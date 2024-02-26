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ما هي خاصية البخار في الغسالة ومتى نستخدمها
June, 2024
إذا كنت تتطلع إلى تحسين تجربة الغسيل لديك، فستكون الغسالة بالبخار هي الحل الأمثل لك. بفضل الميزات المبتكرة التي تجمع بين البخار والماء، يمكن لهذا الجهاز أن يضمن لك تنظيف الملابس بدقة.
تخيل جهاز غسيل يمنحك ملابس نظيفة غير مجعدة، حيث لا يوجد مكان للبكتيريا للنمو وسهل الاستخدام. مع غسالة البخار، يمكنك الحصول على كل ذلك ويمكنك أن تقول رسميًا وداعًا لأيام الكي المتعبة ومرحبًا بالراحة وتجربة غسيل من الدرجة الأولى.
كيف تعمل خاصية البخار؟
ربما تتساءل، كيف يمكن للغسالة بتقنية البخار أن تفعل كل ذلك بالضبط؟ تتميز بمزيجها الدقيق بين الابتكار والكفاءة، هذه الآلة، على عكس الغسالات التقليدية، تستخدم البخار عند درجات حرارة عالية مع تقليل استخدام المياه. تتجاوز هذه الطريقة مجرد الاعتماد على الضغط لمكافحة الأوساخ. فهو يستخدم البخار المكثف بشكل استراتيجي ليذيب ويزيل حتى أصعب البقع.
يقوم نظام متخصص بإطلاق بخار لطيف بينما تدور ملابسك في الحلة، ويتم معايرته بدقة من حيث درجة الحرارة والضغط. تتغلغل جزيئات البخار الصغيرة بعمق في ألياف القماش، مما يوفر درجة من النظافة والقضاء على الجراثيم تفوق الماء وحده.
متى تستخدم خاصية البخار؟
فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل غسالة الملابس المزودة بخاصية البخار جهازاً أساسياً في منزلك:
● لمنزل صحي
الأشخاص الذين لديهم أطفال أو أولئك الذين يعانون من الحساسية والبشرة الحساسة سوف يستفيدون بشكل كبير من الغسالة البخارية، لأنه يقضي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية.
● مكافحة الحساسية
أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يعانون من شعر حيواناتهم الأليفة أو الذين يعيشون في مناطق موبوءة بعث الغبار أو حبوب اللقاح أن يشعروا بالارتياح في حقيقة أن الغسالة البخارية لديها القدرة على تقديم تنظيف أكثر شمولاً يستهدف هذه المواد المسببة للحساسية على وجه التحديد.
● توفير المياه
إذا كنت من عشاق البيئة، فسوف تحب الغسالة البخارية، فهي تقلل بشكل فعال من استهلاك المياه دون المساس بالنظافة.
● الأقمشة التي تحتاج تنظيفاً دقيقاً
الملابس التي تظل على اتصال وثيق بالجلد، وخاصة الملابس المصنوعة من القطن والكتان، يمكن أن تستفيد من دورة البخار في درجات حرارة تضمن خلوها من الجراثيم.
● العناية بالملابس الرقيقة
عند التعامل مع الأقمشة الرقيقة التي تتطلب رعاية لطيفة، يمكن للغسالة البخارية إزالة التجاعيد بشكل فعال وتنشيطها دون التسبب في أي ضرر، كل ذلك أثناء التشغيل عند درجة حرارة آمنة تبلغ 30 درجة مئوية.
أي أنواع الأقمشة يمكن غسلها بخاصية البخار
من المهم معرفة أنواع الأقمشة التي يمكن وضعها في غسالة البخار وأيها لا يمكن؛ إليك قائمة بكليهما:
● ما يجب غسله في غسالة البخار
1. الأقمشة اليومية
إن استخدام غسالة البخار لتنظيف القطن والأقمشة المخلوطة يضمن بقاء الألوان نابضة بالحياة بعد الدوران حتى عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.
2. الأقمشة الاصطناعية والرقيقة
تستفيد هذه المواد من لمسة البخار المعقمة عند درجة حرارة معتدلة تبلغ 40 درجة مئوية.
