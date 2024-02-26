يفضل الجميع مكيفات السبليت (المكيفات ذات الوحدتين؛ الداخلية والخارجية) هذه الأيام، وذلك أمر غير مستغرب؛ حيث تتميز هذه المكيفات بكفاءتها وقدرتها الاستثنائية على تبريد الغرف. إلا أنها ومثل أي جهاز آخر، قد تتعرض بين الحين والآخر لبعض الأعطال التي تؤثر على أدائها.