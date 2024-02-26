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كيفية تنظيف غسالة الصحون
18 Mar, 2024
في بعض الأحيان، قد يبدو تنظيف أدوات المطبخ مهمة شاقة. ولكن، من المهم أن تمنح أجهزتك، وخاصة غسالة الأطباق، بعض الاهتمام لتجنب انخفاض الأداء والأعطال.
إن التأكد من نظافة غسالات الأطباق لا يساعد في الحفاظ على كفاءتها فحسب، بل يدعم أيضًا المعايير الصحية. يستكشف هذا الدليل الشامل الطرق الأكثر فعالية لتنظيف غسالة الأطباق، مما يضمن أن كل جزء منها يلمع بالنظافة.
الأدوات التي تحتاجها لتنظيف غسالة الأطباق
هناك بعض الأدوات الأساسية التي ستحتاج إليها في هذه العملية، وهي:
1. الخل الأبيض أو حامض الستريك: مواد تنظيف طبيعية تعمل على تعقيم وإزالة الرواسب المعدنية بشكل فعال. من المهم الإشارة إلى أن حامض الستريك مناسب بشكل خاص لتنظيف الأجهزة الفولاذية.
2. قطعة من القماش الناعم أو الإسفنج: وتستخدم في مسح الجهاز بلطف، بدون إحداث أي خدوش في جسم جلاية الصحون.
3. فرشاة أسنان قديمة: الأداة المثالية للوصول إلى الزوايا والمساحات الضيقة.
4. الماء الدافئ والصابون.
5. بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز: تستخدم في فرك وإزالة الروائح العالقة في غسالة الأطباق.
يجب أن تكون سلامتك دائمًا أولوية قصوى:
أثناء التنظيف يجب أن تكون سلامتك هي الأولوية، وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ عليها:
1. افصل الطاقة دائمًا. افصل الوحدة أو قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة لضمان السلامة.
2. تجنب الجمع بين مواد التبييض والخل معًا لأنها تنتج أبخرة سامة.
تنظيف الجسم الخارجي لغسالة الصحون
الجزء الخارجي لغسالة الأطباق يعطي الانطباع الأول عن عنايتك بها، وفيما يلي خطوات تنظيف هذا الجزء:
1. قم بإعداد مزيج من الماء الدافئ وبعض القطرات من صابون غسيل الأطباق.
2. نظف الجسم الخارجي بلطف بهذا المزيج، خاصةً حول حواف الأبواب، والمقبض، وأزرار التحكم؛ فهذه الأماكن عادةً ما يتراكم عليها الأوساخ، وأثر بصمات يدك.
3. جفف غسالة الصحون بقطعة من قماش المايكروفايبر؛ لإزالة أي آثار أو خطوط للماء والصابون.
تنظيف الجزء الداخلي من غسالة الصحون
من الممكن تنظيف هذا الجزء بطريقتين: الغسيل بالطريقة اليدوية أو الآلية، وإليك الطريقتين:
1. الغسيل اليدوي
1. تحقق من قاعدة غسالة الأطباق لإزالة أي بقايا طعام منسية.
2. قم بتعقيم الغسالة من خلال وضع وعاء به خل أبيض أو حمض الستريك على الرف السفلي من الغسالة.
3. قم بتشغيل الغسالة باستخدام الماء الساخن؛ للحصول على أفضل نتيجة.
2. التنظيف الذاتي
تتمتع معظم غسالات الأطباق الحديثة، مثل غسالات أطباق إل جي، بوظيفة التنظيف الذاتي التي يمكنك التحكم فيها وإدارتها بسهولة من خلال تطبيق إل جي ThinQ للهاتف المحمول.
تطبيق إل جي ThinQ
بدلاً من الاضطرار إلى تخمين متى يجب تنظيف غسالة الأطباق، سيذكرك تطبيق إل جي ThinQ كل 30 دورة. ستتلقى إشعارًا على التطبيق عندما يحين وقت تشغيل دورة التنظيف. يتيح لك ذلك الحفاظ على نظافة غسالة الأطباق بانتظام وزيادة عمرها الافتراضي.
كيفية تنظيف فلتر غسالة الأطباق
يعد الفلتر أمرًا حيويًا لضمان عدم عودة جزيئات الطعام مرة أخرى إلى أطباقك:
1. ابحث عن الفلتر أو المرشح، والذي عادةً ما ستجده في قاعدة غسالة الأطباق.
2. قم بفكه وغسله تحت الماء الدافئ الجاري.
