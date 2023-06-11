8 إلى 10 من الفطر متوسط الحجم (مقطع شرائح)، 1 بصلة صغيرة (مقطعة إلى شرائح)، 1/2 كوب فلفل أخضر مقطع، 1/2 كوب فلفل أحمر حلو، 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون، 2 فص ثوم (مفروم)، 1/4 ملعقة صغيرة كل مردقوش، زعتر وإكليل الجبل المجفف (مهروس)، 1/2 كوب ريحان طازج مفروم خشن، 1/4 كوب زيت زيتون، 1/4 كوب جبن بارميزان مبشور، 4 فصوص ثوم (مفروم)، 1 قشرة بيتزا 12 بوصة مخبوزة مسبقًا، 1 طماطم كبيرة (مقطعة شرائح رقيقة)، 2 كوب جبن موزاريلا مبشور جزئيً