كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي؟ 

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كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون لتصبح خالية من أي بقع؟ اكتشف أفضل النصائح والحيل الخاصة بتنظيف غسالة الصحون والتي ستغير حياتك وتسهلها.

كيف تنظف غسالة الصحون بشكل مثالي؟

إن كيفية تنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي أمر مهم للغاية لضمان نظافة الصحون وتعقيمها. ومن الضروري أيضاً تنظيف غسالة الصحون بشكل عميق ودوري للحفاظ على تشغيلها بكفاءة وتجنب الروائح الكريهة. خاصة أنه مع مرور الوقت، قد يتراكم المزيد من المعادن وقطع الطعام وتمنع تدفق المياه.

بينما تتمتع بعض غسالات الصحون، مثل غسالات صحون إل جي، بدورات تنظيف ذاتية، قد تحتاج لبذل القليل من الجهد. لذا، اكتشف في هذا الدليل كيفية تنظيف غسالة الصحون.

كيف يمكنك تنظيف غسالة الصحون من الألف إلى الياء؟

يشتكي الكثير من الأشخاص من أن غسالة الصحون لا تنظف بشكل صحيح لأسباب عديدة. قد تكون المشكلة متعلقة بعدة عوامل، مثل الفلتر وأذرع الغسيل والرواسب. وستؤثر مثل هذه المشكلات على أداء التنظيف في غسالة الصحون. لذلك، يتضمن هذا الدليل نصائح رائعة لتنظيف غسالة الصحون للمساعدة في الحفاظ على نظافة غسالة الصحون وأدائها العالي.

احصل على غسالة صحون ذكية لتذكرك بتنظيفها

يمكن توصيل غسالات صحون إل جي بهاتفك من خلال تطبيق ThinQ. لن يرسل لك فقط تذكيرات بالتنظيف عند الضرورة، ولكنك ستتمكن أيضاً من تخصيص دورات التنظيف. حيث يمكنك التطبيق من ضبط مدة الدورة وشدتها وغير ذلك. علاوة على ذلك، يمكنك من مشاركة دورة التنظيف المخصصة هذه مع الأصدقاء والعائلة الذين لديهم أيضاً غسالة صحون ذكية من إل جي متصلة بهواتفهم.

التذكير بالتنظيف الذاتي

تظهر هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل حلول وقت تشغيل دورة التنظيف الذاتي.

تنظيف أذرع الرش

تحتوي أذرع الغسيل على نفاثات مائية مثبتة بداخلها. ومع الاستخدام المستمر، يمكن لبقايا الطعام أن تتراكم وتؤدي لانسداد هذه النفاثات. لذلك، لتنظيف غسالة الصحون بشكل مثالي، يجب تنظيف جميع أذرع الرش. ولحسن الحظ، فإن غسل الأذرع في غسالات الصحون، مثل غسالة الصحون كواد واش ستيم من إل جي، يعد أمراً سهلاً. لن تستغرق العملية برمتها أكثر من بضع دقائق.

تنظيف ذراع الغسيل السفلي

عند تنظيف ذراع الرش السفلي لغسالة الصحون، يجب عليك إزالته أولاً. ببساطة ارفعه لأعلى وقم بتدويره، وسوف يخرج من مكانه بسهولة. ثم اغسله يدوياً في مغسلة المطبخ. يمكنك استخدام صابون غسيل الصحون العادي وعيدان تنظيف الأسنان لإزالة الانسداد بشكل مثالي. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإعادته مرة أخرى عن طريق دفعه إلى مكانه. وأخيراً، قم بتدويره بيدك سريعاً للتأكد من أنه يدور بحرية.

تنظيف ذراع الغسيل العلوي

أما بالنسبة لذراع الرش الموجود أسفل حامل الأكواب والأوعية، فإن إزالته أمر سهل للغاية. أولاً، اسحب الرف الفارغ، وأدر الذراع عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحبه لأسفل ليخرج من موضعه. وكما ذكرنا أعلاه، اغسله يدوياً على المغسلة بأي منتج تفضله. عندما يصبح نظيفاً وجافاً، قم بإعادته مرة أخرى عن طريق وضعه على الحامل، ثم قم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.

