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8 إلى 10 من الفطر متوسط الحجم (مقطع شرائح)، 1 بصلة صغيرة (مقطعة إلى شرائح)، 1/2 كوب فلفل أخضر مقطع، 1/2 كوب فلفل أحمر حلو، 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون، 2 فص ثوم (مفروم)، 1/4 ملعقة صغيرة كل مردقوش، زعتر وإكليل الجبل المجفف (مهروس)، 1/2 كوب ريحان طازج مفروم خشن، 1/4 كوب زيت زيتون، 1/4 كوب جبن بارميزان مبشور، 4 فصوص ثوم (مفروم)، 1 قشرة بيتزا 12 بوصة مخبوزة مسبقًا، 1 طماطم كبيرة (مقطعة شرائح رقيقة)، 2 كوب جبن موزاريلا مبشور جزئيً
الخطوة 4للصلصة، يُمزج الريحان والزيت وجبن البارميزان والثوم.
الخطوة 3
قم بالتغطية والخبز على حرارة 390 درجة مئوية (200 درجة مئوية) لمدة 20 دقيقة.
الخطوة 2أمزج الزيت والثوم والمردقوش والزعتر وإكليل الجبل؛ ورش فوق الخضار وقلب حتى يتغطى.
الخطوة 1
ضع الفطر والبصل والفلفل في مقلاة تحميص أو صينية خبز مبطنة بورق الألمنيوم شديد التحمل.
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