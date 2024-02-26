تتكون مكيفات الهواء من النوع المنقسم من جزئين رئيسيين: وحدة داخلية وضاغط خارجي. وتُعتبر هذه الأنظمة مناسبة لتبريد مساحات أكبر أو حتى غرف متعددة، حيث توفر تشغيلًا هادئًا وتمكنك من تحديد درجات الحرارة المرغوبة لكل غرفة على حدى لراحة مضاعفة أينما كنت. وتُثبت هذه الوحدة الداخلية عادة على الحائط أو السقف، بينما يُوضع ضاغط الهواء الخارجي في خارج المبنى.