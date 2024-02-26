We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أعطال مكيف السبليت وحلولها
15th August, 2024
يفضل الجميع مكيفات السبليت (المكيفات ذات الوحدتين؛ الداخلية والخارجية) هذه الأيام، وذلك أمر غير مستغرب؛ حيث تتميز هذه المكيفات بكفاءتها وقدرتها الاستثنائية على تبريد الغرف. إلا أنها ومثل أي جهاز آخر، قد تتعرض بين الحين والآخر لبعض الأعطال التي تؤثر على أدائها.
سنعرض في هذا المقال أعطال مكيف السبليت، وبعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل، إلى جانب خطوات الصيانة الأساسية التي يمكنك القيام بها بنفسك، وسنسلط الضوء على الطراز ذو المروحتين.
● تحذيرات ما قبل الصيانة
تشمل الصيانة الدورية لمكيف السبليت تنظيف فلاتر الهواء وكبينة المكيف، وملف تبريد الهواء، إلى جانب إجراء فحص عام. إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي عليك أخذها بالاعتبار قبل بدء عملية التنظيف، وهي كما يلي:
1) قم دائمًا بفصل مصدر الطاقة عن المكيف قبل أن تلمسه، فقد يؤدي تجاهل هذه الخطوة إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.
2) قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي (قاطع الكهرباء) قبل إجراء أي صيانة.
● تنظيف فلاتر الهواء
تتميز أجهزة التكييف من نوع سبليت بفلاتر قابلة للغسل، ومن الضروري الحفاظ على نظافة تلك الفلاتر من خلال الخطوات التالية:
1) قم بفحص الفلاتر شهريًا في حال تشغيل المكيف بشكل مستمر، وأسبوعيًا في المباني الجديدة؛ خلال أول شهر من الاستعمال.
2) قم بتنظيف الفلاتر ببعض الماء مع منظف ذو درجة حموضة معتدلة، وتأكد من تجفيفها جيدًا قبل إعادة تركيبها.
● تنظيف ملف التبريد
يمكن للهواء غير المفلتر أن يسد ملف التبريد بالغبار والأوساخ في أي نوع من أنواع أجهزة تكييف الهواء. وللحفاظ على عمل المكيف بكفاءة، قم بتنظيف سطح ملف التبريد بشكل عمودي باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وأبقِ النباتات بعيدة عنه.
● في حال عدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة
1) قم بتشغيل مكيف الهواء على وضع تدوير الهواء لمدة 2-3 ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية.
2) قم بفصل المكيف عن الكهرباء لمنع نشوب الحرائق.
● عند استخدام مكيف الهواء بعد انقطاع طويل
1) قم بتنظيف فلاتر الهواء وإعادة تثبيتها.
2) تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء.
3) قم بتشغيل مكيف الهواء على وضع تدوير الهواء لمدة 2-3 ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية.
● التشغيل الصحيح لمكيف السبليت
لتشغيل مكيف الهواء الخاص بك بشكل صحيح والحفاظ عليه لفترة طويلة، اتبع الخطوات التالية:
1) تجنب الإفراط في تبريد الغرفة لتوفير الكهرباء والحفاظ على الصحة.
2) أبقِ الستائر مغلقة لمنع دخول ضوء الشمس المباشر.
3) قم بتنظيف فلتر الهواء بانتظام لضمان تدفق الهواء بشكل صحيح ورفع كفاءة التبريد.
4) تأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام للحفاظ على الهواء البارد في الداخل.
5) قم بتهوية الغرفة عن طريق فتح النوافذ بدلاً من التكييف عندما يكون الجو معتدلاً.
● أعطال مكيف السبليت الشائعة وحلولها
فيما يلي دليل حول كيفية تصليح المكيف والتعامل مع الأعطال الشائعة دون الحاجة إلى الاتصال بقسم الصيانة:
1. مكيف الهواء لا يعمل
i) تحقق من أن المؤقت ليس مفعّلاً.
ii) تأكد من عدم احتراق المصهر أو تعطل قاطع الدائرة الكهربائية.
iii) تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد لا يعرض إشارة خطأ؛ إذا حدث ذلك، فاتصل بمركز الخدمة.
2. المكيف يصدر رائحة غريبة
حدد ما إذا كانت الرائحة تأتي من الجدران الرطبة أو السجاد أو الأثاث أو قطع القماش.