3. افركه بفرشاة أسنان قديمة؛ لإزالة الأوساخ العالقة.
4. أعد تركيب الفلتر مرةً أخرى، وتأكد من وجوده في مكانه بشكل سليم.
تنظيف أذرع رش الماء
تساعد الأذرع في توزيع الماء بالتساوي، لكن من المهم ملاحظة أنها قد تتعرض للانسداد. فيما يلي خطوات حل المشكلة:
1. افصل الذراع العلوي والسفلي والأوسط، تبعًا لدليل الاستخدام الذي يأتي مع الجهاز.
2. قم بتنظيف أي تراكم باستخدام فرشاة أسنان.
3. بعد الغسل والتجفيف بالكامل، أعد تركيب القطع في أماكنها الصحيحة.
أعد وضع أذرع الرش بشكل صحيح لضمان التوزيع الفعال للمياه أثناء دورات الغسيل.
تنظيف الأنابيب
مع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم بقايا الأنابيب، مما قد يؤثر على أداء غسالة الأطباق، ولذلك ينصح بتنظيف الأنابيب باستخدام الطريقة التالية:
1. قم بفصل الأنابيب وفقًا لتعليمات دليل المستخدم.
2. اترك الأنابيب في وعاء به محلول الخل أو حمض الستريك لعدة ساعات.
3. تأكد من إزالة كافة آثار البقايا باستخدام فرشاة الأنابيب لضمان التنظيف الشامل.
4. بعد الانتهاء من الغسيل، أعد تجميع وتركيب الأنابيب مرةً أخرى في مكانها الصحيح.
كيف تقوم بتخزين أو الاعتناء بغسالة أطباقك أثناء غيابك؟
إذا كنت تخطط لغياب طويل، فإليك بعض النصائح لتحافظ على غسالة الأطباق أثناء عدم تواجدك في المنزل:
1. قم بتفريغ الغسالة ونظفها جيدًا.
2. أبقِ الباب مفتوحًا قليلاً لتشجيع دوران الهواء، ومنع تكون العفن والفطريات.
3. افصل الكهرباء عنها.
4. قم بإغلاق إمدادات المياه عنها.
5. يُنصح بتشغيل دورة قصيرة قبل إعادة الاستخدام، اجعلها تعمل على دورة قصيرة أولًا.
6. احصل على مساعدة فني محترف لصيانة غسالة الأطباق إذا كنت تخطط للبقاء بعيدًا لعدة أشهر.
نصائح للحفاظ على نظافة غسالة الأطباق
● قم بإزالة بقايا الطعام الصلب من الأطباق قبل وضعها في الغسالة.
● قم بتشغيل دورة تنظيف شهرية باستخدام حامض الستريك أو الخل للحفاظ على نضارة غسالة الأطباق.
● يمكن أن يؤدي فحص المرشحات وأذرع الرش بانتظام إلى التخلص من المشكلات المستقبلية.
تجنب هذه الأمور عند تنظيف جلاية الصحون
1. كن حذرًا من استخدام المواد الكيميائية القاسية لأنها قد تلحق الضرر بالجزء الداخلي لغسالة الأطباق وتترك وراءها بقايا ضارة.
2. يمكن أن يؤدي التحميل الزائد على غسالة الأطباق إلى الحد من تدفق المياه، مما قد يؤدي إلى تنظيف غير فعال.
3. لتجنب فقدان البريق، تأكد من عدم ملامسة العناصر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للفضة.
4. لا تترك الأطباق المتسخة داخل غسالة الأطباق لفترة طويلة؛ فهذا ينشر الروائح الكريهة والعفن.
نصيحة أخيرة
على الرغم من أنه قد يكون من الغريب تنظيف جهاز وظيفته الرئيسية هي التنظيف، إلا أنه من المهم جدًا القيام بذلك. يضمن التنظيف كفاءة الجهاز وعمره الافتراضي، يضمن التنظيف كفاءة الجهاز وعمره الافتراضي. يمكن أن يُحدث اختيار غسالة أطباق عالية الجودة بأجزاء معدنية متينة فرقًا كبيرًا، حيث لا داعي للقلق بشأن تسرب المياه أو الصدأ أو الحاجة إلى منظفات معينة.
باتباع دليل التنظيف الشامل الخاص بنا، يمكنك أن تكون واثقًا من أن غسالة الأطباق الخاصة بك ستحافظ على مستوى النظافة الأصلي في مطبخك لسنوات قادمة.
!Life's Good, LG