● الأقمشة التي لا يلائمها البخار
لتجنب أضرارها، الامتناع عن استخدام الغسيل بالبخار لهذه المواد: - الجلود الطبيعية أو المصنعة - النسيج المشابه للشمواه - الملابس التي تحتوي على الريش - الملابس المحتوية على مادة PVC البلاستيكية - الملابس المزركشة بالخرز أو الترتر
المزايا الإضافية لخاصية البخار
فيما يلي الفوائد التي ستتمتع بها عند استخدام غسالة البخار:
● فعالية تنظيف كبيرة
يمكّن البخار المنظفات من التغلغل بعمق وفعالية أكبر، مما يزيل حتى أصعب البقع عن طريق تنعيم القماش بلطف.
● حلة غسيل صحية
لا تستفيد الملابس من البخار فحسب، بل تستفيد أيضًا من الغسالة نفسها، حيث تظل نظيفة وخالية من الجراثيم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة غسيل صحية.
● تحسين استخدام المنظفات
تضمن الحرارة الشديدة اللازمة لتوليد البخار الاستخدام الكامل لجميع المنظفات، مما يمنع أي بقايا ويقدم نتائج تنظيف استثنائية.
● تبسيط روتين ما بعد الغسيل
يمكنك الآن ارتداء ملابسك مباشرة من الغسالة دون الحاجة إلى الكي، حيث يمنع البخار التجاعيد والانكماش.
● خيار التنظيف المستدام
اختر الغسالة البخارية كخيار أكثر استدامة، لأنها تستخدم كمية أقل من المياه وتنتج القليل من النفايات.
من يحتاج خاصية البخار
إذا كنت تتساءل عما إذا كنت بحاجة إلى غسالة بخار أم لا، تفقد القائمة التالية، والتي تسرد لائحة الأشخاص الذين يحتاجون الغسالة المزودة بتقنية البخار:
● الأشخاص الذين يعانون من الحساسية
يمكن أن تكون الغسالة بالبخار خيارًا رائعًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة لأنها تساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية.
● الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية
تتمتع الغسالة البخارية بقدرة استثنائية على التخلص من الملابس التي يصعب تنظيفها، مثل الزي المدرسي والملابس الرياضية.
● العائلات التي لديها رضع
إذا كنت والدًا لديه أطفال، فإن الغسالة البخارية هي الخيار الأمثل لك ولعائلتك، حيث تساعد دورة التنظيف القوية واللطيفة في التخلص من المواد الكيميائية القاسية.
● الباحثون عن الكفاءة
يمكنك توفير الكثير من الوقت والجهد خلال يوم الغسيل من خلال تخطي عملية الكي، وذلك ببساطة عن طريق استخدام غسالة البخار التي تخرج الملابس خالية من التجاعيد.
تقنية البخار المتطورة من إل جي
تميز غسالة إل جي بالبخار نفسها بالتقنيات المبتكرة التالية:
● ™AI DD: العناية المتخصصة بزيادة عمر القماش
تمثل تقنية ™AI DD المبتكرة من إل جي تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الغسيل، حيث توفر زيادة مذهلة بنسبة 18% في حماية القماش، يتجاوز هذا النظام الذكي مجرد قياس وزن الغسيل الخاص بك؛ يقوم بتقييم نعومة كل نسيج ويضبط دورة الغسيل وفقًا لذلك.
● ™Steam: رفع معايير النظافة
تعطي إل جي الأولوية لمنزل أكثر نظافة وصحة بالنسبة لك باستخدام تقنية ™Steam في جوهرها. من خلال القضاء على 99.9% من المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار، تعالج غسالات إل جي بشكل فعال المشكلات الصحية المرتبطة بالحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي، مما يوفر حل غسيل أكثر نظافة.
● التصميم القوي: أنيق ومتين
إلى جانب إعطاء الأولوية لنظافة منزلك، تركز إل جي على كل من الأسلوب والمضمون، حيث تقدم أبوابًا زجاجية مرنة تضفي عنصرًا من التطور على أجهزتك المنزلية. في أثناء، تضمن الرافعات الصحية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالداخل حلاً نظيفًا ومتينًا لإدارة غسيلك في كل مرة.
● ™ThinQ: ذكاء الغسيل في متناول يدك
بفضل تقنية ThinQ™ المدمجة، تحول LG غسالتك إلى مركز ذكي لإدارة الغسيل المنزلي. يمكنك التحكم في دورات الغسيل الخاصة بك عن بعد، وإضافة برامج جديدة بسهولة، وتوصيل غسالتك بمساعدي الذكاء الإصطناعي مثل Alexa وGoogle Assistant - كل ذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام تدعم تقنية Wi-Fi.
هل أنت مستعد لتجربة تقنية الغسيل بالبخار الجديدة؟
!Life's Good, LG