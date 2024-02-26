من فوائد مجففات الملابس هي أنها لا تعتمد على الطقس المشمس للعمل. ولربما تعتقد أن تجفيف الملابس بالهواء أفضل للبيئة ويوفر المال، ولكن يمكن أن يكون أمرًا مزعجًا عندما يكون الطقس سيئًا، خاصة في مواسم البرد أو المطر. ولكن مع مجفف الملابس، لا داعي للقلق بشأن ذلك، فهو يعمل بغض النظر عن حالة الطقس في الخارج، مما يوفر لك ملابس جافة في أي وقت تحتاج إليه. لذا، لا داعي للتوتر بشأن سوء الأحوال الجوية الذي قد يعكر خطط الغسيل لديك إذا كان لديك مجفف ملابس في المنزل.