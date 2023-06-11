3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، 3 ½ ملاعق كبيرة. بهارات حنيذ (حوايج) 1 ملعقة كبيرة + 1 ملعقة صغيرة من الملح، 1 كجم من فخذ الضأن (أو شرائح كتف)، عدد قليل من أوراق الموز (اختياري)، 6 أوراق ليمون كافير، وسط وعظم منزوع (اختياري)، 11 فص ثوم، ثلاث بصلات كبيرة، شريحة واحدة واثنتان مفرومتان ناعمتان، فلفل حلو (مقطع إلى حلقات)، طماطم (مقطعة إلى شرائح)، قطعتان من الفلفل الأخضر (مقطع) ، مكعب مرق لحم بقري