تنظيف ذراع الغسيل الأعلى

لتنظيف ذراع الغسيل الموجود أعلى غسالة الصحون، عليك تفكيك الخطاف من المساند التي تمسك به. وهذا يتطلب مفك البراغي. كما أن إعادته سيتطلب نفس الشيء.

تنظيف فلتر غسالة الصحون

من الشائع وضع فلاتر غسالة الصحون في أسفل الحوض. يعمل هذا الفلتر على جمع أي جزيئات طعام للحفاظ على تدفق الصرف بسهولة. لتنظيفه، قم أولاً بإزالة الرف السفلي الفارغ، ثم أخرج الفلتر الشبكي مع الرفوف الخارجية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفلتر الشبكي يعتبر فلتر ذاتي التنظيف لغسالة الصحون بدلاً من المطحنة القديمة.

للحفاظ على أداء غسالة الصحون وتجنب المشكلات، تحقق بشكل دوري من غسالة الصحون من الداخل والخارج بما في ذلك الفلاتر وأذرع الرش.

هناك شيئان مهمان يجب القيام بهما هنا. أولاً، يجب غسل هذه الفلاتر يدوياً تحت الماء الجاري والتأكد من عدم وجود رواسب متبقية. وثانياً، اسكب بعض الماء الدافئ على حوض الفلتر داخل غسالة الصحون. وهذا يضمن التخلص من جميع الانسدادات بشكل كامل.

تشغيل دورة التنظيف

تحتوي معظم غسالات الصحون على دورات تنظيف ذاتي مبرمجة. على سبيل المثال، تحتوي غسالة الصحون كواد واش من إل جي المزودة بمحرك عاكس مباشر على دورة تنظيف لتسهيل عملية التنظيف. أيضاً، إذا كنت تتساءل عن كيفية تنظيف غسالة الصحون باستخدام الخل، فإن دورة التنظيف الذاتي ستعينك في ذلك.

ما عليك سوى ترك غسالة الصحون فارغة، ووضع نصف كوب من الخل الأبيض في الرف السفلي، وتشغيل الدورة. إذا كانت غسالة الصحون الخاصة بك لا تحتوي على دورة تنظيف ذاتي، فما عليك سوى اختيار دورة عادية.

التنظيف الذاتي

هذه الدورة مخصصة لتنظيف الحجرة الداخلية للجهاز. استخدم هذه الدورة بدون وضع أي صحون في الجهاز. تعمل دورة التنظيف هذه على التخلص من بقايا الطعام والروائح والبقع البيضاء والقشور الكلسية والرواسب الأخرى. أضف حمض الستريك أو مادة تنظيف أخرى للحصول على نتائج أكثر فعالية.

اضغط زر مكثف لمدة 3 ثواني لتشغيلها.

تنظيف الرواسب في فتحة الهواء

وأخيراً، يعد تنظيف الفتحة الهوائية في غسالات الصحون أمراً مهماً للحفاظ على الأداء العالي. أولاً، تأكد من إيقاف تشغيل غسالة الصحون. ثم قم بإزالة غطاء فتحة الهواء والكوب الموجود تحتها. ثم قم بتنظيفها بفرشاة ناعمة أو عود أسنان. أيضاً، اسكب بعض الماء الساخن فيه لتنظيفه بشكل مثالي.

كيفية تنظيف غسالة الصحون بشكل طبيعي في المنزل؟

إذا كنت تسأل ما الذي يمكنني استخدامه لتنظيف غسالة الصحون في المنزل؟ هناك العديد من خلطات التنظيف التي يمكنك صنعها بمكونات موجودة في كل بيت. ستجد أدناه الطرق الأكثر فعالية للقيام بذلك.

تنظيف غسالة الصحون بالخل وبيكربونات الصودا

تنظيف غسالة الصحون بالخل وبيكربونات الصودا أمر سهل للغاية. كما ذكرنا من قبل، فإن الخل الأبيض يمكن استخدامه بشكل فعال عند دمجه مع دورة التنظيف الذاتي لغسالة الصحون. لنتائج أفضل، نظف الغسالة بالخل الأبيض أولاً وعندما تنتهي دورة التنظيف الذاتي قم برش كوب من بيكربونات الصودا في قاع غسالة الصحون. اتبع ذلك بتشغيل دورة درجة الحرارة الأعلى لغسالة الصحون. ستترك طريقة التنظيف هذه غسالة الصحون نظيفة وخالية من الروائح.

