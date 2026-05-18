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4 أكواب من البطاطا المقطعة، 7 ملاعق كبيرة زبدة ، 1/3 كوب دقيق لجميع الأغراض، 1/3 كوب حليب، 1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج، 3/4 ملعقة صغيرة ملح، 1/2 كوب جبن شيدر، 1/2 كوب بارميزان جبن، 1 كوب فتات خبز طري
الخطوة 6
أضف ما تبقى من جبنة الشيدر والرومانو أو البارميزان إلى الصلصة واستمر في الطهي مع التحريك حتى يذوب الجبن.
الخطوة 5
احتفظ بحوالي نصف كوب من جبن الشيدر وملعقتين كبيرتين من جبن البارميزان أو جبن رومانو؛ يعد جانبًا.
الخطوة 4
أضف الدقيق ويقلب حتى يمتزج وتظهر الفقاقيع. أضف الحليب واستمر في الطهي مع التحريك حتى يتماسك.
الخطوة 9
اخبز لمدة 15 دقيقة، ثم اقلب الفرن على الشواء لمدة دقيقة أو نحو ذلك، حتى يصبح لونه بنيًا جيدًا.
الخطوة 8
رش جبنة الشيدر والبارميزان أو الجبن الروماني المحفوظة فوق خليط البطاطا. ذوب الزبدة المتبقية وقلب مع فتات الخبز. رش بالتساوي فوق طبقة الجبن.
الخطوة 7
أضغ البطاطا المصفاة وقلب بلطف حتى تتغطى جيدًا. انقل مزيج البطاطا إلى طبق الخبز المُجهز.
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