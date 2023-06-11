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3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، 3 ½ ملاعق كبيرة. بهارات حنيذ (حوايج) 1 ملعقة كبيرة + 1 ملعقة صغيرة من الملح، 1 كجم من فخذ الضأن (أو شرائح كتف)، عدد قليل من أوراق الموز (اختياري)، 6 أوراق ليمون كافير، وسط وعظم منزوع (اختياري)، 11 فص ثوم، ثلاث بصلات كبيرة، شريحة واحدة واثنتان مفرومتان ناعمتان، فلفل حلو (مقطع إلى حلقات)، طماطم (مقطعة إلى شرائح)، قطعتان من الفلفل الأخضر (مقطع) ، مكعب مرق لحم بقري
الخطوة 4أحضر قدرًا ورتب ثلاث فصوص من الثوم ونصف البصل المقطع والفلفل الحلو والطماطم في طبقة متساوية في قاعه.
الخطوة 3
أضف اللحم وقلب الجوانب حتى يتحول لونه إلى البني (يكفي حوالي 3 دقائق لكل جانب).
الخطوة 2ضع مقلاة كبيرة على الموقد على نار متوسطة عالية وسخن ملعقة زيت الزيتون المتبقية فيها.
الخطوة 1
افرك ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على اللحم. ثم تبله بملعقتين كبيرتين من بهار الحنيذ وملعقة ملح.
الخطوة 8صب نصف كوب من الماء في الوعاء. غطِ القدر واطهي المكونات باستخدام لحم البقر أو لحم الضأن لمدة 35 دقيقة.
الخطوة 7
غطِ الخضار بأوراق الموز المتبقية (إذا كنت تستخدمها).
الخطوة 6غطها بثلاث فصوص أخرى من الثوم ، وشرائح البصل المتبقية، وأوراق الليمون الكفيري، والفلفل الحلو، والطماطم.
الخطوة 5
ثم ضع قطع لحم الضأن المحمرة على الخضار المفروش.
الخطوة 12في إبريق القياس الذي يحتوي على المرق المحجوز، أضف كمية كافية من الماء لعمل 4.5 أكواب.
الخطوة 11
قم بتصفية محتويات القدر في إبريق قياس كبير باستخدام مصفاة وقم بإزالة الدهون لاستخدامها في الأرز.
الخطوة 10سخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) وانقل قطع لحم الضأن بحذر إلى صينية شواء. ضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.
الخطوة 9
عندما ينتهي مؤقت حلة الضغط، حرر الضغط من القدر باستخدام صمام التحرير السريع لإزالة الغطاء بأمان.
الخطوة 4ثم أضف البصل المفروم والفلفل الحار لمدة 2 إلى 3 دقائق أو حتى ينضج البصل.
الخطوة 3
أضف الآن فصوص الثوم الخمس المتبقية إلى القدر وقلب حتى يصبح الثوم ذهبيًا.
الخطوة 2في قدر كبير أو قدر طبخ الأرز، سخن الدهن المقشود من المرق. أضف المزيد من زيت الزيتون إذا لزم الأمر لعمل حوالي ثلاث ملاعق كبيرة.
الخطوة 1
أثناء شوي اللحم، يمكنك تحضير الأرز للحنيذ.
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