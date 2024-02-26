أدى التقدم في تكنولوجيا العرض إلى ظهور العديد من معايير التحسين البصري، والتي تعنى كل منها برفع مستوى تجربة المشاهدة. ومن بين هذه الأجهزة، تبرز دولبي فيجن، وIMAX، وHDR10 كتقنيات رائدة في الصناعة، ولكل منها ميزاتها وفوائدها الفريدة. وتتعمق هذه المقالة في هذه التقنيات، وتستكشف إمكانياتها وتطبيقاتها واختلافاتها.