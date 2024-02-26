ربما تتساءل، كيف يمكن للغسالة بتقنية البخار أن تفعل كل ذلك بالضبط؟ تتميز بمزيجها الدقيق بين الابتكار والكفاءة، هذه الآلة، على عكس الغسالات التقليدية، تستخدم البخار عند درجات حرارة عالية مع تقليل استخدام المياه. تتجاوز هذه الطريقة مجرد الاعتماد على الضغط لمكافحة الأوساخ. فهو يستخدم البخار المكثف بشكل استراتيجي ليذيب ويزيل حتى أصعب البقع.