل لها. مثل الرفوف المرنة والبخار والتنظيف الفعال وغيرها.

لماذا تختار غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي؟

تتسم غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي بميزات فريدة من نوعها تجعلها واحدة من أفضل الخيارات حتى الآن. ستضمن لك صحون لامعة ببقع ماء أقل وتنظيف قوي للحصول على صحون صحية. علاوة على ذلك، فهي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك. كل ذلك لتعزيز أداء التنظيف والتجفيف وجعل حياتك في المطبخ أسهل وأكثر سلاسة.

كواد واش™

أولاً، ذكرنا من قبل أن معظم غسالات الصحون تستخدم آليات تنظيف محددة لتوفير المياه وضمان التنظيف المثالي. يقوم نظام كواد واش ستيم من إل جي بتنظيف الصحون باستخدام رذاذ متعدد الحركات باستخدام نفاثات الضغط العالي. علاوة على ذلك، فهو يتميز بأذرع دوارة متعددة الاتجاهات، للوصول إلى كل زاوية من زوايا كل طبق. وبالتالي، نضمن غسل الصحون من كل اتجاه، من الداخل والخارج.

إيزي راك بلس™

يعد تحميل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي أمر بسيط. يمكنك إنجاز ذلك بدون وقت وبقليل من الجهد. تتميز الرفوف بالمرونة وسهولة الضبط، وبالتالي يمكنك تغيير موقعها حسبما تفضل لتناسب كل ما تحتاج لغسله. علاوة على ذلك، تم تجهيز الرفوف بأسنان قابلة للطي لتوفير مساحة للأواني والمقالي الأكبر حجماً.

™ThinQ

من الرائع أن إل جي توفر لك خاصية التحكم في كل جهاز في منزلك عبر هاتفك، أليس كذلك؟ تعد غسالة الصحون الرائعة هذه أيضاً جزءًا من رؤية إل جي للمستقبل والمنازل الذكية. ما عليك سوى تنزيل دورة الغسيل وتخصيص الإعدادات حسب رغبتك. ستحصل أيضاً على تذكيرات بتنظيف الجهاز وتشخيص ذكي للصيانة واكتشاف المشكلات.

دورة توربو

إذا كان لديك صحون صلبة مملوءة بالشحوم وبقايا الطعام، فإن هذه الدورة ستكون منقذ حياتك. لا داعي للفرك والتعب، فكل ما عليك فعله هو تحميل غسالة الصحون الخاصة بك وتشغيلها. تقدم ميزة التوربو غسيل مزدوج المنطقة بدرجة حرارة عالية فتترك صحونك نظيفة للغاية.

علاوة على ذلك، إن مدة هذه الدورة هي 59 دقيقة، أي على الرغم من أنها قوية للغاية فإنها تستهلك كميات أقل من الكهرباء والماء.

ترو ستيم

لا يمكن لأي شخص غسل الصحون بالماء المغلي، وهنا يأتي دور غسالة الصحون من إل جي. فهي تستخدم بخار الماء المغلي لتنظيف السطح والأجزاء الداخلية لكل طبق وكوب ووعاء وملعقة وشوكة. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن بقع الماء، لأن البخار سوف يجفف هذه البقع بنسبة تصل إلى %30 فيترك الأكواب والصحون الخاصة بك نظيفة متألقة.

شكلها جميل!

تتميز المطابخ الحديثة بأجهزة أنيقة ذات تصميمات عصرية. إذا كنت تسعى للحصول على مطبخ ذو مظهر أنيق، فإن غسالة الصحون هذه ستوفر لك ذلك بالتأكيد. فهي تتميز بـ:

تصميمات بسيطة من الخارج

تصميم داخلي أنيق وموثوق

شاشة ليد أنيقة

أسئلة شائعة

هل توفر غسالات الصحون الماء حقًا؟

نعم، بالتأكيد. أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن غسالات الصحون الحديثة، مثل غسالة صحون إل جي المزودة بتقنية كواد واش وترو ستيم، توفر الكثير من المياه. وذلك بفضل محرك الدفع المباشر العاكس المبتكر من إل جي، والذي يخفض من هدر الطاقة والمياه بشكل كبير.

هل استخدام غسالة الصحون أفضل من غسل الصحون يدوياً؟

نعم، فاستخدام غسالة الصحون يوفر المزيد من الكهرباء والماء، وبالتالي توفير المال. كما أن استخدام غسالة الصحون أقل مجهوداً من غسل الصحون يدوياً.

يستهلك غسل أدوات المائدة في غسالة الصحون عادة كمية أقل من الطاقة والمياه مقارنة بغسلها يدوياً بشرط استخدام غسالة الصحون وفق تعليمات الشركة الصانعة.

في الختام، لا يكتمل منزلك الذكي المستقبلي بدون غسالة الصحون الموفرة للطاقة والتي توفر الماء والكهرباء وتضمن الأداء العالي. هذا هو بالضبط ما ستجده مع غسالات صحون كواد واش من إل جي – التي صممت لتسهل حياتك!