استخدام الخل الأبيض

إذا كنت غير قادر على استخدام بودرة حمض الستريك، اسكب حوالي ثلاثة أرباع إلى كوب وربع (200-300 مل) من /النص ناقص/

استخدام الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت

يعتبر الليمون والبرتقال والجريب فروت مثاليين لتنظيف وتعقيم والقضاء على الجراثيم في أي مكان في مطبخك، وينطبق الشيء نفسه على غسالات الصحون. كل ما عليك فعله هو تقطيع الحمضيات إلى أرباع وإزالة البذور. ثم ضعها في جميع أنحاء غسالة الصحون – على الرف العلوي، والرف السفلي، والحوض. ثم قم بتشغيل دورة تنظيف ذات حرارة عالية وسوف تحصل على غسالة صحون نظيفة وذات رائحة منعشة بسهولة.

زيت شجرة الشاي

يعد الخل الممزوج بزيت شجرة الشاي أيضاً منظف طبيعي ومحلي رائع. ضع الخليط في زجاجة رذاذ ورش به غسالة الصحون بالكامل. ثم قم بتشغيل دورة تنظيف ذات حرارة عالية.

استخدام منتجات تنظيف غسالة الصحون

هناك طريقة أخرى لإزالة الروائح من غسالة الصحون وهي استخدام المنتجات المعطرة. إذا كنت تفضل شراء المنتجات المخصصة لتنظيف غسالات الصحون، لديك العديد من الخيارات المختلفة. مثل:

جل تنظيف غسالة الصحون

أقراص التنظيف

الأملاح

سائل التنظيف

مساعد الشطف

أسئلة شائعة

لماذا لا تنظف غسالة الصحون الأكواب الزجاجية بشكل صحيح؟

الشكوى من عدم قيام غسالة الصحون بتنظيف بقع الشاي بشكل جيد أمر شائع. قد لا تكون المشكلة هنا في غسالة الصحون، بل في منظف غسالة الصحون. لذلك، احرص على استخدام المنظفات التي تحتوي على الكلور أو القلويات.

كم مرة بالضبط يجب تنظيف غسالة الصحون؟

هذا يعتمد على غسالة الصحون نفسها. تحتاج بعض غسالات الصحون إلى التنظيف مرة واحدة في الشهر. ولكن يجب تنظيف غسالات صحون إل جي من الداخل مرة كل أسبوعين.

تنظيف الحجرة الداخلية لغسالة الصحون

يوصى بتنظيف الحجرة الداخلية لغسالة الصحون أو أذرع الرش أو الفلاتر مرة واحدة كل أسبوعين.

كيفية تنظيف غسالة الصحون المسدودة في المنزل؟

ستسمح لك النصائح التي يغطيها هذا الدليل بالتخلص من انسداد غسالة الصحون، مثل استخدام الخل وتنظيف الفلتر.

هل من الآمن تنظيف غسالة الصحون باستخدام مواد التبييض فقط؟

هذا يعتمد على مواد تصنيع غسالة الصحون. سوف يتسبب المبيض في إتلاف غسالات الصحون المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. على سبيل المثال، لا توصي إل جي باستخدام مواد التبييض على الإطلاق.

تحذير:

في حال انسكاب زيت الطهي على السطح الخارجي للمنتج، قم بمسحه على الفور. امتنع عن تنظيف السطح الخارجي للجهاز بالمنظفات التي تحتوي على الكحول، أو المواد المذيبة، أو مواد التبييض، أو البنزين أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد الكاشطة. قد تؤدي هذه المواد إلى تغيير لون الجهاز أو تضرره.

هل يمكنني استخدام حمض الستريك لتنظيف غسالة الصحون بأمان؟

يمكن استخدام حمض الستريك في غسالات الصحون ذات الأجزاء الداخلية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. امزجه مع الخل وبلورات الملح للحصول على أفضل النتائج.

إن كيفية تنظيف غسالة الصحون أمر أساسي للحفاظ على أفضل أداء. اتباع النصائح والحيل التي يقدمها هذا الدليل سيضمن تنظيف وتعقيم غسالة الصحون بشكل مثالي.