3. تسرب هواء متكاثف
يمكن أن يحدث هذا عندما يبرد تدفق هواء المكيف الهواء الدافئ المحيط.
4. تأخّر التشغيل
عند إعادة تشغيله، قد لا يعمل مكيف الهواء لمدة ثلاث دقائق تقريبًا بسبب وجود جهاز حماية داخله يحافظ على سلامته. أعط الجهاز وقته حتى يبدأ التشغيل.
5. التبريد أو التدفئة غير فعالين
i) تحقق مما إذا كان فلتر الهواء متسخًا.
ii) انتظر لبعض الوقت حتى تبرد الغرفة إذا كانت شديدة الحرارة في البداية.
iii) تأكد من ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح.
vi) تأكد من عدم انسداد فتحات دخول أو خروج الهواء.
6. مشكلات الريموت
تحقق فيما إذا كانت البطاريات فارغة.
7. عند انقطاع الكهرباء
سيقوم مكيف الهواء تلقائيًا بإعادة ظروف التشغيل السابقة بعد انقطاع التيار الكهربائي، ولكن يجب إعادة ضبط الوظائف الإضافية يدويًا.
● فحص المكيف من قِبل فني مختص
لضمان السلامة والكفاءة، اطلب من فني مختص فحص النظام بأكمله سنويًا أو بشكل متكرر إذا لزم الأمر. يجب أن يشمل الفحص:
- تنظيف الفلاتر
- فحص المحركات ومكونات نظام العمل
- تنظيف ملفات التبريد
- التنظيف الميكانيكي لإعدادات السلامة
- فحص المكونات الكهربائية والأسلاك
- تنظيف بالوعة غاز التبريد
- التأكد من أن توصيلات مجاري الهواء سليمة ومغلقة بإحكام
- التحقق من أن المكيف مثبّت جيداً في الحائط
- التحقق من وجود أي تلف واضح في الجهاز
محدودية حاجة مكيف السبليت من إل جي إلى الصيانة
فيما يلي قائمة بالميزات التي تجعل مكيفات إل جي سبليت تعمل بشكل جيد لفترة طويلة:
1) الضاغط العاكس المزدوج الاستوائي™
تم تصميم الضاغط العاكس المزدوج Tropical Dual Inverter Compressor من إل جي للعمل بكفاءة حتى في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 65 درجة مئوية. يضمن هذا الضاغط القوي، المدعوم بضمان لمدة 10 سنوات، متانة طويلة وأداء ممتازاً، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة والإصلاحات.
2) تقنية Anti Dust Gold Fin™
تعمل تقنية Anti Dust Gold Fin™ الموجودة في أجهزة تكييف إل جي على زيادة عمر مكيف الهواء وأدائه؛ وتشتمل هذه الميزة المتقدمة على طلاء ذهبي مانع للتآكل وتقنية زعانف مطورة، مما يضمن حماية طويلة الأمد ضد التآكل وتراكم الغبار، ويقلل من الحاجة إلى تنظيف وصيانة الملف بشكل متكرر.
3) إرسال تنبيهات تنظيف فلتر الهواء
يقدم تطبيق ThinQ من إل جي تنبيهًا لتنظيف فلتر الهواء، لإعلام المستخدمين عندما يحين وقت تنظيف فلتر الهواء. تضمن هذه الميزة الاستباقية أن يعمل مكيف الهواء بكفاءة من خلال الحفاظ على الفلاتر نظيفة، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث مشكلات ناجمة عن انسدادها أو اتساخها.
اعتنِ بمكيف السبليت الخاص بك
لا تنتظر أن تصبح المشكلات الصغيرة مشكلات كبيرة؛ فمن خلال اتباع نصائح الصيانة والاستفادة من الميزات الفريدة لمكيفات إل جي سبليت، يمكنك معالجة مشكلات التكييف بشكل مباشر والحفاظ على مكيفك لفترة أطول.
تحكم في تجربة التبريد الخاصة بك وتأكد من أن يمنحك مكيف الهواء الخاص بك تجربة التبريد التي تستحقها!
!Life's Good, LG
المزيد للقراءة
Types of AC: Everything You Need to Know
Explore the diverse types of AC units in our guide covering window, split, inverter, cassette, portable, and ducted systems. Find the ideal AC for your space!Learn more
Best Dual Inverter AC: Fast & Powerful Cooling
Discover the best dual inverter ACs offering fast and powerful cooling with energy efficiency and durability. Learn about LG air conditioners’ innovative features!Learn more